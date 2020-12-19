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20 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 грудня – неділя

Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланского. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 грудня віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланского. Він входить в четвірку великих латинських вчителів церкви. Саме він звернув до християнства блаженного Августина та Анфісу Римську. Авторитет єпископа був настільки великий, що він впливав на політику Феодосія Великого – останнього імператора єдиної Римської імперії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 20 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Амвросій, Антон, Григорій, Іван, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день солідарності людей
  • 1892 – в США запатентовані пневматичні автомобільні шини
  • 1938 – в СРСР введено трудові книжки.
  • 1963 – вперше для жителів Західного Берліна дозволений прохід через Берлінську стіну для відвідування родичів у ФРН
  • 1966 – утворено Чечельницький район Вінницької області
  • 1974 – Ефіопія проголошена соціалістичною державою
  • 1996 – компанія NeXT об'єдналася з Apple Computer, розпочато розробку Mac OS X
  • 2000 – Парламент Великобританії схвалив клонування, але виключно в медичних цілях
  • 2012 – кінець Ери П'ятого Сонця за календарем мая
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ХТО НАРОДИВСЯ 20 грудня

  • 1629 – Пітер де Хох, голландський художник
  • 1841 – Фердинанд Бюіссона, французький пацифіст, творець Ліги прав людини, лауреат Нобелівської премії миру
  • 1868 – Харві Фаейрстоун, американський бізнесмен, виробник шин
  • 1899 – Фінн Ронне, норвезький дослідник Антарктиди
  • 1906 – Дік Вайт, англійський шпигун, глава Інтелленджес Сервіс
  • 1922 – Джордж Хілл, американський актор, режисер, володар двох Оскарів
  • 1942 – Жан-Клод Тріше, голова Європейського центрального банку (з 2003 року)
картина Пітера де Хоха - фото 439307
картина Пітера де Хоха

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.
  • Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.
  • Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.
20 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439304

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.
  • Також у цей день не можна лихословити.
  • Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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