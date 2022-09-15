Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас із особливостями української мови, які знадобляться у щоденному спілкуванні. Цього разу до вашої уваги – правильне наголошування. Здивуйте рідних своєю красивою вимовою!

Саме наголоси найчастіше стають каменем спотикання для багатьох із нас. Зізнаймося, і вдома, і на роботі ми далеко не завжди дотримуємося правильного наголошування. А якщо взяти до уваги те, що наголос в українській мові руховий то деякі слова потрібно просто запам'ятати.

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Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас корисну шпаргалку із правильними наголосами у частовживаних словах. Гайда!