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Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують

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Як правильно наголошувати слова - фото 1
Як правильно наголошувати слова

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас із особливостями української мови, які знадобляться у щоденному спілкуванні. Цього разу до вашої уваги – правильне наголошування. Здивуйте рідних своєю красивою вимовою!

Саме наголоси найчастіше стають каменем спотикання для багатьох із нас. Зізнаймося, і вдома, і на роботі ми далеко не завжди дотримуємося правильного наголошування. А якщо взяти до уваги те, що наголос в українській мові руховий то деякі слова потрібно просто запам'ятати.

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Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас корисну шпаргалку із правильними наголосами у частовживаних словах. Гайда!

Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197134
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197135
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197136
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197147
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197144
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197139
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197137
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197145
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197138
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197148
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197140
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197141
Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують - фото 197143

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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