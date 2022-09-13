Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові

  • 5916
Говоріть українською правильно! - фото 1
Говоріть українською правильно!

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з українськими словами, які замінять надокучливий суржик. Здивуйте рідних своєю багатою мовою!

Ми сподіваємося, що ви завжди пишете будь ласка та на жаль – окремо, тому підготували складніші слова та словосполучення, у яких кожен із нас може допустити помилку. Гайда!

Це цікаво: Правильні наголоси в українських словах, які вас здивують

Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200372

Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200379
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200373
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200374
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200382
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200376
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200375
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200381
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200378
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200383
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200377
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200384
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200390
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200386
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200385
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200387
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200389
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200388
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200391
Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові - фото 200392

Читайте також: 20 українських слів, які замінять наш суржик

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини