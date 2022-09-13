Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з українськими словами, які замінять надокучливий суржик. Здивуйте рідних своєю багатою мовою!

Ми сподіваємося, що ви завжди пишете будь ласка та на жаль – окремо, тому підготували складніші слова та словосполучення, у яких кожен із нас може допустити помилку. Гайда!

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