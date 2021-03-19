20 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 березня, у світі відзначають День Землі, День весняного рівнодення, а також Міжнародний день щастя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 березня віряни вшановують пам'ять Священномучеників в Херсонесі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 20 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Павло, Євген, Нестор, Мотря, Марія, Омелян, Лаврентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Землі .

. День весняного рівнодення.

Міжнародний день астрології.

Міжнародний день щастя.

День французької мови.

Міжнародний день без м'яса.

1916 — Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності.

1933 — поблизу Мюнхена побудовано перший в Німеччині концтабір — Дахау. Його першими в'язнями були німецькі комуністи та соціал-демократи.

1941 — СРСР повернув уряду Міклоша Горті 56 угорських прапорів, захоплених російською імператорською армією після придушення угорської революції.

1956 — проголошено незалежність Тунісу.

2003 — початок другої американсько-іракської війни.

2007 — вийшла комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World.

2018 — Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 БЕРЕЗНЯ

1828 — Генрік Ібсен, норвезький драматург і поет, засновник європейської "нової драми".

1828 — Зюссман-Хелльборн Людвиг, німецький скульптор.

1831 — Теодор Аман, румунський маляр і графік вірменського походження.

1836 — Пойнтер Едвард Джон, англійський живописець.

1856 — Йозеф Ваґнер, австрійський військовий диригент та композитор, відомий як "король австрійського маршу".

1856 — Лавері Джон, шотландсько-ірландський художник-імпресіоніст.

1898 — Микола Бриммер, український художник-графік, ксилограф, книжковий ілюстратор.

1915 — Святослав Ріхтер, український радянський піаніст-віртуоз.

1925 — Девід Воррен, австралійський науковець, винахідник бортового самописця.

1957 — Кріс Ведж, американський режисер анімаційних фільмів, мультиплікатор і продюсер "Льодовиковий період", "Роботи".

1984 — Фернандо Торрес, іспанський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Капель з бурульок – до хорошого урожаю конопель та льону.

Холодна похмура погода до ночі обіцяє заморозки.

Якщо до цієї дати практично всі перелітні птахи повернулися в рідні краї, то буде рясний урожай хліба.

Південний вітер – до теплого літа.

Синій горизонт – до швидкого потепління.

Жайворонки прилетіли – до тепла.

Побачити зяблика – до холодів.

Ластівки на південній стороні гнізда в'ють – до холодного літа.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Строго заборонено в цю суботу заздрити.

Ні в якому разі не можна у цей день ображати дітей, кричати на них або відмовляти їм у проханнях.

Не слід призначати на 20 березня операцій, пов'язаних з зубами або кістками. Взагалі від хірургічного втручання в цей день краще відмовитися, якщо є така можливість.

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