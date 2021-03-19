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20 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 20 березня, у світі відзначають День Землі, День весняного рівнодення, а також Міжнародний день щастя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 березня віряни вшановують пам'ять Священномучеників в Херсонесі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 20 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Павло, Євген, Нестор, Мотря, Марія, Омелян, Лаврентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Землі.
  • День весняного рівнодення.
  • Міжнародний день астрології.
  • Міжнародний день щастя.
  • День французької мови.
  • Міжнародний день без м'яса.
  • 1916 — Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності.
  • 1933 — поблизу Мюнхена побудовано перший в Німеччині концтабір — Дахау. Його першими в'язнями були німецькі комуністи та соціал-демократи.
  • 1941 — СРСР повернув уряду Міклоша Горті 56 угорських прапорів, захоплених російською імператорською армією після придушення угорської революції.
  • 1956 — проголошено незалежність Тунісу.
  • 2003 — початок другої американсько-іракської війни.
  • 2007 — вийшла комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World.
  • 2018 — Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.
20 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 452259

ХТО НАРОДИВСЯ 20 БЕРЕЗНЯ

  • 1828 — Генрік Ібсен, норвезький драматург і поет, засновник європейської "нової драми".
  • 1828 — Зюссман-Хелльборн Людвиг, німецький скульптор.
  • 1831 — Теодор Аман, румунський маляр і графік вірменського походження.
  • 1836 — Пойнтер Едвард Джон, англійський живописець.
  • 1856 — Йозеф Ваґнер, австрійський військовий диригент та композитор, відомий як "король австрійського маршу".
  • 1856 — Лавері Джон, шотландсько-ірландський художник-імпресіоніст.
  • 1898 — Микола Бриммер, український художник-графік, ксилограф, книжковий ілюстратор.
  • 1915 — Святослав Ріхтер, український радянський піаніст-віртуоз.
  • 1925 — Девід Воррен, австралійський науковець, винахідник бортового самописця.
  • 1957 — Кріс Ведж, американський режисер анімаційних фільмів, мультиплікатор і продюсер "Льодовиковий період", "Роботи".
  • 1984 — Фернандо Торрес, іспанський футболіст.

  • НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Капель з бурульок – до хорошого урожаю конопель та льону.
  • Холодна похмура погода до ночі обіцяє заморозки.
  • Якщо до цієї дати практично всі перелітні птахи повернулися в рідні краї, то буде рясний урожай хліба.
  • Південний вітер – до теплого літа.
  • Синій горизонт – до швидкого потепління.
  • Жайворонки прилетіли – до тепла.
  • Побачити зяблика – до холодів.
  • Ластівки на південній стороні гнізда в'ють – до холодного літа.
20 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451739

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Строго заборонено в цю суботу заздрити.
  • Ні в якому разі не можна у цей день ображати дітей, кричати на них або відмовляти їм у проханнях.
  • Не слід призначати на 20 березня операцій, пов'язаних з зубами або кістками. Взагалі від хірургічного втручання в цей день краще відмовитися, якщо є така можливість.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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