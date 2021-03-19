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20 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 березня, у світі відзначають День Землі, День весняного рівнодення, а також Міжнародний день щастя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 20 березня віряни вшановують пам'ять Священномучеників в Херсонесі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 20 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Павло, Євген, Нестор, Мотря, Марія, Омелян, Лаврентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Землі.
- День весняного рівнодення.
- Міжнародний день астрології.
- Міжнародний день щастя.
- День французької мови.
- Міжнародний день без м'яса.
- 1916 — Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності.
- 1933 — поблизу Мюнхена побудовано перший в Німеччині концтабір — Дахау. Його першими в'язнями були німецькі комуністи та соціал-демократи.
- 1941 — СРСР повернув уряду Міклоша Горті 56 угорських прапорів, захоплених російською імператорською армією після придушення угорської революції.
- 1956 — проголошено незалежність Тунісу.
- 2003 — початок другої американсько-іракської війни.
- 2007 — вийшла комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World.
- 2018 — Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 БЕРЕЗНЯ
- 1828 — Генрік Ібсен, норвезький драматург і поет, засновник європейської "нової драми".
- 1828 — Зюссман-Хелльборн Людвиг, німецький скульптор.
- 1831 — Теодор Аман, румунський маляр і графік вірменського походження.
- 1836 — Пойнтер Едвард Джон, англійський живописець.
- 1856 — Йозеф Ваґнер, австрійський військовий диригент та композитор, відомий як "король австрійського маршу".
- 1856 — Лавері Джон, шотландсько-ірландський художник-імпресіоніст.
- 1898 — Микола Бриммер, український художник-графік, ксилограф, книжковий ілюстратор.
- 1915 — Святослав Ріхтер, український радянський піаніст-віртуоз.
- 1925 — Девід Воррен, австралійський науковець, винахідник бортового самописця.
- 1957 — Кріс Ведж, американський режисер анімаційних фільмів, мультиплікатор і продюсер "Льодовиковий період", "Роботи".
- 1984 — Фернандо Торрес, іспанський футболіст.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Капель з бурульок – до хорошого урожаю конопель та льону.
- Холодна похмура погода до ночі обіцяє заморозки.
- Якщо до цієї дати практично всі перелітні птахи повернулися в рідні краї, то буде рясний урожай хліба.
- Південний вітер – до теплого літа.
- Синій горизонт – до швидкого потепління.
- Жайворонки прилетіли – до тепла.
- Побачити зяблика – до холодів.
- Ластівки на південній стороні гнізда в'ють – до холодного літа.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Строго заборонено в цю суботу заздрити.
- Ні в якому разі не можна у цей день ображати дітей, кричати на них або відмовляти їм у проханнях.
- Не слід призначати на 20 березня операцій, пов'язаних з зубами або кістками. Взагалі від хірургічного втручання в цей день краще відмовитися, якщо є така можливість.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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