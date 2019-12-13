2 вагомі причини оновити свій старий iPhone до iOS 13.3

Блогер з YouTube-каналу iAppleBytes протестував кілька моделей iPhone у Geekbench 4 і з'ясував, що iOS 13.3 позитивно впливає на роботу старих моделей "яблучних" смартфонів. Що ж покращилося?

Він виміряв продуктивність і час автономної роботи iPhone XR, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S і iPhone SE під управлінням iOS 13.2.3 у додатку Geekbench 4. Потім він оновив смартфони до iOS 13.3 і знову запустив тести.

І ще: ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися

У результаті продуктивність і час автономної роботи iPhone виросли після оновлення до iOS 13.3. При цьому iPhone 8 і iPhone 7 почали працювати на 30-40 хвилин довше.

Таким чином, блогер довів, що оновлення iOS не уповільнить роботу і не скоротить час автономності старих пристроїв.

Ми ж бо нагадаємо, що раніше користувачі виявили в новій версії iOS 13 суттєву вразливість, яка стосується дитячого режиму використання. Мова йде про функції "Обмеження спілкування", яка передбачає обмеження доступу до певної категорії контактів і вимкнення таких сервісів Apple, як Facetime, iMessage і iCloud. За задумом розробників, використання цієї функції дозволить батькам запобігти спілкуванню дитини зі сторонніми та взагалі контактами, відсутніми в записнику пристрою.

Читайте також: Виявлено спосіб заблокувати будь-який iPhone