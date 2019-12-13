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Нова версія iOS 13 виявилася небезпечною для дітей: що з нею не так
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Apple неодноразово заявляла про безпеку iOS, але користувачі продовжують стикатися з різними недоробками мобільної операційної системи. Цього разу не обійшлося без дітей!
Виявлена уразливість новітньої iOS 13.3 торкнулася недавно анонсованої функцію захисту дітей від спілкування зі сторонніми, яка, як виявилася, в деяких випадках виконує прямо протилежну роботу.
І ще: Виявлено спосіб заблокувати будь-який iPhone
Мова йде про функції "Обмеження спілкування", яка передбачає обмеження доступу до певної категорії контактів і вимкнення таких сервісів Apple, як Facetime, iMessage і iCloud. За задумом розробників, використання цієї функції дозволить батькам запобігти спілкуванню дитини зі сторонніми та взагалі контактами, відсутніми в записнику пристрою.
При активації "Обмеження спілкування" на iPhone можна додати новий номер без введення PIN-коду. Але є нюанс – заборона на дзвінки з відсутніми в списку контактів номерами не працює, якщо на смартфоні вимкнена синхронізація телефонної книги з хмарним сховищем iCloud.
Дитина також може легко додати новий номер, використовуючи асистента Siri на Apple Watch, після чого продовжити спілкування з новим контактом. Apple вже в курсі цієї проблеми і наполегливо рекомендує батькам активувати синхронізацію з iCloud на iPhone дітей до виходу чергового виправлення.
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