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Нова версія iOS 13 виявилася небезпечною для дітей: що з нею не так

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В iOS 13 виявили нову уразливість, яка стосується дітей - фото 1
В iOS 13 виявили нову уразливість, яка стосується дітей

Apple неодноразово заявляла про безпеку iOS, але користувачі продовжують стикатися з різними недоробками мобільної операційної системи. Цього разу не обійшлося без дітей!

Виявлена ​​уразливість новітньої iOS 13.3 торкнулася недавно анонсованої функцію захисту дітей від спілкування зі сторонніми, яка, як виявилася, в деяких випадках виконує прямо протилежну роботу.

І ще: Виявлено спосіб заблокувати будь-який iPhone

Мова йде про функції "Обмеження спілкування", яка передбачає обмеження доступу до певної категорії контактів і вимкнення таких сервісів Apple, як Facetime, iMessage і iCloud. За задумом розробників, використання цієї функції дозволить батькам запобігти спілкуванню дитини зі сторонніми та взагалі контактами, відсутніми в записнику пристрою.

При активації "Обмеження спілкування" на iPhone можна додати новий номер без введення PIN-коду. Але є нюанс – заборона на дзвінки з відсутніми в списку контактів номерами не працює, якщо на смартфоні вимкнена синхронізація телефонної книги з хмарним сховищем iCloud.

Якщо нема синхронізації з iCloud – функція не працює - фото 374006
Якщо нема синхронізації з iCloud – функція не працює

Дитина також може легко додати новий номер, використовуючи асистента Siri на Apple Watch, після чого продовжити спілкування з новим контактом. Apple вже в курсі цієї проблеми і наполегливо рекомендує батькам активувати синхронізацію з iCloud на iPhone дітей до виходу чергового виправлення.

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Джерело: slashgear
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