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Виявлено спосіб заблокувати будь-який iPhone

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Виявлено спосіб заблокувати будь-який iPhone - фото 1

Експерт в області кібербезпеки Кішан Багарія виявив уразливість, за допомогою якої можна заблокувати чужий iPhone. Про це чоловік написав у своєму блозі.

За словами експерта, вразливість є у функції AirDrop. Під час отримання файлів через AirDrop екран гаджета блокується. У цей час власник смартфона може скасувати або схвалити прийом файлів. Щоб заблокувати iPhone, кіберзлочинцю необхідно налаштувати нескінченну відправку файлів жертві.

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Код уразливості Багарія опублікував на GitHub. Потенційної атаки можна уникнути, тільки якщо відключити AirDrop, Bluetooth і Wi-Fi. Також фахівець порадив не приймати послання від незнайомих адресатів.

Повідомляється, що Apple вже відреагувала на повідомлення і усунула проблему.

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