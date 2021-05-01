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2 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 травня, у світі відзначають Великдень, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Ветхопещерніка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 2 травня віряни вшановують пам'ять Іоанна Ветхопещерніка. Він був ченцем, християнським подвижником і пресвітером. Іоанн жив у VIII столітті. В молоді роки здійснив паломництво в Єрусалим, а потім оселився в Лаврі преподобного Харитона. Живучі в монастирі, Іоанн досяг високої духовної досконалості, з часом був висвячений в сан священника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 2 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дмитро, Семен, Іван, Георгій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Великдень
- 1611 — опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — "Біблію короля Якова" (KJV, King James Version).
- 1668 — Перший Аахенський мир, укладений між Францією й Іспанією.
- 1817 — в Одесі заснували Рішельєвський ліцей.
- 1848 — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Руську Раду.
- 1892 — в Києві запустили електричний трамвай.
- 1945 — командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію.
- 1980 — з візиту в столицю Заїру Кіншасу почалася перша в історії Ватикану поїздка Папи Римського (Івана Павла II) до Африки.
- 1982 — під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потопила аргентинський крейсер "Генерал Бельграно".
- 1986 — перемігши Атлетіко (Мадрид) (3:0), Динамо (Київ) завойовує Кубок Кубків 1985/86.
- 2011 — за твердженням адміністрації США, цієї ночі під час таємної операції американського спецназу, проведеної в Пакистані, був убитий Осама бен Ладен.
- 2014 — Протистояння в Одесі 2 травня 2014 року: внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ТРАВНЯ
- 1876 — Мирон Кордуба, український вчений, публіцист, історик, письменник.
- 1877 — Володимир Лучицький, український геолог і петрограф.
- 1877 — Олександр Пилькевич, український військовий діяч, член УЦР, командир Окремого корпусу кордонної охорони УНР, генерал-хорунжий Армії УНР.
- 1888 — Микола Вілінський, український композитор, двоюрідний брат співачки Ксенії Держинської та музикознавця Олександра Оссовського.
- 1891 — Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з ініціаторів та керівників Зимових походів УНР
- 1928 — Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор.
- 1933 — Галина Гаркавенко, українська художниця-графік.
- 1933 — Леонід Каневський, радянський кіноактор.
- 1942 — Жак Рогге, 8-й президент Міжнародного олімпійського комітету (2001—2013).
- 1946 — Леслі Ґо співачка, авторка хіта "It's My Party".
- 1975 — Девід Бекхем, англійський футболіст.
- 1988 — Олександр Тодорчук, український громадський діяч та підприємець.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо йде дощ, то червень буде теплим і сонячним.
- Тепла погода в цей день обіцяє похолодання в кінці місяця.
- Береза раніше клена розпустилася – до посушливого літа.
- Дикі качки гнізда облаштовують недалеко від води – літо може бути посушливим.
- Якщо до цього дня прилетіли ластівки, журавлі та жайворонки, то похолодання не передбачається.
- Сон з 1 на 2 травня може здійснитися протягом 7-10 днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не варто ділитися з кимось своїм секретом.
- Заборонено виносити сміття впродовж дня.
- Не можна нервувати сьогодні.
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