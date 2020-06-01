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2 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 червня, віряни вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, а у світі відзначають Тиждень серцевого ритму. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які постраждали за віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана (283-284).
У народному календарі ця дата отримала такі назви: Фалалей-огуречник, Фалалей-грядочнік, Фалалєєв день, Фалі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Національне свято Італійської Республіки – День проголошення Республіки
- 1537 – Спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами та заборонив перетворення їх на рабів.
- 1652 – під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої на чолі з Калиновським.
- 1842– світ побачив перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі".
- 1851 – Штат Мен у США першим ввів на своїй території "сухий закон".
- 1857– Джеймс Гіббс з Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.
- 1896 – Італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.
- 1918 – Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні.
- 1924 – американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям.
- 1953 – коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії.
- 2010 – депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.
ТОП фільмів і серіалів про королеву
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЧЕРВНЯ
- 1449 – Доменіко Гірландайо, італійський художник доби Раннього Відродження, представник флорентійської школи.
- 1740– Донасьєн Альфонс де Сад (маркіз де Сад), французький письменник, філософ, основоположник садизму.
- 1743 – Алессандро Каліостро (Джузеппе Бальзамо), авантюрист, який видавав себе за мага, гіпнотизера та масона високого ступеня серед верхівок європейського суспільства.
- 1807 – Сошенко Іван Максимович, український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва.
- 1835 – Пій X, Папа Римський.
- 1840 – Томас Гарді, англійський романіст, новеліст та поет.
- 1857 – Карл Адольф Г'єллеруп, данський поет та письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1917.
- 1863 – Фелікс Вейнгартнер, австрійський диригент, композитор і піаніст.
- 1868 – Андерс Федір Фердинандович, інженер-конструктор, конструктор першого в Україні дирижабля.
- 1904 – Джонні Вайссмюллер, американський спортсмен-плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, а також актор, найвідоміший виконавець ролі Тарзана.
- 1919 – Тимошенко Юрій Трохимович (Тарапунька), український артист естради, актор.
- 1928 – Ященко Леопольд Іванович, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, засновник та керівник хору "Гомін".
- 1929 – Галина Гнатівна Хоткевич, українська писанкарка у Франції, популяризаторка життя та творчості Гната Хоткевича.
- 1936 – Голубничий Володимир Степанович, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби.
- 1942 – Кірич Едуард Ілліч, український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії, народний художник України.
- 1946 – Лупій Ярослав Васильович, український кінорежисер (фільми "Данило – князь Галицький", "Хліб дитинства мого").
- 1953 – Барна Володимир Андрійович, український поет, журналіст, громадський діяч.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато шишок на ялинках – до хорошого урожаю огірків.
- Жаби активно квакають в цей день – буде багато огірків.
- Бджоли сердито жалять – до дощу.
- Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня – сніг з крупою.
- Якщо 1 і 2 червня ллє дощ, то червень буде посушливий.
- Якщо ввечері багато роси, то на наступний день буде сонячно.
- Качки цілий день хлюпочуться у воді та пірнають – до дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не можна.
- Також не бажано сьогодні їсти м'ясні продукти. Надайте перевагу свіжим овочам та фруктам.
- У цей день не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики.
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