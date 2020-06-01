2 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 червня, віряни вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, а у світі відзначають Тиждень серцевого ритму. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які постраждали за віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана (283-284).

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Фалалей-огуречник, Фалалей-грядочнік, Фалалєєв день, Фалі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Національне свято Італійської Республіки – День проголошення Республіки

1537 – Спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами та заборонив перетворення їх на рабів.

1652 – під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої на чолі з Калиновським.

1842– світ побачив перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі".

1851 – Штат Мен у США першим ввів на своїй території "сухий закон".

1857– Джеймс Гіббс з Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.

1896 – Італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.

1918 – Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні.

1924 – американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям.

1953 – коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії.

2010 – депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

ТОП фільмів і серіалів про королеву

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЧЕРВНЯ

1449 – Доменіко Гірландайо, італійський художник доби Раннього Відродження, представник флорентійської школи.

1740– Донасьєн Альфонс де Сад (маркіз де Сад), французький письменник, філософ, основоположник садизму.

1743 – Алессандро Каліостро (Джузеппе Бальзамо), авантюрист, який видавав себе за мага, гіпнотизера та масона високого ступеня серед верхівок європейського суспільства.

1807 – Сошенко Іван Максимович, український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва.

1835 – Пій X, Папа Римський.

1840 – Томас Гарді, англійський романіст, новеліст та поет.

1857 – Карл Адольф Г'єллеруп, данський поет та письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1917.

1863 – Фелікс Вейнгартнер, австрійський диригент, композитор і піаніст.

1868 – Андерс Федір Фердинандович, інженер-конструктор, конструктор першого в Україні дирижабля.

1904 – Джонні Вайссмюллер, американський спортсмен-плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, а також актор, найвідоміший виконавець ролі Тарзана.

1919 – Тимошенко Юрій Трохимович (Тарапунька), український артист естради, актор.

1928 – Ященко Леопольд Іванович, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, засновник та керівник хору "Гомін".

1929 – Галина Гнатівна Хоткевич, українська писанкарка у Франції, популяризаторка життя та творчості Гната Хоткевича.

1936 – Голубничий Володимир Степанович, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби.

1942 – Кірич Едуард Ілліч, український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії, народний художник України.

1946 – Лупій Ярослав Васильович, український кінорежисер (фільми "Данило – князь Галицький", "Хліб дитинства мого").

1953 – Барна Володимир Андрійович, український поет, журналіст, громадський діяч.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато шишок на ялинках – до хорошого урожаю огірків.

Жаби активно квакають в цей день – буде багато огірків.

Бджоли сердито жалять – до дощу.

Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня – сніг з крупою.

Якщо 1 і 2 червня ллє дощ, то червень буде посушливий.

Якщо ввечері багато роси, то на наступний день буде сонячно.

Качки цілий день хлюпочуться у воді та пірнають – до дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не можна.

Також не бажано сьогодні їсти м'ясні продукти. Надайте перевагу свіжим овочам та фруктам.

У цей день не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики.

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