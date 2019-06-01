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2 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 червня, відзначають національне свято Італійської Республіки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні православна церква вшановує мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які постраждали за віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана (283-284 роки).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Національне свято Італійської Республіки – День проголошення Республіки
- 1537 – Спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами та заборонив перетворення їх на рабів.
- 1652 – під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої на чолі з Калиновським.
- 1842– світ побачив перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі".
- 1851 – Штат Мен у США першим ввів на своїй території "сухий закон".
- 1857– Джеймс Гіббс з Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.
- 1896 – Італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.
- 1918 – Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні.
- 1924 – американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям.
- 1953 – коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії.
- 2010 – депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.
На честь 66 річниці з дня коронації Єлизавети II ми підготували захопливий тест. Перевір, чи зможеш відрізнити дивні традиції від вигадки!
ХТО НАРОДИВСЯ 2 червня
- 1449 – Доменіко Гірландайо, італійський художник доби Раннього Відродження, представник флорентійської школи.
- 1740– Донасьєн Альфонс де Сад (маркіз де Сад), французький письменник, філософ, основоположник садизму.
- 1743 – Алессандро Каліостро (Джузеппе Бальзамо), авантюрист, який видавав себе за мага, гіпнотизера та масона високого ступеня серед верхівок європейського суспільства.
- 1807 – Сошенко Іван Максимович, український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва.
- 1835 – Пій X, Папа Римський.
- 1840 – Томас Гарді, англійський романіст, новеліст та поет.
- 1857 – Карл Адольф Г'єллеруп, данський поет та письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1917.
- 1863 – Фелікс Вейнгартнер, австрійський диригент, композитор і піаніст.
- 1868 – Андерс Федір Фердинандович, інженер-конструктор, конструктор першого в Україні дирижабля.
- 1904 – Джонні Вайссмюллер, американський спортсмен-плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, а також актор, найвідоміший виконавець ролі Тарзана.
- 1919 – Тимошенко Юрій Трохимович (Тарапунька), український артист естради, актор.
- 1928 – Ященко Леопольд Іванович, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, засновник та керівник хору "Гомін".
- 1929 – Галина Гнатівна Хоткевич, українська писанкарка у Франції, популяризаторка життя та творчості Гната Хоткевича.
- 1936 – Голубничий Володимир Степанович, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби.
- 1942 – Кірич Едуард Ілліч, український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії, народний художник України.
- 1946 – Лупій Ярослав Васильович, український кінорежисер (фільми "Данило – князь Галицький", "Хліб дитинства мого").
- 1953 – Барна Володимир Андрійович, український поет, журналіст, громадський діяч.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- За прикметами на 2 червня визначали, яким буде врожай огірків. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Фалалей-огірочник, Фалалей-грядник, Фалалеєв день, Фалі.
- Якщо багато шишок на ялинках, то це до хорошого врожаю огірків.
- Якщо жаби активно квакають в цей день, то буде багато огірків.
- Якщо бджоли сердито жалять, то це до дощу.
- Якщо 2 червня буде дощ, то 3 грудня буде сніг з градом.
- Якщо 1 та 2 червня ллє дощ, то весь червень буде посушливий.
- Якщо ввечері багато роси, то на наступний день буде сонячно.
- Якщо качки цілий день хлюпочуться у воді й пірнають, то це до дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не можна.
- Також не бажано у цей день вживати м'ясо. Надайте перевагу свіжим овочам та фруктам.
- Не сваріть та не створюйте конфліктні ситуації. Оминайте розбрат і чвари.
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