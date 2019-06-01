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2 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 червня – неділя

Сьогодні, 2 червня, відзначають національне свято Італійської Республіки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні православна церква вшановує мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які постраждали за віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана (283-284 роки).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Національне свято Італійської Республіки – День проголошення Республіки
  • 1537 – Спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами та заборонив перетворення їх на рабів.
  • 1652 – під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої на чолі з Калиновським.
  • 1842– світ побачив перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі".
  • 1851 – Штат Мен у США першим ввів на своїй території "сухий закон".
  • 1857– Джеймс Гіббс з Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.
  • 1896 – Італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.
  • 1918 – Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні.
  • 1924 – американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям.
  • 1953 – коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії.
  • 2010 – депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

На честь 66 річниці з дня коронації Єлизавети II ми підготували захопливий тест. Перевір, чи зможеш відрізнити дивні традиції від вигадки!

ХТО НАРОДИВСЯ 2 червня

  • 1449 – Доменіко Гірландайо, італійський художник доби Раннього Відродження, представник флорентійської школи.
  • 1740– Донасьєн Альфонс де Сад (маркіз де Сад), французький письменник, філософ, основоположник садизму.
  • 1743 – Алессандро Каліостро (Джузеппе Бальзамо), авантюрист, який видавав себе за мага, гіпнотизера та масона високого ступеня серед верхівок європейського суспільства.
  • 1807 – Сошенко Іван Максимович, український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва.
  • 1835 – Пій X, Папа Римський.
  • 1840 – Томас Гарді, англійський романіст, новеліст та поет.
  • 1857 – Карл Адольф Г'єллеруп, данський поет та письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1917.
  • 1863 – Фелікс Вейнгартнер, австрійський диригент, композитор і піаніст.
  • 1868 – Андерс Федір Фердинандович, інженер-конструктор, конструктор першого в Україні дирижабля.
  • 1904 – Джонні Вайссмюллер, американський спортсмен-плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, а також актор, найвідоміший виконавець ролі Тарзана.
  • 1919 – Тимошенко Юрій Трохимович (Тарапунька), український артист естради, актор.
  • 1928 – Ященко Леопольд Іванович, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, засновник та керівник хору "Гомін".
  • 1929 – Галина Гнатівна Хоткевич, українська писанкарка у Франції, популяризаторка життя та творчості Гната Хоткевича.
  • 1936 – Голубничий Володимир Степанович, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби.
  • 1942 – Кірич Едуард Ілліч, український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії, народний художник України.
  • 1946 – Лупій Ярослав Васильович, український кінорежисер (фільми "Данило – князь Галицький", "Хліб дитинства мого").
  • 1953 – Барна Володимир Андрійович, український поет, журналіст, громадський діяч.
Кадр з фільму 'Данило — князь Галицький', режисер – Ярослав Лупій - фото 330306
Кадр з фільму "Данило — князь Галицький", режисер – Ярослав Лупій

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • За прикметами на 2 червня визначали, яким буде врожай огірків. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Фалалей-огірочник, Фалалей-грядник, Фалалеєв день, Фалі.
  • Якщо багато шишок на ялинках, то це до хорошого врожаю огірків.
  • Якщо жаби активно квакають в цей день, то буде багато огірків.
  • Якщо бджоли сердито жалять, то це до дощу.
  • Якщо 2 червня буде дощ, то 3 грудня буде сніг з градом.
  • Якщо 1 та 2 червня ллє дощ, то весь червень буде посушливий.
  • Якщо ввечері багато роси, то на наступний день буде сонячно.
  • Якщо качки цілий день хлюпочуться у воді й пірнають, то це до дощу.
2 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 330307

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не можна.
  • Також не бажано у цей день вживати м'ясо. Надайте перевагу свіжим овочам та фруктам.
  • Не сваріть та не створюйте конфліктні ситуації. Оминайте розбрат і чвари.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 27 травня – 2 червня 2019 для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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