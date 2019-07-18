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19 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 липня - п'ятниця - фото 1
19 липня - п'ятниця

Сьогодні, 19 липня, у народі відзначають Собор Радонежських святих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають Собор Радонежських святих. У всьому світі відома Троїце-Сергієва Лавра. Преподобний Сергій "запалив малу лампаду на цьому священному місці понад 600 років тому, і від цієї невичерпної вогнем лампади запалюються всі нові і нові світильники в серцях православних віруючих людей. Звідси, зі стін Лаври, вийшло безліч ченців і священиків, які пронесли світло від лампади Преподобного Сергія в усі кінці землі, по всім країнам світу".

Преподобний Сергій жив в епоху, коли богословське вчення про Святу Трійцю отримало розвиток в Православній Церкві у зв'язку з ісіхастським духовним досвідом.

Собор Радонежських святих 2019 - фото 341772
Собор Радонежських святих 2019

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 19 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

19 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День жінок-міністрів у Японії
  • 1870 – почалася франко-прусська війна
  • 1928 – Китай провів ревізію всіх договорів з європейськими державами і розірвав ті з них, які здалися цому "несправедливими"
  • 1941 – народним комісаром оборони СРСР призначений І. В. Сталін
  • 1946 – пройшла перша кінопроба Мерилін Монро
  • 1949 – азійська держава Лаос домагається отримання незалежності від Франції
  • 1980 – XXII Олімпійські ігри відкрилися в Москві
  • 2003 – була проведена перша в світі операція з пересадки язика
Актриса Мерилін Монро  - фото 341778
Актриса Мерилін Монро

ХТО НАРОДИВСЯ 19 липня

  • 1814 – американський конструктор і промисловець Семюел Кольт
  • 1846 – американський астроном, винахідник Едуард Чарлз Пікерінг
  • 1893 – російський поет Володимир Маяковський
  • 1939 – генерал армії, колишній глава Служби Безпеки України, депутат Леонід Деркач
  • 1946 – румунський тенісист, перший тенісист мільйонер Іліє Настасе
  • 1971 – український боксер-важкоатлет, чемпіон світу з боксу серед професіоналів Віталій Кличко
Віталій Кличко з молодшим братом Володимиром - фото 341780
Віталій Кличко з молодшим братом Володимиром

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Роса дзвенить, коли під косу летить
  • Якщо місяць великий і в тумані, то буде похолодання
  • Листя вже пожовкло – до ранньої осені і зими
Роса на траві - фото 341781
Роса на траві

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто починати нові справи, а прийняття важливих рішень краще відкласти на другу половину дня
  • Не можна в цей день брати або давати в борг
  • Не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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