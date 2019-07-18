19 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 липня, у народі відзначають Собор Радонежських святих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають Собор Радонежських святих. У всьому світі відома Троїце-Сергієва Лавра. Преподобний Сергій "запалив малу лампаду на цьому священному місці понад 600 років тому, і від цієї невичерпної вогнем лампади запалюються всі нові і нові світильники в серцях православних віруючих людей. Звідси, зі стін Лаври, вийшло безліч ченців і священиків, які пронесли світло від лампади Преподобного Сергія в усі кінці землі, по всім країнам світу".

Преподобний Сергій жив в епоху, коли богословське вчення про Святу Трійцю отримало розвиток в Православній Церкві у зв'язку з ісіхастським духовним досвідом.

Собор Радонежських святих 2019

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 19 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День жінок-міністрів у Японії

1870 – почалася франко-прусська війна

1928 – Китай провів ревізію всіх договорів з європейськими державами і розірвав ті з них, які здалися цому "несправедливими"

1941 – народним комісаром оборони СРСР призначений І. В. Сталін

1946 – пройшла перша кінопроба Мерилін Монро

1949 – азійська держава Лаос домагається отримання незалежності від Франції

1980 – XXII Олімпійські ігри відкрилися в Москві

2003 – була проведена перша в світі операція з пересадки язика

Актриса Мерилін Монро

ХТО НАРОДИВСЯ 19 липня

1814 – американський конструктор і промисловець Семюел Кольт

1846 – американський астроном, винахідник Едуард Чарлз Пікерінг

1893 – російський поет Володимир Маяковський

1939 – генерал армії, колишній глава Служби Безпеки України, депутат Леонід Деркач

1946 – румунський тенісист, перший тенісист мільйонер Іліє Настасе

1971 – український боксер-важкоатлет, чемпіон світу з боксу серед професіоналів Віталій Кличко

Віталій Кличко з молодшим братом Володимиром

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Роса дзвенить, коли під косу летить

Якщо місяць великий і в тумані, то буде похолодання

Листя вже пожовкло – до ранньої осені і зими

Роса на траві

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто починати нові справи, а прийняття важливих рішень краще відкласти на другу половину дня

Не можна в цей день брати або давати в борг

Не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю

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