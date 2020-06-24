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Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на липень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього літнього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на липень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у липні, аби зміни іміджу вас не розчарували цього літа.
Коли можна стригти волосся у липні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|ЛИПЕНЬ 2020
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|10
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|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Місячний календар стрижок на липень
- 1 липня. Сьогодні стрижка рекомендована всім, хто страждає депресією, а от радикальна зміна кольору волосся може негативно позначитися на вас.
- 2 липня. Не варто ходити в перукарню сьогодні, якщо ви відрощуєте волосся. Навіть незначне і зовсім непомітне підрівнювання волосся призведе до уповільнення процесу їх зростання. Для фарбування волосся – нейтральний день.
- 3 липня. Зістригаючи волосся сьогодні, ви можете уповільнити біохімічні процеси в організмі, що спровокує накопичення зайвої ваги та шлаків в організмі. Фарбування волосся не піде на користь у цей день.
- 4 липня. Стрижка волосся і зміна зачіски сьогодні – до хвороби. Краще залиште зачіску як вчора і без потреби не причісуйте волосся. Від фарбування волосся краще відмовитися.
- 5 липня. Сьогодні краще не підстригати волосся, щоб не накликати на себе клопоти та поганий настрій. Фарбування натуральними барвниками посилить успіх в бізнесі.
- 6 липня. Якщо сьогодні почати курс масажу голови або процедури по зміцненню коренів, то ваше волосся буде швидше рости та стане здоровішим та більш доглянутим. Зміна кольору позитивно вплине на вашу карму.
- 7 липня. Найбільш несприятливий день для стрижки, фарбування і нарощування волосся в липні. Перенесіть відвідування перукарні на інший день. Фарбування волосся теж варто перенести на більш сприятливий день.
- 8 липня. Підстрижіться сьогодні, зробіть укладку і вас не покидатиме удача довгий час. Місячний календар радить утриматися від процедури фарбування волосся у цей день.
- 9 липня. Якщо ви часто потрапляєте в екстремальні ситуації або раз у раз руйнуються ваші намічені раніше плани, підстрижіться сьогодні та все налагодиться. Та й волосся значно прискорить свій ріст. Від фарбування волосся утримайтеся.
- 10 липня. Стрижка сьогодні зробить ваше волосся неслухняними, а ось для поживних масок і ополіскування волосся – це ідеальний день. Для фарбування волосся теж день сприятливий.
- 11 липня. Догляд за волоссям в цей день сприятливо вплине на тривалість вашого життя. Щоб зміцнити свій імунітет, пофарбуйте сьогодні волосся хною або басмою.
- 12 липня. Сприятливий день для створення нового образу. Щодо фарбування волосся, то можна експериментувати з новим кольором волосся.
- 13 липня. Стрижка волосся в цей день може принести з собою дрібні травми та неприємності. Через фарбування волосся можуть відбутися конфлікти з навколишніми.
- 14 липня. Стрижка волосся сьогодні до невдачі в справах і роботі. А фарбування волосся – не найкраща ідея.
- 15 липня. Зістригаючи навіть пасмо волосся сьогодні, пам'ятайте, що ваша увага та концентрація погіршаться, а волосся буде складно укласти. А от щодо фарбування волосся – то це хороший день, ви будете задоволені.
у липні варто освіжити стрижку
- 16 липня. Стрижка волосся сьогодні змінить ваше життя повністю. Також добре фарбувати волосся в темні відтінки.
- 17 липня. Один з найсприятливіших днів для стрижки в цьому місяці. Після відвідування перукарні не тільки волосся буде краще виглядати, та й рости буде швидше, але й у вашому житті все налагодиться. З'являться нові знайомі, цікаві зустрічі і яскраві події, які запам'ятаються надовго. Радикальна зміна відтінку волосся принесе вам здоров'я і прибуток.
- 18 липня. Якщо ви хочете швидко відростити своє волосся, то сьогодні краще не стригтися. Хоча, після стрижки сьогодні хоча б кінчиків волосся, хоча б на 0,5 см, ви відчуєте прилив життєвої енергії. Не варто сьогодні міняти кардинально колір волосся, але незначні зміни кольорі можуть навпаки залучити успіх.
- 19 липня. Хочете повністю змінити своє життя, зайдіть до перукаря. Після сьогоднішньої стрижки все зміниться у вашому житті. Для фарбування волосся – сприятливий день.
- 20 липня. Краще не підстригати волосся сьогодні та навіть не підстригати кінчики, а то волосся стане неслухняними, хоч і буде швидше рости. Фарбування волосся варто відкласти, можете накликати на себе неприємності.
- 21 липня. Стрижка у цей день – до нових знайомств і цікавих зустрічей в незвичайних місцях (транспорті чи магазинах). Фарбування в темні тони може принести прибуток і поліпшити фінансове становище.
- 22 липня. З волоссям сьогодні можна робити що завгодно: стригти, придумувати нові зачіски, фарбувати... Все це ніяк не погіршить їхній стан, але і не поліпшить. Сприятливий день, щоб повернути свій натуральний колір волосся, підсилите свій соціальний статус.
- 23 липня. Почекайте зі стрижкою: ризикуєте зіпсувати зір. Прекрасний день для експериментів з кольором волосся, тож можете фарбуватися.
- 24 липня. Хороший день для стрижки, сприятливо позначиться на вашій кар'єрі. Фарбування волосся місячний календар радить перенести на інший день.
- 25 липня. Сьогодні стрижка корисна для здоров'я, а для фарбування волосся – несприятливий день.
- 26 липня. Сприятливий день для стрижки волосся, це принесе вам удачу.І для фарбування волосся теж сприятливий день.
- 27 липня. Якщо ви постриже волосся в цей день, то у вас не буде нестачі чоловічої уваги. Щоб зміцнити свій імунітет, пофарбуйте сьогодні своє волосся натуральними барвниками.
- 28 липня. Несприятливий день для стрижки. І від фарбування волосся краще утриматися в цей день.
- 29 липня. Якщо мрієте розбагатіти, то зайдіть в перукарню на стрижку. Для залучення ділових партнерів – фарбуйтеся натуральними барвниками.
- 30 липня. Сміливо записуйтеся до свого майстра на стрижку. Щодо фарбування волосся, то в цей день можна зважитися на будь-які експерименти.
- 31 липня. Не варто ходити в перукарню сьогодні, якщо ви відрощувати волосся. Навіть незначне і зовсім не помітне підрівнювання волосся призведе до уповільнення процесу їх зростання. Для фарбування волосся – нейтральний день.
спробуйте нову зачіску в липні
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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