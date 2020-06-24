Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся

Місячний календар на липень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього літнього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на липень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у липні, аби зміни іміджу вас не розчарували цього літа.

Коли можна стригти волосся у липні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

ЛИПЕНЬ 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Місячний календар стрижок на липень

1 липня. Сьогодні стрижка рекомендована всім, хто страждає депресією, а от радикальна зміна кольору волосся може негативно позначитися на вас.

Сьогодні стрижка рекомендована всім, хто страждає депресією, а от радикальна зміна кольору волосся може негативно позначитися на вас. 2 липня. Не варто ходити в перукарню сьогодні, якщо ви відрощуєте волосся. Навіть незначне і зовсім непомітне підрівнювання волосся призведе до уповільнення процесу їх зростання. Для фарбування волосся – нейтральний день.

Не варто ходити в перукарню сьогодні, якщо ви відрощуєте волосся. Навіть незначне і зовсім непомітне підрівнювання волосся призведе до уповільнення процесу їх зростання. Для фарбування волосся – нейтральний день. 3 липня. Зістригаючи волосся сьогодні, ви можете уповільнити біохімічні процеси в організмі, що спровокує накопичення зайвої ваги та шлаків в організмі. Фарбування волосся не піде на користь у цей день.

Зістригаючи волосся сьогодні, ви можете уповільнити біохімічні процеси в організмі, що спровокує накопичення зайвої ваги та шлаків в організмі. Фарбування волосся не піде на користь у цей день. 4 липня. Стрижка волосся і зміна зачіски сьогодні – до хвороби. Краще залиште зачіску як вчора і без потреби не причісуйте волосся. Від фарбування волосся краще відмовитися.

Стрижка волосся і зміна зачіски сьогодні – до хвороби. Краще залиште зачіску як вчора і без потреби не причісуйте волосся. Від фарбування волосся краще відмовитися. 5 липня. Сьогодні краще не підстригати волосся, щоб не накликати на себе клопоти та поганий настрій. Фарбування натуральними барвниками посилить успіх в бізнесі.

Сьогодні краще не підстригати волосся, щоб не накликати на себе клопоти та поганий настрій. Фарбування натуральними барвниками посилить успіх в бізнесі. 6 липня. Якщо сьогодні почати курс масажу голови або процедури по зміцненню коренів, то ваше волосся буде швидше рости та стане здоровішим та більш доглянутим. Зміна кольору позитивно вплине на вашу карму.

Якщо сьогодні почати курс масажу голови або процедури по зміцненню коренів, то ваше волосся буде швидше рости та стане здоровішим та більш доглянутим. Зміна кольору позитивно вплине на вашу карму. 7 липня. Найбільш несприятливий день для стрижки, фарбування і нарощування волосся в липні. Перенесіть відвідування перукарні на інший день. Фарбування волосся теж варто перенести на більш сприятливий день.

Найбільш несприятливий день для стрижки, фарбування і нарощування волосся в липні. Перенесіть відвідування перукарні на інший день. Фарбування волосся теж варто перенести на більш сприятливий день. 8 липня. Підстрижіться сьогодні, зробіть укладку і вас не покидатиме удача довгий час. Місячний календар радить утриматися від процедури фарбування волосся у цей день.

Підстрижіться сьогодні, зробіть укладку і вас не покидатиме удача довгий час. Місячний календар радить утриматися від процедури фарбування волосся у цей день. 9 липня. Якщо ви часто потрапляєте в екстремальні ситуації або раз у раз руйнуються ваші намічені раніше плани, підстрижіться сьогодні та все налагодиться. Та й волосся значно прискорить свій ріст. Від фарбування волосся утримайтеся.

Якщо ви часто потрапляєте в екстремальні ситуації або раз у раз руйнуються ваші намічені раніше плани, підстрижіться сьогодні та все налагодиться. Та й волосся значно прискорить свій ріст. Від фарбування волосся утримайтеся. 10 липня. Стрижка сьогодні зробить ваше волосся неслухняними, а ось для поживних масок і ополіскування волосся – це ідеальний день. Для фарбування волосся теж день сприятливий.

Стрижка сьогодні зробить ваше волосся неслухняними, а ось для поживних масок і ополіскування волосся – це ідеальний день. Для фарбування волосся теж день сприятливий. 11 липня. Догляд за волоссям в цей день сприятливо вплине на тривалість вашого життя. Щоб зміцнити свій імунітет, пофарбуйте сьогодні волосся хною або басмою.

Догляд за волоссям в цей день сприятливо вплине на тривалість вашого життя. Щоб зміцнити свій імунітет, пофарбуйте сьогодні волосся хною або басмою. 12 липня. Сприятливий день для створення нового образу. Щодо фарбування волосся, то можна експериментувати з новим кольором волосся.

Сприятливий день для створення нового образу. Щодо фарбування волосся, то можна експериментувати з новим кольором волосся. 13 липня. Стрижка волосся в цей день може принести з собою дрібні травми та неприємності. Через фарбування волосся можуть відбутися конфлікти з навколишніми.

Стрижка волосся в цей день може принести з собою дрібні травми та неприємності. Через фарбування волосся можуть відбутися конфлікти з навколишніми. 14 липня. Стрижка волосся сьогодні до невдачі в справах і роботі. А фарбування волосся – не найкраща ідея.

Стрижка волосся сьогодні до невдачі в справах і роботі. А фарбування волосся – не найкраща ідея. 15 липня. Зістригаючи навіть пасмо волосся сьогодні, пам'ятайте, що ваша увага та концентрація погіршаться, а волосся буде складно укласти. А от щодо фарбування волосся – то це хороший день, ви будете задоволені.

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16 липня. Стрижка волосся сьогодні змінить ваше життя повністю. Також добре фарбувати волосся в темні відтінки.

Стрижка волосся сьогодні змінить ваше життя повністю. Також добре фарбувати волосся в темні відтінки. 17 липня. Один з найсприятливіших днів для стрижки в цьому місяці. Після відвідування перукарні не тільки волосся буде краще виглядати, та й рости буде швидше, але й у вашому житті все налагодиться. З'являться нові знайомі, цікаві зустрічі і яскраві події, які запам'ятаються надовго. Радикальна зміна відтінку волосся принесе вам здоров'я і прибуток.

Один з найсприятливіших днів для стрижки в цьому місяці. Після відвідування перукарні не тільки волосся буде краще виглядати, та й рости буде швидше, але й у вашому житті все налагодиться. З'являться нові знайомі, цікаві зустрічі і яскраві події, які запам'ятаються надовго. Радикальна зміна відтінку волосся принесе вам здоров'я і прибуток. 18 липня. Якщо ви хочете швидко відростити своє волосся, то сьогодні краще не стригтися. Хоча, після стрижки сьогодні хоча б кінчиків волосся, хоча б на 0,5 см, ви відчуєте прилив життєвої енергії. Не варто сьогодні міняти кардинально колір волосся, але незначні зміни кольорі можуть навпаки залучити успіх.

Якщо ви хочете швидко відростити своє волосся, то сьогодні краще не стригтися. Хоча, після стрижки сьогодні хоча б кінчиків волосся, хоча б на 0,5 см, ви відчуєте прилив життєвої енергії. Не варто сьогодні міняти кардинально колір волосся, але незначні зміни кольорі можуть навпаки залучити успіх. 19 липня. Хочете повністю змінити своє життя, зайдіть до перукаря. Після сьогоднішньої стрижки все зміниться у вашому житті. Для фарбування волосся – сприятливий день.

Хочете повністю змінити своє життя, зайдіть до перукаря. Після сьогоднішньої стрижки все зміниться у вашому житті. Для фарбування волосся – сприятливий день. 20 липня. Краще не підстригати волосся сьогодні та навіть не підстригати кінчики, а то волосся стане неслухняними, хоч і буде швидше рости. Фарбування волосся варто відкласти, можете накликати на себе неприємності.

Краще не підстригати волосся сьогодні та навіть не підстригати кінчики, а то волосся стане неслухняними, хоч і буде швидше рости. Фарбування волосся варто відкласти, можете накликати на себе неприємності. 21 липня. Стрижка у цей день – до нових знайомств і цікавих зустрічей в незвичайних місцях (транспорті чи магазинах). Фарбування в темні тони може принести прибуток і поліпшити фінансове становище.

Стрижка у цей день – до нових знайомств і цікавих зустрічей в незвичайних місцях (транспорті чи магазинах). Фарбування в темні тони може принести прибуток і поліпшити фінансове становище. 22 липня. З волоссям сьогодні можна робити що завгодно: стригти, придумувати нові зачіски, фарбувати... Все це ніяк не погіршить їхній стан, але і не поліпшить. Сприятливий день, щоб повернути свій натуральний колір волосся, підсилите свій соціальний статус.

З волоссям сьогодні можна робити що завгодно: стригти, придумувати нові зачіски, фарбувати... Все це ніяк не погіршить їхній стан, але і не поліпшить. Сприятливий день, щоб повернути свій натуральний колір волосся, підсилите свій соціальний статус. 23 липня. Почекайте зі стрижкою: ризикуєте зіпсувати зір. Прекрасний день для експериментів з кольором волосся, тож можете фарбуватися.

Почекайте зі стрижкою: ризикуєте зіпсувати зір. Прекрасний день для експериментів з кольором волосся, тож можете фарбуватися. 24 липня. Хороший день для стрижки, сприятливо позначиться на вашій кар'єрі. Фарбування волосся місячний календар радить перенести на інший день.

Хороший день для стрижки, сприятливо позначиться на вашій кар'єрі. Фарбування волосся місячний календар радить перенести на інший день. 25 липня. Сьогодні стрижка корисна для здоров'я, а для фарбування волосся – несприятливий день.

Сьогодні стрижка корисна для здоров'я, а для фарбування волосся – несприятливий день. 26 липня. Сприятливий день для стрижки волосся, це принесе вам удачу.І для фарбування волосся теж сприятливий день.

Сприятливий день для стрижки волосся, це принесе вам удачу.І для фарбування волосся теж сприятливий день. 27 липня. Якщо ви постриже волосся в цей день, то у вас не буде нестачі чоловічої уваги. Щоб зміцнити свій імунітет, пофарбуйте сьогодні своє волосся натуральними барвниками.

Якщо ви постриже волосся в цей день, то у вас не буде нестачі чоловічої уваги. Щоб зміцнити свій імунітет, пофарбуйте сьогодні своє волосся натуральними барвниками. 28 липня. Несприятливий день для стрижки. І від фарбування волосся краще утриматися в цей день.

Несприятливий день для стрижки. І від фарбування волосся краще утриматися в цей день. 29 липня. Якщо мрієте розбагатіти, то зайдіть в перукарню на стрижку. Для залучення ділових партнерів – фарбуйтеся натуральними барвниками.

Якщо мрієте розбагатіти, то зайдіть в перукарню на стрижку. Для залучення ділових партнерів – фарбуйтеся натуральними барвниками. 30 липня. Сміливо записуйтеся до свого майстра на стрижку. Щодо фарбування волосся, то в цей день можна зважитися на будь-які експерименти.

Сміливо записуйтеся до свого майстра на стрижку. Щодо фарбування волосся, то в цей день можна зважитися на будь-які експерименти. 31 липня. Не варто ходити в перукарню сьогодні, якщо ви відрощувати волосся. Навіть незначне і зовсім не помітне підрівнювання волосся призведе до уповільнення процесу їх зростання. Для фарбування волосся – нейтральний день.

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