19 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 квітня, у світі відзначають День велосипеда і День власників домашніх тварин, а віряни вшановують пам'ять мученика Мефодія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 19 квітня, віряни вшановують пам'ять мученика рівноапостольного Мефодія, єпископа Моравськог, а також святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Павло, Ярема, Євтихій, Севастян, Григорій та Платонида. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День велосипеда

День власників домашніх тварин

День поезії і творчого мислення

1506 — відбувся Лісабонський погром, найбільший погром нових християн у Португалії

1775 — битви при Лексингтоні і Конкорді, а також початок війни за незалежність США

1783 — Катерина II своїм указом приєднала Крим до Росії.

1850 — Велика Британія та США уклали договір про спільне будівництво Панамського каналу.

1898 — Конгрес США визнав незалежність Куби та поставив вимогу Іспанії залишити острів.

1937 — в Іспанії створили блок правих сил на чолі з генералом Франко.

1941 — Сенат США прийняв резолюцію щодо підтримки ідеї державотворення Ізраїлю.

1943 — початок повстання у Варшавському гетто

1947 — партія "Індійський національний конгрес" погодилася розділити країну на Індію і Пакистан.

1967 — члени групи The Beatles підписали контракт, за яким зобов'язувалися не покидати групу упродовж 10 років.

1971 — СРСР запустив першу у світі космічну станцію "Салют-1".

1992 — Верховна Рада Вірменії прийняла офіційний Герб Вірменії.

1999 — у Берліні пройшло офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини.

2000 — в Румунії поблизу села Рошія-Монтане відкрили найбільше в Європі родовище золота, але розробки заблоковано парламентом після масових протестів з екологічних, історико-культурних і туристичних міркувань.

2005 — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 КВІТНЯ

1801 — Густав Фехнер, німецький фізик та філософ, засновник психофізики.

1834 — Григорій Мясоєдов, український і російський живописець.

1834 — Оле Евінруде, норвезький винахідник першого у світі морського двигуна внутрішнього згоряння.

1850 — Руфін Судковський, український маляр-мариніст.

1900 — Олександр Птушко, український кінорежисер, сценарист, художник.

1903 — Еліот Несс, американський юрист, який зумів посадити до в'язниці Аль Капоне.

1912 — Сіборг Гленн, американський хімік-ядерник, який відкрив плутоній.

1919 — Олександр Сегаль, український балетмейстер

1972 — Рівалдо, бразильський футболіст, напівзахисник "Барселони"та власник "Золотого м'яча" 1999 року.

1978 — Джеймс Франко, американський актор, режисер та художник.

1979 — Кейт Хадсон, американська акторка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сонячний та спокійний день, то буде гарний врожай;

Якщо вранці туманно, то до кінця місяця буде сухо;

Якщо дуже вітряна погода, то не варто розраховувати на багатий врожай;

Якщо на озерах активно гніздяться качки, то літо буде спекотним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та кричати;

Не можна робити великі покупки;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна виходити з дому без потреби;

Не можна вмиватись до сходу сонця.

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