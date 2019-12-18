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День Святого Миколая Відморожений

19 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 грудня – четвер

Сьогодні, 19 грудня, віряни відзначають День святого Миколая, а також у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні віряни відзначають День святого Миколая!

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 19 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Дарія, Максим, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

19 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День святого Миколая
  • Міжнародний день допомоги бідним
  • День адвокатури України
  • 1686 – відповідно до сюжету відомого роману Даніеля Дефо, Робінзон Крузо залишив обжитий ним острів, пробувши на ньому 28 років, два місяці і 19 днів.
  • 1863 – англієць Фредерік Уолтон запатентував лінолеум.
  • 1909 – у Німеччині засновано футбольний клуб "Боруссія".
  • 1915 – Казимир Малевич вперше оприлюднив у Петрограді 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий "Чорний квадрат".
  • 1917 – у Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартував перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ).
  • 1941 – 15-річна англійська принцеса Єлизавета виступила в спектаклі "Попелюшка" для англійських солдатів.
  • 1972 – на Землю повертається екіпаж американського космічного корабля "Аполлон-17". Цим польотом завершується американська місячна програма.
  • 1974 – у магазинах США з'явився у продажу "Altair 8800", саморобний комп'ютерний набір вартістю 397 доларів.
  • 1980 – відкриті станції київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" і "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь").
  • 1981 – відкриті станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого" та "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська").
  • 1991 – Швеція визнала незалежність України.
  • 1997 – відбулася прем'єра американського фільму "Титанік". Вже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 000 000 доларів.
  • 1997 – MTV заборонило до показу кліп "Prodigy", вважаючи, що ролик "Smack My Bitch Up" принижує суспільну мораль.
  • 2001 – вийшов у світ кінофільм "Братство Кільця" – екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець".
  • 2016 – український ПриватБанк став державним.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ГРУДНЯ

  • 1875 – Марич Мілева, перша дружина Альберта Ейнштейна, яку деякі дослідники-біографи вважають співавтором його революційних наукових ідей.
  • 1915 – Едіт Піаф, французька співачка, "голос Парижа".
  • 1919 – Микола Лукаш, видатний український перекладач.
  • 1959 – Марія Матіос, українська письменниця ("Нація", "Солодка Даруся").
  • 1963 – Тіль Швайгер, німецький актор, режисер і продюсер ("Достукатися до небес", "Лара Крофт").
  • 1972 – Алісса Мілано, американська актриса (серіали "Зачаровані", "Коханки").
  • 1974 – Мідж Амор, бас-гітарист фінської групи "HIM".
  • 1980 – Джейк Джілленхолл, американський актор ("Горбата гора", "Післязавтра").

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Скільки снігу на Миколи, стільки навесні і трави буде.
  • Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай наступного року.
  • Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Микола весняний (22 травня).
  • Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.
  • З'явився іній – наступного року вдасться зібрати багатий урожай.
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Що не можна робити 19 грудня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У День святого Миколая не можна відмовляти жебраком, нужденним і тим, хто просить вас про допомогу;
  • Не можна у цей день їсти м'ясо та вживати спиртні напої;
  • У цей день не слід лихословити та лаятися;
  • Не бажано сьогодні стригтися (особливо вагітним жінкам);
  • Категорично не можна у цей день брати до рук ножиці;
  • Не можна залишати по собі безлад.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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