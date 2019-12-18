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19 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 грудня, віряни відзначають День святого Миколая, а також у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні віряни відзначають День святого Миколая!
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 19 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Дарія, Максим, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День святого Миколая
- Міжнародний день допомоги бідним
- День адвокатури України
- 1686 – відповідно до сюжету відомого роману Даніеля Дефо, Робінзон Крузо залишив обжитий ним острів, пробувши на ньому 28 років, два місяці і 19 днів.
- 1863 – англієць Фредерік Уолтон запатентував лінолеум.
- 1909 – у Німеччині засновано футбольний клуб "Боруссія".
- 1915 – Казимир Малевич вперше оприлюднив у Петрограді 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий "Чорний квадрат".
- 1917 – у Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартував перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ).
- 1941 – 15-річна англійська принцеса Єлизавета виступила в спектаклі "Попелюшка" для англійських солдатів.
- 1972 – на Землю повертається екіпаж американського космічного корабля "Аполлон-17". Цим польотом завершується американська місячна програма.
- 1974 – у магазинах США з'явився у продажу "Altair 8800", саморобний комп'ютерний набір вартістю 397 доларів.
- 1980 – відкриті станції київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" і "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь").
- 1981 – відкриті станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого" та "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська").
- 1991 – Швеція визнала незалежність України.
- 1997 – відбулася прем'єра американського фільму "Титанік". Вже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 000 000 доларів.
- 1997 – MTV заборонило до показу кліп "Prodigy", вважаючи, що ролик "Smack My Bitch Up" принижує суспільну мораль.
- 2001 – вийшов у світ кінофільм "Братство Кільця" – екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець".
- 2016 – український ПриватБанк став державним.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ГРУДНЯ
- 1875 – Марич Мілева, перша дружина Альберта Ейнштейна, яку деякі дослідники-біографи вважають співавтором його революційних наукових ідей.
- 1915 – Едіт Піаф, французька співачка, "голос Парижа".
- 1919 – Микола Лукаш, видатний український перекладач.
- 1959 – Марія Матіос, українська письменниця ("Нація", "Солодка Даруся").
- 1963 – Тіль Швайгер, німецький актор, режисер і продюсер ("Достукатися до небес", "Лара Крофт").
- 1972 – Алісса Мілано, американська актриса (серіали "Зачаровані", "Коханки").
- 1974 – Мідж Амор, бас-гітарист фінської групи "HIM".
- 1980 – Джейк Джілленхолл, американський актор ("Горбата гора", "Післязавтра").
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Скільки снігу на Миколи, стільки навесні і трави буде.
- Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай наступного року.
- Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Микола весняний (22 травня).
- Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.
- З'явився іній – наступного року вдасться зібрати багатий урожай.
Що не можна робити 19 грудня
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У День святого Миколая не можна відмовляти жебраком, нужденним і тим, хто просить вас про допомогу;
- Не можна у цей день їсти м'ясо та вживати спиртні напої;
- У цей день не слід лихословити та лаятися;
- Не бажано сьогодні стригтися (особливо вагітним жінкам);
- Категорично не можна у цей день брати до рук ножиці;
- Не можна залишати по собі безлад.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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