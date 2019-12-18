19 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 грудня, віряни відзначають День святого Миколая, а також у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні віряни відзначають День святого Миколая!

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 19 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Дарія, Максим, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День святого Миколая

Міжнародний день допомоги бідним

День адвокатури України

1686 – відповідно до сюжету відомого роману Даніеля Дефо, Робінзон Крузо залишив обжитий ним острів, пробувши на ньому 28 років, два місяці і 19 днів.

1863 – англієць Фредерік Уолтон запатентував лінолеум.

1909 – у Німеччині засновано футбольний клуб "Боруссія".

1915 – Казимир Малевич вперше оприлюднив у Петрограді 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий "Чорний квадрат".

1917 – у Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартував перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ).

1941 – 15-річна англійська принцеса Єлизавета виступила в спектаклі "Попелюшка" для англійських солдатів.

1972 – на Землю повертається екіпаж американського космічного корабля "Аполлон-17". Цим польотом завершується американська місячна програма.

1974 – у магазинах США з'явився у продажу "Altair 8800", саморобний комп'ютерний набір вартістю 397 доларів.

1980 – відкриті станції київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" і "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь").

1981 – відкриті станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого" та "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська").

1991 – Швеція визнала незалежність України.

1997 – відбулася прем'єра американського фільму "Титанік". Вже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 000 000 доларів.

1997 – MTV заборонило до показу кліп "Prodigy", вважаючи, що ролик "Smack My Bitch Up" принижує суспільну мораль.

2001 – вийшов у світ кінофільм "Братство Кільця" – екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець".

2016 – український ПриватБанк став державним.

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ХТО НАРОДИВСЯ 19 ГРУДНЯ

1875 – Марич Мілева, перша дружина Альберта Ейнштейна, яку деякі дослідники-біографи вважають співавтором його революційних наукових ідей.

1915 – Едіт Піаф, французька співачка, "голос Парижа".

1919 – Микола Лукаш, видатний український перекладач.

1959 – Марія Матіос, українська письменниця ("Нація", "Солодка Даруся").

1963 – Тіль Швайгер, німецький актор, режисер і продюсер ("Достукатися до небес", "Лара Крофт").

1972 – Алісса Мілано, американська актриса (серіали "Зачаровані", "Коханки").

1974 – Мідж Амор, бас-гітарист фінської групи "HIM".

1980 – Джейк Джілленхолл, американський актор ("Горбата гора", "Післязавтра").

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Скільки снігу на Миколи, стільки навесні і трави буде.

Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай наступного року.

Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Микола весняний (22 травня).

Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.

З'явився іній – наступного року вдасться зібрати багатий урожай.

Що не можна робити 19 грудня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У День святого Миколая не можна відмовляти жебраком, нужденним і тим, хто просить вас про допомогу;

Не можна у цей день їсти м'ясо та вживати спиртні напої;

У цей день не слід лихословити та лаятися;

Не бажано сьогодні стригтися (особливо вагітним жінкам);

Категорично не можна у цей день брати до рук ножиці;

Не можна залишати по собі безлад.

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