19 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 березня, християни шанують Костянтина і його мати Олену. Також сьогодні Міжнародний день клієнта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, повідомляє Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

19 березня шанують Костянтина і його мати Олену. Вони прославилися своїм благочестивим життям і добрими справами.

Сьогодні також Міжнародний день клієнта. У цей день власники бізнесу в усьому світі мають можливість висловити вдячність своїм споживачам, віддячивши їх за співпрацю.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 19 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Костянтин, Максим і Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

721 до н. е. – Перше описане сонячне затемнення було побачене з Вавилона.

1474 – У Венеції приймається закон про охорону винаходів.

1831 – Перше пограбування банку в США.

1859 – У Парижі пройшла прем'єра опери Шарля Гуно Фауст.

1913 – В Метрополітені Опера в Нью-Йорку вперше повністю виконана опера Модеста Мусоргського Борис Годунов.

1927 – У штаті Вашингтон м'ясник знаходить у шлунку курчати шість самородків золота.

1953 – Вперше по телебаченню була показана церемонія вручення Оскара.

1953 – Уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР.

1989 – Перший прототип єдиного в світі літального апарату з поворотними роторами.

Фауст

ХТО НАРОДИВСЯ 19 березня

1629 – Олексій Михайлович, московський цар.

1813 – Девід Лівінгстон, шотландський місіонер і дослідник Африки.

1873 – Макс Регер, німецький композитор, піаніст, органіст.

1889 – Борис Петрович Герасимович, український астрофізик (розстріляний в 1937 році).

1894 – Алексєєв Микола Васильович, український і російський книжковий графік.

1895 – Рильський Максим Тадейович, український поет, перекладач, публіцист.

1904 – Марко Вороний, український поет з когорти розстріляного відродження.

1930 – Ліна Костенко, українська поетеса.

1941 – Лама Оле Нідал, вчитель буддизму Діамантового Шляху.

1955 – Брюс Вілліс, американський кіноактор.

1972 – Сергій Фома Фоменко, український музикант, фронтмен гурту Мандри.

Ліна Костенко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Морозна погода – чекайте весну і тепле, посушливе літо.

Лід тоне в річках – рік буде неврожайним.

Проліски з'явилися 19 березня – можна приступати до посівних робіт.

Мороз вдарив вранці – ще 40 днів буде холодна погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

19 березня не можна вживати лайливі слова, а також думати погано про інших.

Не варто брехати і вигадувати те, в чому ви не впевнені.

Краще відмовитися в цей день від своїх шкідливих звичок, наприклад, курити і пити спиртне.

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