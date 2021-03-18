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19 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 березня, християни шанують Костянтина і його мати Олену. Також сьогодні Міжнародний день клієнта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, повідомляє Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
19 березня шанують Костянтина і його мати Олену. Вони прославилися своїм благочестивим життям і добрими справами.
Сьогодні також Міжнародний день клієнта. У цей день власники бізнесу в усьому світі мають можливість висловити вдячність своїм споживачам, віддячивши їх за співпрацю.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 19 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Костянтин, Максим і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 721 до н. е. – Перше описане сонячне затемнення було побачене з Вавилона.
- 1474 – У Венеції приймається закон про охорону винаходів.
- 1831 – Перше пограбування банку в США.
- 1859 – У Парижі пройшла прем'єра опери Шарля Гуно Фауст.
- 1913 – В Метрополітені Опера в Нью-Йорку вперше повністю виконана опера Модеста Мусоргського Борис Годунов.
- 1927 – У штаті Вашингтон м'ясник знаходить у шлунку курчати шість самородків золота.
- 1953 – Вперше по телебаченню була показана церемонія вручення Оскара.
- 1953 – Уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР.
- 1989 – Перший прототип єдиного в світі літального апарату з поворотними роторами.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 березня
- 1629 – Олексій Михайлович, московський цар.
- 1813 – Девід Лівінгстон, шотландський місіонер і дослідник Африки.
- 1873 – Макс Регер, німецький композитор, піаніст, органіст.
- 1889 – Борис Петрович Герасимович, український астрофізик (розстріляний в 1937 році).
- 1894 – Алексєєв Микола Васильович, український і російський книжковий графік.
- 1895 – Рильський Максим Тадейович, український поет, перекладач, публіцист.
- 1904 – Марко Вороний, український поет з когорти розстріляного відродження.
- 1930 – Ліна Костенко, українська поетеса.
- 1941 – Лама Оле Нідал, вчитель буддизму Діамантового Шляху.
- 1955 – Брюс Вілліс, американський кіноактор.
- 1972 – Сергій Фома Фоменко, український музикант, фронтмен гурту Мандри.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Морозна погода – чекайте весну і тепле, посушливе літо.
- Лід тоне в річках – рік буде неврожайним.
- Проліски з'явилися 19 березня – можна приступати до посівних робіт.
- Мороз вдарив вранці – ще 40 днів буде холодна погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 19 березня не можна вживати лайливі слова, а також думати погано про інших.
- Не варто брехати і вигадувати те, в чому ви не впевнені.
- Краще відмовитися в цей день від своїх шкідливих звичок, наприклад, курити і пити спиртне.
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