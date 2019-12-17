18 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 грудня, у світі відзначають Міжнародний день мігранта, а також Міжнародний день арабської мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні віряни вшановують пам'ять Преподобного Сави Освяченого, який з дитинства був при монастирі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 18 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій та Сава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день мігранта

Міжнародний день арабської мови

1865 — 13-у поправку до Конституції США про заборону рабства офіційно проголосили частиною основного закону країни.

1890 — у Лондоні відкрили перший у світі метрополітен

1917 — Декрет Раднаркому РРФСР про визнання незалежності Фінляндії.

1917 — у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут.

1920 — Раднарком УРСР ухвалив постанову "Про облік музичних інструментів" — один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів.

1940 — в Третьому Рейху затвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" — кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР).

1941 — американський Конгрес запровадив цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни.

1958 — американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.

1972 — президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму

1991 — Незалежність України визнала Вірменія.

1998 — вперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання з імпічменту американського президента — Білла Клінтона

2016 — Кабінет міністрів України прийняв рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк"

NCD Alliance

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ГРУДНЯ

1793 — Маслович Василь Григорович, український письменник, байкар, журналіст, засновник часопису "Харьковскій Демокритъ". Друкувався під псевдонімом "Мслвчь".

1892 — Куліш Микола Гурович, український письменник, режисер, драматург.

1876 — Холодний Петро (старший), маляр-імпресіоніст з нахилом до ліризму і неовізантист, за фахом фізик-хімік.

1879 — Пауль Клее, швейцарсько-німецький художник. Учасник гурту "Синій вершник" (Blaue Reiter), викладав у славетному "Баухаусі" (Bauhaus).

1931 — Михайлина Коцюбинська, український філолог та літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників.

1946 — Стівен Спілберг, американський кінорежисер, продюсер, лауреат "Оскара" (Список Шиндлера, Люди в чорному, Врятувати рядового Раяна, Термінал, Щелепи).

1963 — Бред Пітт, американський кіноактор (Інтерв'ю з вампіром, Троя, Містер і місіс Сміт, Бійцівський клуб), продюсер.

1964 — Стів Остін, американський реслер, кіноактор

1969 — Хосе Сантьяго Каньїсарес, іспанський футболіст, воротар, Олімпійський чемпіон 1992 року, чотириразовий чемпіон Іспанії, переможець Ліги чемпіонів 1998, володар Кубка УЄФА.

1980 — Крістіна Агілера, американська поп-співачка, володарка п'яти премій Греммі.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дим тягнеться до неба, то варто очікувати негоду.

Якщо морозна погода, то незабаром буде відлига.

Якщо пухкий сніг тане шматочками, то зима буде теплою.

Якщо чутно гучний крик птахів, то морози посиляться за тиждень.

Що не можна робити 18 грудня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна братись за надто серйозні справи, оскільки вони не принесуть користі.

Не можна лаятися, кричати та сваритися.

Не можна вживати багато солодощів, жирної та шкідливої їжі.

Не можна пити спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна ходити вранці по росі, бо можна занедужати.

Не можна думати про погане.

Читайте також: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку