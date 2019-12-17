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18 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 грудня, у світі відзначають Міжнародний день мігранта, а також Міжнародний день арабської мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні віряни вшановують пам'ять Преподобного Сави Освяченого, який з дитинства був при монастирі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 18 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій та Сава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день мігранта
- Міжнародний день арабської мови
- 1865 — 13-у поправку до Конституції США про заборону рабства офіційно проголосили частиною основного закону країни.
- 1890 — у Лондоні відкрили перший у світі метрополітен
- 1917 — Декрет Раднаркому РРФСР про визнання незалежності Фінляндії.
- 1917 — у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут.
- 1920 — Раднарком УРСР ухвалив постанову "Про облік музичних інструментів" — один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів.
- 1940 — в Третьому Рейху затвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" — кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР).
- 1941 — американський Конгрес запровадив цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни.
- 1958 — американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.
- 1972 — президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму
- 1991 — Незалежність України визнала Вірменія.
- 1998 — вперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання з імпічменту американського президента — Білла Клінтона
- 2016 — Кабінет міністрів України прийняв рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк"
NCD Alliance
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ГРУДНЯ
- 1793 — Маслович Василь Григорович, український письменник, байкар, журналіст, засновник часопису "Харьковскій Демокритъ". Друкувався під псевдонімом "Мслвчь".
- 1892 — Куліш Микола Гурович, український письменник, режисер, драматург.
- 1876 — Холодний Петро (старший), маляр-імпресіоніст з нахилом до ліризму і неовізантист, за фахом фізик-хімік.
- 1879 — Пауль Клее, швейцарсько-німецький художник. Учасник гурту "Синій вершник" (Blaue Reiter), викладав у славетному "Баухаусі" (Bauhaus).
- 1931 — Михайлина Коцюбинська, український філолог та літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників.
- 1946 — Стівен Спілберг, американський кінорежисер, продюсер, лауреат "Оскара" (Список Шиндлера, Люди в чорному, Врятувати рядового Раяна, Термінал, Щелепи).
- 1963 — Бред Пітт, американський кіноактор (Інтерв'ю з вампіром, Троя, Містер і місіс Сміт, Бійцівський клуб), продюсер.
- 1964 — Стів Остін, американський реслер, кіноактор
- 1969 — Хосе Сантьяго Каньїсарес, іспанський футболіст, воротар, Олімпійський чемпіон 1992 року, чотириразовий чемпіон Іспанії, переможець Ліги чемпіонів 1998, володар Кубка УЄФА.
- 1980 — Крістіна Агілера, американська поп-співачка, володарка п'яти премій Греммі.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дим тягнеться до неба, то варто очікувати негоду.
- Якщо морозна погода, то незабаром буде відлига.
- Якщо пухкий сніг тане шматочками, то зима буде теплою.
- Якщо чутно гучний крик птахів, то морози посиляться за тиждень.
Що не можна робити 18 грудня
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна братись за надто серйозні справи, оскільки вони не принесуть користі.
- Не можна лаятися, кричати та сваритися.
- Не можна вживати багато солодощів, жирної та шкідливої їжі.
- Не можна пити спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.
- Не можна ходити вранці по росі, бо можна занедужати.
- Не можна думати про погане.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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