На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
18 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 35
Сьогодні, 18 березня, у світі відзначають Всесвітній день вторинної переробки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 18 березня віряни вшановують пам'ять Святого Конона. Він народився у Віфінії, у селі Видана, яке розташоване за 3 кілометри від малоазійського міста Ісаврії (територія нинішньої Туреччини).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 18 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іраїда, Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день вторинної переробки.
- 1241 – у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.
- 1662 – у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт – карета на вісім місць.
- 1839 – китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.
- 1899 – американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.
- 1890 – Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.
- 1913 – у Салоніках убили короля Греції Георга I.
- 1917 – арештовано останнього російського царя Миколу II.
- 1921 – укладанням Ризького миру закінчилася польсько-радянська війна 1920. Підписанням цієї угоди уряд Польщі фактично зрадив УНР і в односторонньому порядку вийшов з Варшавського договору 1920.
- 1924 – у США прем'єра німого фільму "Багдадський злодій", проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час.
- 1932 – у Сіднейській затоці відкрили міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 метра).
- 1940 – на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР.
- 1946 – у Вашингтоні свою роботу розпочав "Світовий банк".
- 1962 – Франція й Алжир підписують договір про закінчення алжирської війни, цим самим Алжир здобуває незалежність.
- 1965 – Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом "Восток-2", він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.
- 1974 – більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи.
- 1992 – "Майкрософт" презентує операційну систему Windows 3.1.
- 1992 – парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.
- 1994 – у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір.
- 1996 – у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті, на Філіппінах, загинуло 162 людини.
- 1999 – Югославія відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту на переговорах у Рамбуйє (Франція).
- 2014 – Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошена перша хвиля часткової мобілізації
- 2015 – збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі. 23 людини, майже всіх туристи, загинули, принаймні 50 людей поранено.
- 2018 – у річницю анексії Криму Путіна обрано на 4-й президентський термін за результатами виборів Президента Росії.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 БЕРЕЗНЯ
- 1518 – Адам Ельсгаймер, німецький живописець.
- 1634 – Мадам де Лафаєтт, французька письменниця, автор одного з перших романів у літературі "Принцеса Клевська".
- 1790 – Астольф де Кюстін, французький дипломат, мандрівник, письменник.
- 1842 – Стефан Малларме, французький поет.
- 1844 – Микола Римський-Корсаков, російський композитор українського походження.
- 1858 – Рудольф Дізель, німецький інженер, винахідник двигуна внутрішнього згоряння.
- 1874 – Микола Бердяєв, один з найвидатніших філософів ХХ сторіччя.
- 1896 – Надія Суворцова, українська громадська діячка, журналіст, автор мемуарів.
- 1900 – Тінслі Гарісон, американський лікар.
- 1900 – Василь Чапленко, український письменник, драматург, літературо- і мовознавець, критик, редактор.
- 1914 – Леонід Вишеславський, український поет, літературознавець, перекладач, педагог.
- 1929 – Федір Муравченко, головний конструктор і керівник Запорізького машинобудівного конструкторського бюро "Прогрес", член-кореспондент НАНУ.
- 1969 – Василь Іванчук, гросмейстер, шосте місце у світі (рейтинг Ело 2750, станом на 2 січня 2007) та найкращий шахіст України.
- 1982 – Тімо Глок, німецький автогонник, пілот Формули-1, чемпіон серії GP2 2007 року.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ясна і тепла погода 18 березня – літо буде теплим або помірно спекотним
- Граки вже гніздяться – через 20 днів можна починати посівні роботи
- Якщо в цей день засипати гній на город – це обіцяє хороший врожай
- Ясна погода 18 березня – граду влітку не буде
- З’явилися перші проліски в лісі – прикмета до того, що можна починати орати
- У будинку і на полях миші завелися – чекай неврожаю
- Гніздяться граки – можна хліб сіяти за три тижні
- Якщо босими ногами в цей день гній натоптати, то ноги боліти не будуть
- Можна 18 березня доглядати за кімнатними рослинами, пересаджувати розмарин і герань
- У цей день в руки вила візьмеш – прикмета до того, що влітку буде град.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна цього дня байдикувати;
- Не бажано нині сваритися й ображатися на рідних;
- Не слід сьогодні виходити з дому після півночі;
- Не гоже у цей день зловживати алкоголем, а також переїдати.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
21:49Toyota представила футуристичний концепт Aygo X prologue: круті фото
-
21:1718 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Занадто крихкий: ASUS ROG Phone 5 провалив тест на міцність (відео)
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
19:51Це був важкий рік: Кім Кардашян дала інтерв'ю після новин про розлучення
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:41Дослідники з'ясували, як рівень тестостерону впливає на щедрість чоловіків
-
19:24На продаж виставили лімузин Cadillac з фільму Хрещений батько: його стартова ціна смішна
-
19:11На Юпітері зафіксували грандіозну світлову бурю: відео
-
18:54У Samsung пояснили, чому у 2021 році не покажуть новий Galaxy Note21
-
18:40В OnlyFans заборонили публікувати оголений контент, зроблений в громадських місцях
-
18:23Гороскоп на 18 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10Британська круїзна компанія анонсувала подорожі в нікуди
-
17:53Трансгендерний чоловік уперше знявся для обкладинки Time
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:39Американські копи отримають в користування унікальний пікап Ford: фото
-
17:24Без ПЛР-тестів і карантину: за яких умов можна вільно подорожувати до Ісландії
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
16:53Учені розповіли, завдяки чому могло зародитися життя на Землі
-
16:40У мережі обирають логотип для нового київського пирога Kyiv Pie: запропоновано 5 варіантів
-
16:24Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро
-
16:12Жінка позбулася гігантських сідниць, прибравши з тіла силікон: фото ДО і ПІСЛЯ
-
15:52Мішель Обама прокоментувала скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі
-
15:25Найрозкішніша модель: представлено Hummer M1-R з двигуном на 800 кінських сил
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців
- 16 березня
-
21:48Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад
-
19:30Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
08:48Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів