18 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 березня, у світі відзначають Всесвітній день вторинної переробки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 18 березня віряни вшановують пам'ять Святого Конона. Він народився у Віфінії, у селі Видана, яке розташоване за 3 кілометри від малоазійського міста Ісаврії (територія нинішньої Туреччини).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 18 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іраїда, Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день вторинної переробки.

1241 – у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.

1662 – у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт – карета на вісім місць.

1839 – китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.

1899 – американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.

1890 – Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.

1913 – у Салоніках убили короля Греції Георга I.

1917 – арештовано останнього російського царя Миколу II.

1921 – укладанням Ризького миру закінчилася польсько-радянська війна 1920. Підписанням цієї угоди уряд Польщі фактично зрадив УНР і в односторонньому порядку вийшов з Варшавського договору 1920.

1924 – у США прем'єра німого фільму "Багдадський злодій", проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час.

1932 – у Сіднейській затоці відкрили міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 метра).

1940 – на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР.

1946 – у Вашингтоні свою роботу розпочав "Світовий банк".

1962 – Франція й Алжир підписують договір про закінчення алжирської війни, цим самим Алжир здобуває незалежність.

1965 – Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом "Восток-2", він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.

1974 – більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи.

1992 – "Майкрософт" презентує операційну систему Windows 3.1.

1992 – парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.

1994 – у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір.

1996 – у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті, на Філіппінах, загинуло 162 людини.

1999 – Югославія відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту на переговорах у Рамбуйє (Франція).

2014 – Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошена перша хвиля часткової мобілізації

2015 – збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі. 23 людини, майже всіх туристи, загинули, принаймні 50 людей поранено.

2018 – у річницю анексії Криму Путіна обрано на 4-й президентський термін за результатами виборів Президента Росії.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 БЕРЕЗНЯ

1518 – Адам Ельсгаймер, німецький живописець.

1634 – Мадам де Лафаєтт, французька письменниця, автор одного з перших романів у літературі "Принцеса Клевська".

1790 – Астольф де Кюстін, французький дипломат, мандрівник, письменник.

1842 – Стефан Малларме, французький поет.

1844 – Микола Римський-Корсаков, російський композитор українського походження.

1858 – Рудольф Дізель, німецький інженер, винахідник двигуна внутрішнього згоряння.

1874 – Микола Бердяєв, один з найвидатніших філософів ХХ сторіччя.

1896 – Надія Суворцова, українська громадська діячка, журналіст, автор мемуарів.

1900 – Тінслі Гарісон, американський лікар.

1900 – Василь Чапленко, український письменник, драматург, літературо- і мовознавець, критик, редактор.

1914 – Леонід Вишеславський, український поет, літературознавець, перекладач, педагог.

1929 – Федір Муравченко, головний конструктор і керівник Запорізького машинобудівного конструкторського бюро "Прогрес", член-кореспондент НАНУ.

1969 – Василь Іванчук, гросмейстер, шосте місце у світі (рейтинг Ело 2750, станом на 2 січня 2007) та найкращий шахіст України.

1982 – Тімо Глок, німецький автогонник, пілот Формули-1, чемпіон серії GP2 2007 року.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясна і тепла погода 18 березня – літо буде теплим або помірно спекотним

Граки вже гніздяться – через 20 днів можна починати посівні роботи

Якщо в цей день засипати гній на город – це обіцяє хороший врожай

Ясна погода 18 березня – граду влітку не буде

З’явилися перші проліски в лісі – прикмета до того, що можна починати орати

У будинку і на полях миші завелися – чекай неврожаю

Гніздяться граки – можна хліб сіяти за три тижні

Якщо босими ногами в цей день гній натоптати, то ноги боліти не будуть

Можна 18 березня доглядати за кімнатними рослинами, пересаджувати розмарин і герань

У цей день в руки вила візьмеш – прикмета до того, що влітку буде град.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна цього дня байдикувати;

Не бажано нині сваритися й ображатися на рідних;

Не слід сьогодні виходити з дому після півночі;

Не гоже у цей день зловживати алкоголем, а також переїдати.

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