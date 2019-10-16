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17 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 жовтня, вшановують пам'ять Священномученика Єрофея, а також у всьому світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Священномученика Єрофея. За переказами, єпископ Єрофей був присутнім при похованні Діви Марії. Святий загинув від рук язичників, увійшовши в історію як мученик. "З Єрофея і зима шубу вдягає", – говорили наші предки, зауважуючи, що "Єрофея холоду сильніше".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 17 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Дмитро, Єрофей, Петро, Степан, Тихон, Вероніка. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
- 1113 – споруджено Києво-Михайлівський Золотоверхий собор.
- 1346 – битва при Невілс-Кросс: розгром шотландської армії англійськими військами і полон Давида II, короля Шотландії.
- 1604 – німецький астроном Кеплер Йоганн почав спостереження наднової зірки (SN 1604), названої згодом його ім'ям.
- 1660 – Слободищенський трактат – договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким і Польщею.
- 1855 – англієць Генрі Бессемер запатентував свій процес приготування сталі.
- 1888 – вийшов перший примірник журналу “National Geographic”.
- 1989 – у Києві почав свою роботу I Фестиваль анімаційних фільмів “Крок”.
- 1990 – на майбутній площі Незалежності завершилося голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР прийняття постанови про виконання їхніх політичних вимог.
- 1994 – закінчилася найдовша поїздка на таксі за маршрутом Лондон – Кейп-Таун – Лондон довжиною у 35 тисяч кілометрів.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЖОВТНЯ
- 1729 – П'єр Монсіньї, французький композитор, творець французької комічної опери ("Дезертир").
- 1900 – Джин Артур, американська актриса.
- 1915 – Артур Міллер, американський драматург і прозаїк, третій чоловік Мерилін Монро.
- 1956 – Мей Джемісон, перша американська чорношкіра астронавтка.
- 1956 – Кен Морро, американський хокеїст, захисник "Нью-Йорк Айлендерс". Олімпійський чемпіон 1980 року, чотириразовий володар Кубка Стенлі.
- 1972 – Емінем, американський реп-виконавець.
- 1980 – Олег Собчук, український співак, фронтмен гурту "СКАЙ".
- 1988 – Іван Дорн, український співак і телеведучий.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З Єрофея і зима шубу одягає.
- З Єрофея холоду сильнішає.
- На Єрофїєв день один "єрофєїч" душу гріє
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ходити в ліс на Єрофея – за прикметами, можна постраждати від нечистої сили;
- Не варто в цей день весілля грати – прикмета, що шлюб буде нещасливим;
- Не варто бути легковажними на дорозі у цей день, адже погода кидатиме вибрики;
- Не слід сваритися та лаятися сьогодні, аби не накликати лиха на свою родину.
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