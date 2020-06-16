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17 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 червня, відзначають Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою, а в США святкують День яблучного штруделя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Святого Митрофана Константинопольського. У народі в цей день звикали стежити за природою та визначати погоду.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 17 червня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Марфа, Софія, Петро, Іван, Назар та Митрофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою
- День яблучного штруделя в США
- 1709 — Поблизу села Нижні Млини під час битви з московським загоном було поранено у ногу шведський король Карл ХІІ
- 1885 — У нью-йоркську гавань прибув подарунок французького народу для США, який став найвідомішим символом, а саме Статуя Свободи
- 1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з'їзд на якому оголосили автономність України
- 1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію
- 1944 — Ісландія отримала незалежність та проголосила себе республікою
- 1950 — Лікар Річард Лоулер з Чикаго за 45 хвилин провів першу у світі операцію із пересадки нирки людині
- 1953 — В Східній Німеччині стартувало повстання проти сталінського режиму, яке жорстоко придушили
- 1955 — пройшов перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104
- 2008 — організація Mozilla Foundation провела так званий День Завантаження (Download Day 2008), щоб встановити новий рекорд Гінесса для програми, яку завантажили найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж однієї доби. В ролі програми був веб-оглядач Mozilla Firefox 3.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЧЕРВНЯ
- 1682 — Карл XII Ґустав, король Швеції
- 1703 — Джон Веслі, засновник Методистської Церкви.
- 1797 — Поль Деларош, французький історичний живописець, який є яскраим представником академізму.
- 1811 — Йоун Сіґурдссон, провідник незалежності Ісландії, який створив ісландську конституцію
- 1818 — Шарль Гуно, французький композитор.
- 1856 — Франц Рубо, український художник-баталіст
- 1867 — Генрі Ловсон, австралійський письменник.
- 1876 — Шаровольський Іван Васильович, український мовознавець та історик літератури
- 1882 — Ігор Стравинський, український композитор
- 1888 — Гейнц Вільгельм Гудеріан, генерал-полковник німецької армії, який створив моторизовані способи ведення війни
- 1911 — Віктор Некрасов, київський письменник і дисидент.
- 1929 — Тигран Петросян, радянський шахіст, дев'ятий чемпіон світу.
- 1930 — Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів
- 1939 — Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.
- 1943 — Джеймс Елліот, американський астроном, який відкрив кільцеву систему Урана та атмосферу Плутона.
- 1953 — Іво Бобул, відомий український співак, композитор.
- 1963 — Грег Кіннер, американський актор (Фільм 43)
- 1969 — Віктор Петренко, український фігурист та Олімпійський чемпіон.
- 1982 — Джоді Віттакер, відома британська акторка, яка стала "Доктором Хто"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вітер з півночі, то варто очікувати погіршення погоди;
- Якщо йде дощ, то така погода затримається на кілька днів;
- Якщо весь день спекотно, то буде негода;
- Якщо нічне небо червоне, то очікуються сильні вітри;
- Якщо нічне небо світе, то будуть сильні дощі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, критикувати та конфліктувати;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Не можна зловживати шкідливою їжею та піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна виходити з дому без вагомої причини.
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