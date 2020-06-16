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17 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 червня – середа

Сьогодні, 17 червня, відзначають Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою, а в США святкують День яблучного штруделя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Святого Митрофана Константинопольського. У народі в цей день звикали стежити за природою та визначати погоду.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 17 червня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Марфа, Софія, Петро, Іван, Назар та Митрофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою
  • День яблучного штруделя в США
  • 1709 — Поблизу села Нижні Млини під час битви з московським загоном було поранено у ногу шведський король Карл ХІІ
  • 1885 — У нью-йоркську гавань прибув подарунок французького народу для США, який став найвідомішим символом, а саме Статуя Свободи
  • 1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з'їзд на якому оголосили автономність України
  • 1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію
  • 1944 — Ісландія отримала незалежність та проголосила себе республікою
  • 1950 — Лікар Річард Лоулер з Чикаго за 45 хвилин провів першу у світі операцію із пересадки нирки людині
  • 1953 — В Східній Німеччині стартувало повстання проти сталінського режиму, яке жорстоко придушили
  • 1955 — пройшов перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104
  • 2008 — організація Mozilla Foundation провела так званий День Завантаження (Download Day 2008), щоб встановити новий рекорд Гінесса для програми, яку завантажили найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж однієї доби. В ролі програми був веб-оглядач Mozilla Firefox 3.
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ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЧЕРВНЯ

  • 1682 — Карл XII Ґустав, король Швеції
  • 1703 — Джон Веслі, засновник Методистської Церкви.
  • 1797 — Поль Деларош, французький історичний живописець, який є яскраим представником академізму.
  • 1811 — Йоун Сіґурдссон, провідник незалежності Ісландії, який створив ісландську конституцію
  • 1818 — Шарль Гуно, французький композитор.
  • 1856 — Франц Рубо, український художник-баталіст
  • 1867 — Генрі Ловсон, австралійський письменник.
  • 1876 — Шаровольський Іван Васильович, український мовознавець та історик літератури
  • 1882 — Ігор Стравинський, український композитор
  • 1888 — Гейнц Вільгельм Гудеріан, генерал-полковник німецької армії, який створив моторизовані способи ведення війни
  • 1911 — Віктор Некрасов, київський письменник і дисидент.
  • 1929 — Тигран Петросян, радянський шахіст, дев'ятий чемпіон світу.
  • 1930 — Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів
  • 1939 — Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.
  • 1943 — Джеймс Елліот, американський астроном, який відкрив кільцеву систему Урана та атмосферу Плутона.
  • 1953 — Іво Бобул, відомий український співак, композитор.
  • 1963 — Грег Кіннер, американський актор (Фільм 43)
  • 1969 — Віктор Петренко, український фігурист та Олімпійський чемпіон.
  • 1982 — Джоді Віттакер, відома британська акторка, яка стала "Доктором Хто"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вітер з півночі, то варто очікувати погіршення погоди;
  • Якщо йде дощ, то така погода затримається на кілька днів;
  • Якщо весь день спекотно, то буде негода;
  • Якщо нічне небо червоне, то очікуються сильні вітри;
  • Якщо нічне небо світе, то будуть сильні дощі.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, критикувати та конфліктувати;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
  • Не можна зловживати шкідливою їжею та піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна виходити з дому без вагомої причини.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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