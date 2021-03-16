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17 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 березня – середа

Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають День Святого Патрика, а віряни вшановують пам'ять Герасима Вологодського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 17 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Герасима Вологодського, а також мучеників Павла та Іуліанії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Юлія, Данило, Яків, В'ячеслав, Юрій, Григорій, Георгій, Стратон та Акакій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

17 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Святого Патріка
  • День інженера в Бельгії
  • Національний День Муай Тай у Таїланді
  • День жайворонків у Латвії
  • 1521 — Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.
  • 1674 — Іван Самойлович cnfd гетьманом "обох берегів Дніпра".
  • 1804 — у Веймарі (Німеччина) відбулася прем'єра драми Фрідріха Шиллера "Вільгельм Телль".
  • 1830 — у Варшаві пройшов дебют Фредеріка Шопена.
  • 1845 — англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.
  • 1861 — об'єднання Італії. Було проголошено Італійське Королівство з Віктором Емануїлом II як першим італійським королем.
  • 1861 — у всіх церквах Російської імперії почали зачитувати селянам Маніфест "Про дарування кріпосним людям прав стану вільних сільських обивателів і про устрій їхнього побуту", тобто про скасування кріпацтва.
  • 1899 — опубліковано класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!.
  • 1917 — у Петербурзі українська делегація на чолі з Лотоцьким зустрілася з прем'єр-міністром Росії графом Львовим. Було ухвалено меморандум щодо запровадження української мови у державних установах України та звільнення полонених галичан і буковинців.
  • 1930 — Американський мафіозі Аль Капоне вийшов на свободу, бо в судах не вдалось скоєні ним злочини.
  • 1937 — у СРСР ввели закон, який позбавляв селян свободи пересування.
  • 1940 — у СРСР пройшов випробування перший танк Т-34, створений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу № 183.
  • 1945 — під проводом генерала Павла Шандрука виник Український Національний Комітет, яки відстоював перед німецькою владою українські інтереси.
  • 1948 — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU).
  • 1950 — у США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію.
  • 1951 — УПА)закликала США допомогти у боротьбі з СРСР.
  • 1959 — 14-й Далай-лама втік із Тибету до Індії
  • 1960 — у Японії вперше у світі почали продавати різнокольорові фломастери.
  • 1972 — у Києві заснували Інститут книги та друкарства.
  • 1980 — англійський парламент проголосував за бойкот московської Олімпіади.
  • 1995 — Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.
  • 1995 — вперше в ефір вийшов Мистецький канал "Територія А" на телеканалі ICTV, який відкрив чимало українських музикантів та гуртів.
  • 1999 — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключено 6 членів, яких запідозрено у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад.
  • 2000 — в Уганді майже тисяча членів релігійної секти "Заповіді Божі" спалили себе у своїй же церкві.
17 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451738

ХТО НАРОДИВСЯ 17 БЕРЕЗНЯ

  • 1473 — Яків IV, король Шотландії
  • 1628 — Франсуа Жирардон, французький скульптор (Аполлон і німфи).
  • 1834 — Готтліб Даймлер, німецький інженер, конструктор і промисловець, який створив перший мотоцикл та одне із перших авто.
  • 1857 — Олексій Бах, український біохімік, який розробив учення про ферменти.
  • 1876 — Вадим Щербаківський, український археолог, етнограф
  • 1881 — Вальтер Гесс, швейцарський фізіолог, дослідник мозку, Нобелівський лауреат
  • 1902 — Опанас Шевчукевич, український (буковинський) скульптор і лікар
  • 1926 — Зігфрід Ленц, німецький письменник
  • 1948 — Вільям Гібсон, канадський письменник
  • 1951 — Курт Рассел, американський актор кіно, продюсер і сценарист.
  • 1967 — Біллі Корган, лідер гурту "Smashing Pumpkins".
  • 1972 — Меліса ауф Дер Мор, басистка "Hole" і "Smashing Pumpkins".
  • 1992 — Джон Боєга, англійський актор нігерійського походження (нові Зоряні війни)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо прилетіли граки, то сніг незабаром зійде;
  • Якщо чимало птахів на вулиці, то буде гарна погода;
  • Якщо вранці туманно, то десь буде сонячним;
  • Якщо ніч безхмарна, то весна буде теплою.
17 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451739

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та лаятись;
  • Не можна багато працювати;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
  • Не можна відмовлятись від хороших пропозицій;
  • Не можна тримати вдома поламані та старі речі;
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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