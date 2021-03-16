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17 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають День Святого Патрика, а віряни вшановують пам'ять Герасима Вологодського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 17 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Герасима Вологодського, а також мучеників Павла та Іуліанії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 1 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Юлія, Данило, Яків, В'ячеслав, Юрій, Григорій, Георгій, Стратон та Акакій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Святого Патріка
- День інженера в Бельгії
- Національний День Муай Тай у Таїланді
- День жайворонків у Латвії
- 1521 — Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.
- 1674 — Іван Самойлович cnfd гетьманом "обох берегів Дніпра".
- 1804 — у Веймарі (Німеччина) відбулася прем'єра драми Фрідріха Шиллера "Вільгельм Телль".
- 1830 — у Варшаві пройшов дебют Фредеріка Шопена.
- 1845 — англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.
- 1861 — об'єднання Італії. Було проголошено Італійське Королівство з Віктором Емануїлом II як першим італійським королем.
- 1861 — у всіх церквах Російської імперії почали зачитувати селянам Маніфест "Про дарування кріпосним людям прав стану вільних сільських обивателів і про устрій їхнього побуту", тобто про скасування кріпацтва.
- 1899 — опубліковано класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!.
- 1917 — у Петербурзі українська делегація на чолі з Лотоцьким зустрілася з прем'єр-міністром Росії графом Львовим. Було ухвалено меморандум щодо запровадження української мови у державних установах України та звільнення полонених галичан і буковинців.
- 1930 — Американський мафіозі Аль Капоне вийшов на свободу, бо в судах не вдалось скоєні ним злочини.
- 1937 — у СРСР ввели закон, який позбавляв селян свободи пересування.
- 1940 — у СРСР пройшов випробування перший танк Т-34, створений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу № 183.
- 1945 — під проводом генерала Павла Шандрука виник Український Національний Комітет, яки відстоював перед німецькою владою українські інтереси.
- 1948 — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU).
- 1950 — у США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію.
- 1951 — УПА)закликала США допомогти у боротьбі з СРСР.
- 1959 — 14-й Далай-лама втік із Тибету до Індії
- 1960 — у Японії вперше у світі почали продавати різнокольорові фломастери.
- 1972 — у Києві заснували Інститут книги та друкарства.
- 1980 — англійський парламент проголосував за бойкот московської Олімпіади.
- 1995 — Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.
- 1995 — вперше в ефір вийшов Мистецький канал "Територія А" на телеканалі ICTV, який відкрив чимало українських музикантів та гуртів.
- 1999 — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключено 6 членів, яких запідозрено у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад.
- 2000 — в Уганді майже тисяча членів релігійної секти "Заповіді Божі" спалили себе у своїй же церкві.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 БЕРЕЗНЯ
- 1473 — Яків IV, король Шотландії
- 1628 — Франсуа Жирардон, французький скульптор (Аполлон і німфи).
- 1834 — Готтліб Даймлер, німецький інженер, конструктор і промисловець, який створив перший мотоцикл та одне із перших авто.
- 1857 — Олексій Бах, український біохімік, який розробив учення про ферменти.
- 1876 — Вадим Щербаківський, український археолог, етнограф
- 1881 — Вальтер Гесс, швейцарський фізіолог, дослідник мозку, Нобелівський лауреат
- 1902 — Опанас Шевчукевич, український (буковинський) скульптор і лікар
- 1926 — Зігфрід Ленц, німецький письменник
- 1948 — Вільям Гібсон, канадський письменник
- 1951 — Курт Рассел, американський актор кіно, продюсер і сценарист.
- 1967 — Біллі Корган, лідер гурту "Smashing Pumpkins".
- 1972 — Меліса ауф Дер Мор, басистка "Hole" і "Smashing Pumpkins".
- 1992 — Джон Боєга, англійський актор нігерійського походження (нові Зоряні війни)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо прилетіли граки, то сніг незабаром зійде;
- Якщо чимало птахів на вулиці, то буде гарна погода;
- Якщо вранці туманно, то десь буде сонячним;
- Якщо ніч безхмарна, то весна буде теплою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна багато працювати;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Не можна відмовлятись від хороших пропозицій;
- Не можна тримати вдома поламані та старі речі;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку.
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