17 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають День Святого Патрика, а віряни вшановують пам'ять Герасима Вологодського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 17 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Герасима Вологодського, а також мучеників Павла та Іуліанії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Юлія, Данило, Яків, В'ячеслав, Юрій, Григорій, Георгій, Стратон та Акакій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Святого Патріка

День інженера в Бельгії

Національний День Муай Тай у Таїланді

День жайворонків у Латвії

1521 — Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.

1674 — Іван Самойлович cnfd гетьманом "обох берегів Дніпра".

1804 — у Веймарі (Німеччина) відбулася прем'єра драми Фрідріха Шиллера "Вільгельм Телль".

1830 — у Варшаві пройшов дебют Фредеріка Шопена.

1845 — англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.

1861 — об'єднання Італії. Було проголошено Італійське Королівство з Віктором Емануїлом II як першим італійським королем.

1861 — у всіх церквах Російської імперії почали зачитувати селянам Маніфест "Про дарування кріпосним людям прав стану вільних сільських обивателів і про устрій їхнього побуту", тобто про скасування кріпацтва.

1899 — опубліковано класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!.

1917 — у Петербурзі українська делегація на чолі з Лотоцьким зустрілася з прем'єр-міністром Росії графом Львовим. Було ухвалено меморандум щодо запровадження української мови у державних установах України та звільнення полонених галичан і буковинців.

1930 — Американський мафіозі Аль Капоне вийшов на свободу, бо в судах не вдалось скоєні ним злочини.

1937 — у СРСР ввели закон, який позбавляв селян свободи пересування.

1940 — у СРСР пройшов випробування перший танк Т-34, створений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу № 183.

1945 — під проводом генерала Павла Шандрука виник Український Національний Комітет, яки відстоював перед німецькою владою українські інтереси.

1948 — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU).

1950 — у США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію.

1951 — УПА)закликала США допомогти у боротьбі з СРСР.

1959 — 14-й Далай-лама втік із Тибету до Індії

1960 — у Японії вперше у світі почали продавати різнокольорові фломастери.

1972 — у Києві заснували Інститут книги та друкарства.

1980 — англійський парламент проголосував за бойкот московської Олімпіади.

1995 — Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.

1995 — вперше в ефір вийшов Мистецький канал "Територія А" на телеканалі ICTV, який відкрив чимало українських музикантів та гуртів.

1999 — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключено 6 членів, яких запідозрено у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад.

2000 — в Уганді майже тисяча членів релігійної секти "Заповіді Божі" спалили себе у своїй же церкві.

ХТО НАРОДИВСЯ 17 БЕРЕЗНЯ

1473 — Яків IV, король Шотландії

1628 — Франсуа Жирардон, французький скульптор (Аполлон і німфи).

1834 — Готтліб Даймлер, німецький інженер, конструктор і промисловець, який створив перший мотоцикл та одне із перших авто.

1857 — Олексій Бах, український біохімік, який розробив учення про ферменти.

1876 — Вадим Щербаківський, український археолог, етнограф

1881 — Вальтер Гесс, швейцарський фізіолог, дослідник мозку, Нобелівський лауреат

1902 — Опанас Шевчукевич, український (буковинський) скульптор і лікар

1926 — Зігфрід Ленц, німецький письменник

1948 — Вільям Гібсон, канадський письменник

1951 — Курт Рассел, американський актор кіно, продюсер і сценарист.

1967 — Біллі Корган, лідер гурту "Smashing Pumpkins".

1972 — Меліса ауф Дер Мор, басистка "Hole" і "Smashing Pumpkins".

1992 — Джон Боєга, англійський актор нігерійського походження (нові Зоряні війни)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо прилетіли граки, то сніг незабаром зійде;

Якщо чимало птахів на вулиці, то буде гарна погода;

Якщо вранці туманно, то десь буде сонячним;

Якщо ніч безхмарна, то весна буде теплою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна багато працювати;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна відмовлятись від хороших пропозицій;

Не можна тримати вдома поламані та старі речі;

Не можна дивитись у люстерко до світанку.

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