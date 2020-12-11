16-річна дочка Хайді Клум прикрасила модний глянець

16 років Хайді Клум намагалася оберігати свою дочку Лені від уваги публіки, але тепер, здається, ми будемо бачити дівчину регулярно.

Спадкоємиця топмоделі вирішила піти стопами матері і теж зробити кар'єру в модній індустрії. Разом з мамою Лені знялася для обкладинки січневого випуску німецького Vogue (зараз сім'я живе в Німеччині, бо Хайді працює над новим сезоном модельного телешоу). Для дівчини це був дебют в амплуа моделі.

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"Так схвильована своєю першою обкладинкою! На знімальному майданчику було дуже весело! Я і мріяти не могла про кращий старт! Спасибі, що була зі мною, мама", – написала Лені, поділившись знімком у себе в інстаграмі (його вона, до речі, завела тільки в цього року).

Нагадаємо, що біологічним батьком Лені є бізнесмен Флавіо Бріаторе, але народилася вона вже в шлюбі Клум і Сіла, який удочерив дівчинку. Від Сіла модель народила ще трьох дітей: Генрі, Йохана і Лу. На обкладинці Хайді і Лені позують в парних яскравих костюмах від Versace. При цьому Клум відображена в профіль, що говорить про те, що модель не хотіла б перетягувати всю увагу на себе.

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