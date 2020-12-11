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Холостячка Топ-модель по-українськи

16-річна дочка Хайді Клум прикрасила модний глянець

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Лені Клум з мамою - фото 1
Лені Клум з мамою

16 років Хайді Клум намагалася оберігати свою дочку Лені від уваги публіки, але тепер, здається, ми будемо бачити дівчину регулярно.

Спадкоємиця топмоделі вирішила піти стопами матері і теж зробити кар'єру в модній індустрії. Разом з мамою Лені знялася для обкладинки січневого випуску німецького Vogue (зараз сім'я живе в Німеччині, бо Хайді працює над новим сезоном модельного телешоу). Для дівчини це був дебют в амплуа моделі.

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"Так схвильована своєю першою обкладинкою! На знімальному майданчику було дуже весело! Я і мріяти не могла про кращий старт! Спасибі, що була зі мною, мама", – написала Лені, поділившись знімком у себе в інстаграмі (його вона, до речі, завела тільки в цього року).

16-річна дочка Хайді Клум прикрасила модний глянець - фото 438741

Нагадаємо, що біологічним батьком Лені є бізнесмен Флавіо Бріаторе, але народилася вона вже в шлюбі Клум і Сіла, який удочерив дівчинку. Від Сіла модель народила ще трьох дітей: Генрі, Йохана і Лу. На обкладинці Хайді і Лені позують в парних яскравих костюмах від Versace. При цьому Клум відображена в профіль, що говорить про те, що модель не хотіла б перетягувати всю увагу на себе.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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