16 000 гривень для ЗСУ – маленький українець збирає гроші на армію просто на вулиці

Максим Пінчуков за 5 місяців зібрав для бійців ЗСУ майже 16 000 гривень. Ще влітку минулого року хлопець вирішив назбирати грошей та розпочав збір, але не в соціальних мережах, а на вулиці біля своєї домівки.

Про маленького волонтера розповів народний депутат України Павло Якименко на своїй сторінці у Facebook.

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Максим Пінчуков живе у селищі Високий, неподалік Харкова. Хлопець вже п'ять місяців виходить на вулицю із табличкою "Збір грошей для ЗСУ" та приймає пожертви від благодійників.

На зібрані гроші хлопець купував продукти, чай, робив свічки для окопів та передавав їх волонтерам і бійцям. Також Максим вже передав гроші на тепловізор для Маріупольського окремого батальйону тероборони.

Наші діти так само, як дорослі, творять майбутнє України Для Перемоги не буває маленьких справ!" – написав нардеп.

Згодом до Максима завітали за дорученням бійців 107 батальйону Маріупольської окремої бригади ТрО, щоб передати подарунки від воїнів у знак подяки: шеврон батальйону та плащ-накидку.

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