154 рази просив дозволу: Ілон Маск відповів надокучливому розробнику ігор

Наполегливий розробник ігор з Болгарії зумів привернути увагу підприємця та засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Щоправда, для цього йому знадобилися 154 спроби. Розповідаємо, про що ж він просив мільярдера та винахідника.

Розробник ігор Любомир Владимиров займається створенням гри про колонізацію Марса. Для свого проєкту він вирішив отримати назву та логотип SpaceX. Автор гри пообіцяв, що проситиме дозволу на використання атрибутів бренду щодня протягом цілого року.

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На щастя, очікувати 365 днів не довелося. Ілон Маск відповів після 154 спроби. Підприємець написав: "Можеш поцупити нашу назву / логотип. Можливо, ми не подамо на тебе до суду".

Владимиров подякував Маску за дозвіл. Деякі користувачі мережі попередили розробника, що йому потрібно бути обережнішим, адже відповідь підприємця не надто нагадує однозначну згоду.

Раніше Ілона Маска визнали найбагатшим бізнесменом у світі. Така оцінка аналітиків здивувала навіть самого мільярдера.

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