Творець Cyberpunk 2077 вибачився за провальний вихід гри на PS4 і Xbox One

Реліз Cyberpunk 2077 став причиною скандалу, і представники CD Projekt RED вирішили особисто звернутися до фанатів. Співзасновник студії Марчін Івінскій вибачився перед гравцями за якість гри на PlayStation 4 і Xbox One, а також розповів про причини невдалого запуску тайтла.

Керівник CDPR заявив, що студія планувала випустити максимально вражаючу версію Cyberpuink 2077 для PC і пізніше перенести її на PS4 і Xbox One. Але це завдання виявилося занадто складним, враховуючи обмеження "заліза". Процес прискорився лише до грудня – з цієї причини обнадіяні помітно покращеною якістю тайтла представники компанії вирішили все ж випустити гру вчасно (якщо можна це так назвати).

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За словами Івінского, на початку грудня розробники з кожним днем ​​робили версію для PS4 і Xbox One все кращою, тому керівництво очікувало, що з патчем нульового дня Cyberpunk 2077 прийде у норму. Однак інтенсивна робота над грою змусила CDPR зсунути термін передачі попередньої версії журналістам. У результаті позбутися усіх недоліків студії не вдалося, оскільки внутрішні тести не виявили низки критичних проблем.

Також Марчін Івінскій нагадав, що CD Projekt RED уже випустила кілька патчів, що поліпшують продуктивність Cyberpunk 2077. Найближчим часом команда розробників планує представити ще більше технічних оновлень – безкоштовні тематичні DLC і апгрейд для консолей нового покоління очікуються пізніше, але до кінця 2021 року. Судячи з усього, більших доповнень варто чекати вже у 2022-му.

Крім іншого, керівник CDPR попросив геймерів не звалювати провину на самих розробників, оскільки рішення про підготовку та випуск Cyberpunk 2077 брав менеджмент. Івінскій запевнив, що верхівка студії теж не хотіла продавати користувачам не готову гру, але реалізувати поставлені плани вчасно не вдалося.

Через проблеми з версією Cyberpunk 2077 для консолей минулого покоління CD Projekt RED довелося повертати кошти усім незадоволеним користувачам. Крім того, тепер гра ще недоступна у PS Store, а інвестори компанії подали на неї відразу кілька позовів. Крім того, ситуацією зацікавилися й влада Польщі.

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