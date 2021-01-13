Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch

Ігровій індустрії уже не потрібні світові зірки або великі кіберспортивні змагання, щоб зібрати рекордну кількість глядачів. Досить одного популярного іспанського стрімера Fortnite і довгоочікуваної (у певних колах) презентації його іменного способу у "королівській битві".

Новим рекордсменом Twitch став Девід TheGrefg Мартінес – стрімер і власник кіберспортивної організації Team Heretics.

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За отриманням його іменного скіна стежили понад 2,3 мільйона користувачів. Цей образ у Fortnite він отримав за великий внесок у розвиток спільноти "королівської битви". Таких скінів у грі всього вісім, і один з них випустили на честь іншого популярного контент-мейкера – Тайлера Ninja Блевінса.



Стрім спостерігали водночас понад 2 мільйони користувачів Twitch

До речі, свого часу Ninja теж був рекордсменом Twitch по піковій кількості глядачів на особистій трансляції, проте TheGrefg обійшов його результат ще в грудні. Цього разу Мартінес став лідером майданчика у цілому, обійшовши канал ELEAGUE TV, де у 2018 році за фіналом турніру з CS: GO стежили 1,1 мільйона користувачів.

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