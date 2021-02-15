1500-сильний Koenigsegg Regera "намалював" серце на снігу: відео

Компанія Koenigsegg вирішила ефектно привітати всіх закоханих з Днем святого Валентина. Шведи опублікували відеоролик, на якому 1500-сильний гіперкар Regera "намалював" снігове серце за допомогою дрифту.

Koenigsegg Regera вивели на злітно-посадкову смугу, розташовану на території штаб-квартири компанії в Ангельхольмі. Протягом усього ролика білосніжний Regera входить у кероване занесення, у результаті чого на аеродромі з'являється "сніжне серце", адресоване всім закоханим на честь Дня святого Валентина.

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Koenigsegg представив гіперкар Regera у 2017 році. На той момент шведи позиціювали модель, як найдосконаліший у світі гіперкар. Інженери побудували усього 80 унікальних купе, які розкупили у перший же рік продажів. На момент виробництва вартість Regera становила 2 мільйони доларів.

У рух Koenigsegg Regera призводить гібридна силова установка, що містить п'ятилітровий V8 твін-турбо, а також три електромотори, які виконують роль трансмісії Koenigsegg Direct Drive (KDD). З її допомогою потужність, що виробляється агрегатом, передається безпосередньо на колеса без звичного перемикання передач. Завдяки нестандартній конструкції, інженерам вдалося знизити масу гіперкара до 1590 кілограмів, а також поліпшити його динамічні характеристики.

Сумарна віддача силової установки Regera становить 1500 кінських сил і 2000 Нм. До "сотні" гіперкар розганяється усього за 2,8 секунди. Максимальна швидкість – 400 кілометрів на годину.

У липні минулого року компанія Koenigsegg представила гостросюжетний короткометражний фільм, головна роль у якому дісталася 1500-сильному гібриду Regera. Як в будь-якому справжньому бойовику, у фільмі Koenigsegg не обійшлося без вибухів.

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