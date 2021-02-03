Ексклюзивну версію Koenigsegg Jesko назвуть на честь бога вікінгів

Восени минулого року в мережу просочилася інформація про ексклюзивну версію гіперкара Koenigsegg Jesko під назвою Hydra.

У зовнішності і імені машини є відсилання до чудовиськ з давньогрецьких і скандинавських епосів, хоча безпосередньо про це не говорилося.

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Чого не скажеш про новий проєкт шведів, що отримав грізне прізвисько Jesko Odin. Дводверна Koenigsegg Jesko Odin, названа на честь скандинавського бога Одіна, відзначиться особливим оформленням. Перш за все це кузов. Його виконають з вуглепластику під прозорим лаком, в який підмішають золоті лусочки.

Можливо, в такому ж стилі буде оформлено і внутрішнє оздоблення гіперкара, але про це ми дізнаємося тільки у 2022 році. Двигун – все той же V8 5.0 з двома турбонагнітачами, при використанні звичайного палива розвиває 1280 кінських сил, а біоетанолу E85 1600 сил.

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