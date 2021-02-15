У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото

У столиці України на парковці одного з торгових центрів автомобілісти розставили 110 машин у велику фігуру у формі серця. Це було приурочено до Дня святого Валентина.

Так, у неділю, 14 лютого, в Києві на парковці біля торгового центру "Blockbuster" водії створили велику валентинку зі своїх автомобілів. Фото з'явилося на сторінці Sunray Production в Instagram.

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"Всіх з Днем святого Валентина! Кохайте, будьте коханими і завжди такими ж креативними, культурними та командними", – написали організатори флешмобу.

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