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День Святого Валентина Голос країни

У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото

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У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото - фото 1

У столиці України на парковці одного з торгових центрів автомобілісти розставили 110 машин у велику фігуру у формі серця. Це було приурочено до Дня святого Валентина.

Так, у неділю, 14 лютого, в Києві на парковці біля торгового центру "Blockbuster" водії створили велику валентинку зі своїх автомобілів. Фото з'явилося на сторінці Sunray Production в Instagram.

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"Всіх з Днем святого Валентина! Кохайте, будьте коханими і завжди такими ж креативними, культурними та командними", – написали організатори флешмобу.

У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото - фото 447760

У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото - фото 447761

У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото - фото 447762

У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото - фото 447763

У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото - фото 447764

У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото - фото 447765

У Києві з понад 100 автомобілів створили велику валентинку: яскраві фото - фото 447766

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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