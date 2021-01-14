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15 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 січня православні християни відзначають день Сильвестра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
15 січня у народному календарі – день Сильвестра. Дні стають довшими, а морози посилюються. У розпалі були святки, тому дівчата займалися ворожінням. Люди вважали святого Сильвестра покровителем курей. Тому 15 січня селяни наводили порядок в курниках і щедро годували птицю.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 15 січня, іменини відзначають власники таких імен: Кузьма, Марк, Петро, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1797 – Джон Етерінгтон з Лондона вперше в Англії почав продаж у своєму магазині нового типу головного убору, циліндра.
- 1907 – Доктор Лі де Форест запатентував триелектродну вакуумну трубку, пристрій, який дозволив перетворити радіо на пристрій передачі голосу і музики.
- 1919 – Після провалу збройного комуністичного повстання в Берліні, урядові війська схопили і без суду стратили ініціаторів повстання, засновників німецької Компартії 48-річних Карла Лібкнехта і Розу Люксембург.
- 1992 – Бернерс-Лі Тім, батько World Wide Web, випустив веббраузер.
- 1992 – Європейське співтовариство визнало незалежність Хорватії і Словенії.
- 1992 – Президія Верховної Ради України затвердила музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький
- 1992 – Ямайка і Австрія визнали незалежність України.
- 1994 – В результаті проведеного в Туркменістані референдуму повноваження глави республіки Сапармурата Ніязова продовжені з п'яти до десяти років.
- 2001 – почав роботу сайт "Вікіпедія", енциклопедія з вільно поширюваним вмістом.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 СІЧНЯ
- 1794 – Олександр Грибоєдов, російський письменник.
- 1850 – Міхай Емінеску, видатний румунський поет-романтик.
- 1850 – Софія Василівна Ковалевська, російський математик, письменниця і публіцистка.
- 1853 – Андре Мішлен, французький інженер і промисловець, співзасновник компанії Michelin.
- 1918 – Гамаль Абдель Насер, другий президент Єгипту.
- 1929 – Мартін Лютер Кінг, лідер боротьби за цивільні права чорношкірих американців.
- 1957 – Хосе Монтілья Агілера, каталонський та іспанський політичний діяч.
- 1963 – Брюс Шнайер, найвідоміший американський криптограф.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Місяць на небі яскравий і з гострими рогами, на наступний день буде вітряна погода.
- Якщо заспівав півень пізно ввечері, чекайте зміни погоди.
- Сорока шукає притулок серед житла, буде заметіль.
- Якщо ввечері 15 січня на небі з'являться хмари, до зміни погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна 15 січня стригти волосся
- Щоб не випустити з дому щастя, на Сильвестра бажано утриматися від споживання м'яса
- Особливо не варто їсти птицю
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