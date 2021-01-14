15 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 січня православні християни відзначають день Сильвестра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

15 січня у народному календарі – день Сильвестра. Дні стають довшими, а морози посилюються. У розпалі були святки, тому дівчата займалися ворожінням. Люди вважали святого Сильвестра покровителем курей. Тому 15 січня селяни наводили порядок в курниках і щедро годували птицю.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 15 січня, іменини відзначають власники таких імен: Кузьма, Марк, Петро, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1797 – Джон Етерінгтон з Лондона вперше в Англії почав продаж у своєму магазині нового типу головного убору, циліндра.

1907 – Доктор Лі де Форест запатентував триелектродну вакуумну трубку, пристрій, який дозволив перетворити радіо на пристрій передачі голосу і музики.

1919 – Після провалу збройного комуністичного повстання в Берліні, урядові війська схопили і без суду стратили ініціаторів повстання, засновників німецької Компартії 48-річних Карла Лібкнехта і Розу Люксембург.

1992 – Бернерс-Лі Тім, батько World Wide Web, випустив веббраузер.

1992 – Європейське співтовариство визнало незалежність Хорватії і Словенії.

1992 – Президія Верховної Ради України затвердила музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький

1992 – Ямайка і Австрія визнали незалежність України.

1994 – В результаті проведеного в Туркменістані референдуму повноваження глави республіки Сапармурата Ніязова продовжені з п'яти до десяти років.

2001 – почав роботу сайт "Вікіпедія", енциклопедія з вільно поширюваним вмістом.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 СІЧНЯ

1794 – Олександр Грибоєдов, російський письменник.

– 1850 – Міхай Емінеску, видатний румунський поет-романтик.

1850 – Софія Василівна Ковалевська, російський математик, письменниця і публіцистка.

1853 – Андре Мішлен, французький інженер і промисловець, співзасновник компанії Michelin.

1918 – Гамаль Абдель Насер, другий президент Єгипту.

1929 – Мартін Лютер Кінг, лідер боротьби за цивільні права чорношкірих американців.

1957 – Хосе Монтілья Агілера, каталонський та іспанський політичний діяч.

1963 – Брюс Шнайер, найвідоміший американський криптограф.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Місяць на небі яскравий і з гострими рогами, на наступний день буде вітряна погода.

Якщо заспівав півень пізно ввечері, чекайте зміни погоди.

Сорока шукає притулок серед житла, буде заметіль.

Якщо ввечері 15 січня на небі з'являться хмари, до зміни погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна 15 січня стригти волосся

Щоб не випустити з дому щастя, на Сильвестра бажано утриматися від споживання м'яса

Особливо не варто їсти птицю

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