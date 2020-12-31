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Привітання з Новим роком 2021 у віршах: оригінальні віршовані побажання
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Найкращі вірші з Новим 2021 роком Бика потішать ваших близьких у новорічну ніч. У нашій добірці ви знайдете як гарні привітання українською мовою у віршах, так і прикольні новорічні побажання та короткі віршовані СМС.
У ніч з 31 грудня на 1 січня ми святкуватимемо Новий 2021 рік Білого Бика. У цей час заведено вітати рідних та друзів, тож обирайте привітання у віршах, яке вам найбільше припало до душі та надсилайте близьким.
Тут більше: Привітання з Новим роком на українській мові
Обирайте розділ, який вам потрібен, та натискайте на нього:
Привітання з Новим роком 2021 у віршах
***
Привітання з Новим роком
Щирі ви мої прийміть.
Подарує хай натхнення
Вам казкова, славна мить.
Все нехай в житті вдається,
Множиться добро нехай.
Щастя буде хай безмежним,
На душі хай буде рай.
***
Хай рік новий звеселяє,
На нові цілі наставляє.
Хай забере всі незгоди,
А подарує вам пригоди.
Хай щастя подарує,
Життя скоригує.
Хай завжди успіх жде,
До висот хай приведе.
***
З Новим роком, любі друзі!
Хай він почнеться в білій смузі,
І світлі будуть його дні,
Щасливі, добрі і ясні!
В душі хай буде світло й чисто,
Хай світить сонце променисте.
Натхнення, затишку, тепла,
Любові, миру і добра!
***
В новорічну ніч казкову
Зичу долю вам шовкову,
Щоб в любові та добрі
Проживали усі дні!
Щоб у вашій в оселі
Празники були веселі,
Щоб у кожному куточку
Музика лилась дзвіночком!
***
З Новим роком вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
Гроші теж хай завітають
В новорічну, славну ніч,
Хай достаток процвітає,
Гра завжди вартує свіч!
***
На ялинці загорілись
Таємничі вже вогні.
З Новим роком вас вітаю!
Щастя всій вашій рідні.
Щоб бажання, що сказали
В небо ви у пізній час,
Всі здійснились неодмінно,
Був завжди добробут у вас.
Старий рік забрав хвороби,
Ваші біди та жалі,
Тільки в радості й мирі
В новім році, щоб жили.
***
Бажаю, щоб наступний рік
Найкращим роком став для тебе!
Хай щастя у душі горить,
Нехай привітним буде небо!
Хай кожен із наступних днів
Запам'ятається назавжди.
Подій чудових, добрих слів,
І почуттів яскравих, справжніх!
***
Хай здійсниться казка новорічна!
Хай любов гаряча буде й вічна,
Хай достатку повна хата буде,
Вільний подих хай наповнить груди!
Хай щастить, удача хай сміється,
І найважча справа хай вдається.
Рік Новий, чарівний та казковий
Мрії хай здійснить обов'язково!
***
З Новим роком, з щастям новим!
Хай веселим, та чудовим
Буде рік, що наступає,
Негаразди всі минають,
Радість буде в домі й свято,
Та й гостинчиків багато,
Смачних смачностей в подолі,
Подаруночків від долі,
Незабутніх вражень більше,
Світлих радостей частіше!
***
Вас вітаю з Новим роком!
Хай невпинним тихим кроком
Білий та пухнастий сніг
Щастя сипле на поріг!
Хай у Вас збувається
Все, чого бажається!
Хай здоров'я не покине
І добробут в хату лине!
Оригінальні вірші на Новий 2021 рік
***
Дід Мороз спішить до вас
З Новим роком привітати,
Та удачі на весь рік
І здоров'ячка вам дати,
Сонячних, яскравих днів,
Незабутніх вражень світлих,
Виповнення добрих мрій,
Щирих друзів вам привітних!
***
Мандрує світом новорічне свято,
Сніжинками постукає в вікно.
Бажаю, щоб багатство було в хаті,
Щоб на столі завжди всього було.
Щоб келихи наповнювались трунком,
А серце – миром, спокоєм й добром.
Любов хай стане кращим подарунком,
І від проблем хай не болить чоло!
***
На годиннику дванадцять,
Грудень каже нам "па-па",
Новий рік уже вступає
Повністю у свої права.
Хай щасливим рік цей буде,
Хай дарує радість вам.
У минулому залиште
Гіркоту образ і драм.
***
Хай тобі в новому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома — скрізь.
Хай тобі насняться гроші
І начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
І не раз, не два — щоночі.
Але щастя — хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.
***
Нехай збудеться все, про що кожен мріє:
Народжений літати в небесах хай літає,
Хто прагне багатства – відшукає нехай скарб,
Хто почестей хоче – доб’ється нагород!
Хто хоче одружитися – нехай весілля зіграє,
На пляжі нехай відпускник загоряє,
А якщо екстриму душа чиясь хоче,
Нехай з парашутом летить і регоче!
Щоб в Новому році – лише успіх, не інше,
Щоб стали в рази все ми з вами багатшими!
***
Вітаю з Новорічним святом!
Бажаю вам удачу мати,
Міцне здоров'я без хвороб,
Цікавих вражень і пригод.
Хай гарним буде кожен день,
Любов у дім нехай зайде.
Злагоди, затишку і миру,
Щоб увесь рік жили щасливо!
***
Ширше двері відчиняйте,
Новий рік спішить до вас,
Всі бажання загадайте,
У святковий дивний час.
Дід Мороз всі втілить мрії,
І добром вас наділить,
Принесе багато щастя,
Та прохання всі здійснить!
***
З Новим роком вас вітаю.
Хай у хаті буде лад,
Хай удача розквітає,
Буде грошей снігопад,
Будуть добрими сусіди
Та весела вся рідня.
Щоб щастило щосили
В році новому щодня!
***
Нехай казку в дім вам несе,
Цей Новий Бичачий рік,
Бик веселий і красивий,
Значить, буде рік щасливий!
Нехай здоров'я міцним буде,
І достаток до вас прибуде,
Радість, жарти, гумор, сміх,
Процвітання та успіх!
***
Господар року Бичок –
Металевий бочок!
Не хитаючись до нас йде,
Всім удачу він несе!
Мир, затишок, любов, достаток,
І стабільність, і порядок,
Щастя нове, везіння,
Позитив і настрій!
Прикольні віршовані вітання до Нового року
***
З Новим Роком я вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Хай рік 2021-ий
Буде світлий та багатий.
Хай же доларом зеленим
Білий Бик зашурхотить
І усі бажання ваші
Хай миттєво всі здійснить.
***
З Новим роком! З новими змінами!
Бик хай порадує низькими цінами,
Легше нам жити Бик обіцяє,
Хто в це не вірить, того хай кусає!
Щастя принесе вам звір довгохвостий,
Бо цей рік в нас високосний!
Тож будьте здорові й живіть ви багато,
Й пишається вами хай мама і тато.
***
Оскільки рік Бика іде
Всім нам точно повезе.
Буде грошей в нас багато,
І підніметься зарплата.
А здоров'я – через край,
Хоч бери та відбавляй.
На столі в нас буде сало,
Не багато і не мало,
А якраз, щоб ситим бути
Й про потреби всі забути.
Пам’ятай, щоб добре жити
Гостя треба пригостити
І горіхом, і сирком,
Можна навіть і медком.
І тоді в житті у нас,
Буде все ну просто клас!
***
Хай рік 2021-тий
Буде славний і багатий,
І подарує білий Бик –
По Європі довгий тур.
Нехай дарує символ року
Веселощі та вдачу
І безліч різних починань
Й сюрпризів на додачу!
***
Нехай рік Бика несе достаток,
Затишок, удачу і порядок,
Любов взаємну, везіння,
Веселощі, щастя, настрій!
Здоров'я бичаче, силу духу,
Нехай не лякає побутовуха,
Хапайте за роги Бичка,
У кар'єрі бадьорого стрибка,
Нехай все здійсняться бажання,
Пройти гідно випробування,
Творити для діток диво,
Відзначити славно торжество!
***
Шуби, діаманти, дорогі машини,
Хай дохід приносять власні магазини.
Банківські рахунки з багатьма нулями,
І скромненьку віллу на краю Маямі.
Хай дитячим сміхом щастя в дім ввірветься,
Хай в такім достатку до ста літ живеться.
Щоби інвестиції йшли на вас потоком,
Щоб усе це збулося. Друзі, з Новим роком!
***
Нехай Дід Мороз у Новому році
Подарує Вам успіх на кожному кроці,
Баксів, євро 2 вагони,
Червоних троянд 2 мільйони,
Відпустку місяців на три
На Гаваях і Балі,
Лексус або ламборгіні,
І ванну, наповнену мартіні.
***
Ми святковий стіл накрили,
Веселились, їли, пили.
Новий рік вже йде до хати,
Спішимо вас привітати.
Щоб хотілось і моглося,
Щоб омріяне збулося.
Разом крикнемо "Ура!" –
Зустрічаємо рік Бика.
***
В новому році хай щастить,
Голова хай не болить.
Дятли ті, що нас довбають
Хай негайно повтікають.
Грошенят більше вдвоє,
А кохання навіть втроє,
І нехай цей Новий 2021 Рік
Буде кращим як торік!
Короткі побажання на Новий рік Бика
***
Хай буде Новий Рік
Схожий на диво,
Щоб кожен день жилося
Радісно і щасливо!
Щоб здійснилися задуми й мрії,
І щастям повнились надії!
***
В Новий рік бажаю щастя
Вам, здоров'я і добра.
Здійснення, щоб мрій заповітних
Ніч казкова принесла.
***
Гість стукає у двері ваші, він щасливий і багатий.
Нехай прийде в такому вигляді рік 2021-ий!
***
З Новим роком, українці!
Хай у квартирі й у хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
***
Хай щастить в новому році
Вам на службі та в сім'ї.
Більше радісних емоцій
В повсякденному житті.
***
З Новим роком, з щастям новим,
Хай же буде кольоровим.
І веселим, і яскравим,
І щоб не було замало!
***
Мої вітання з Новим Роком!
Бажаю йти веселим кроком,
Бажаю радісно всміхатись,
Проблемам різним не здаватись!
***
Новий рік до нас вже йде,
Рік Бика – не підведе,
Щастя він до нас приносить,
Все, що тільки серце просить!
***
Сніжинки білим хороводом кружляють в новорічний час,
А я з 2021-им роком сердечно привітаю вас!
***
Зустрічайте Бик – ось він,
Подарунків всім нам приніс –
Добра, успіхів, процвітання,
Поспішає виконати всі бажання!
***
Йде бичок, хитається,
А старий рік кінчається,
Ну, а бичок відважний
Крокує з миром до нас!
Нехай все у вас вийде,
Нехай біди зникнуть!
І, що ще так важливо –
Повірте чудесам!
Вам знадобиться: Найкращі новорічні листівки і відкритки для поздоровлення
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