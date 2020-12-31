Привітання з Новим роком 2021 у віршах: оригінальні віршовані побажання

Найкращі вірші з Новим 2021 роком Бика потішать ваших близьких у новорічну ніч. У нашій добірці ви знайдете як гарні привітання українською мовою у віршах, так і прикольні новорічні побажання та короткі віршовані СМС.

У ніч з 31 грудня на 1 січня ми святкуватимемо Новий 2021 рік Білого Бика. У цей час заведено вітати рідних та друзів, тож обирайте привітання у віршах, яке вам найбільше припало до душі та надсилайте близьким.

Тут більше: Привітання з Новим роком на українській мові

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Привітання з Новим роком

Щирі ви мої прийміть.

Подарує хай натхнення

Вам казкова, славна мить.

Все нехай в житті вдається,

Множиться добро нехай.

Щастя буде хай безмежним,

На душі хай буде рай.

***

Хай рік новий звеселяє,

На нові цілі наставляє.

Хай забере всі незгоди,

А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,

Життя скоригує.

Хай завжди успіх жде,

До висот хай приведе.

***

З Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

***

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій в оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

***

З Новим роком вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч!

***

На ялинці загорілись

Таємничі вже вогні.

З Новим роком вас вітаю!

Щастя всій вашій рідні.

Щоб бажання, що сказали

В небо ви у пізній час,

Всі здійснились неодмінно,

Був завжди добробут у вас.

Старий рік забрав хвороби,

Ваші біди та жалі,

Тільки в радості й мирі

В новім році, щоб жили.

***

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

***

Хай здійсниться казка новорічна!

Хай любов гаряча буде й вічна,

Хай достатку повна хата буде,

Вільний подих хай наповнить груди!

Хай щастить, удача хай сміється,

І найважча справа хай вдається.

Рік Новий, чарівний та казковий

Мрії хай здійснить обов'язково!

***

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смачностей в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

***

Вас вітаю з Новим роком!

Хай невпинним тихим кроком

Білий та пухнастий сніг

Щастя сипле на поріг!

Хай у Вас збувається

Все, чого бажається!

Хай здоров'я не покине

І добробут в хату лине!

***

Дід Мороз спішить до вас

З Новим роком привітати,

Та удачі на весь рік

І здоров'ячка вам дати,

Сонячних, яскравих днів,

Незабутніх вражень світлих,

Виповнення добрих мрій,

Щирих друзів вам привітних!

***

Мандрує світом новорічне свято,

Сніжинками постукає в вікно.

Бажаю, щоб багатство було в хаті,

Щоб на столі завжди всього було.

Щоб келихи наповнювались трунком,

А серце – миром, спокоєм й добром.

Любов хай стане кращим подарунком,

І від проблем хай не болить чоло!

***

На годиннику дванадцять,

Грудень каже нам "па-па",

Новий рік уже вступає

Повністю у свої права.

Хай щасливим рік цей буде,

Хай дарує радість вам.

У минулому залиште

Гіркоту образ і драм.

***

Хай тобі в новому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома — скрізь.

Хай тобі насняться гроші

І начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

І не раз, не два — щоночі.

Але щастя — хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

***

Нехай збудеться все, про що кожен мріє:

Народжений літати в небесах хай літає,

Хто прагне багатства – відшукає нехай скарб,

Хто почестей хоче – доб’ється нагород!

Хто хоче одружитися – нехай весілля зіграє,

На пляжі нехай відпускник загоряє,

А якщо екстриму душа чиясь хоче,

Нехай з парашутом летить і регоче!

Щоб в Новому році – лише успіх, не інше,

Щоб стали в рази все ми з вами багатшими!

***

Вітаю з Новорічним святом!

Бажаю вам удачу мати,

Міцне здоров'я без хвороб,

Цікавих вражень і пригод.

Хай гарним буде кожен день,

Любов у дім нехай зайде.

Злагоди, затишку і миру,

Щоб увесь рік жили щасливо!

***

Ширше двері відчиняйте,

Новий рік спішить до вас,

Всі бажання загадайте,

У святковий дивний час.

Дід Мороз всі втілить мрії,

І добром вас наділить,

Принесе багато щастя,

Та прохання всі здійснить!

***

З Новим роком вас вітаю.

Хай у хаті буде лад,

Хай удача розквітає,

Буде грошей снігопад,

Будуть добрими сусіди

Та весела вся рідня.

Щоб щастило щосили

В році новому щодня!

***

Нехай казку в дім вам несе,

Цей Новий Бичачий рік,

Бик веселий і красивий,

Значить, буде рік щасливий!

Нехай здоров'я міцним буде,

І достаток до вас прибуде,

Радість, жарти, гумор, сміх,

Процвітання та успіх!

***

Господар року Бичок –

Металевий бочок!

Не хитаючись до нас йде,

Всім удачу він несе!

Мир, затишок, любов, достаток,

І стабільність, і порядок,

Щастя нове, везіння,

Позитив і настрій!

***

З Новим Роком я вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Хай рік 2021-ий

Буде світлий та багатий.

Хай же доларом зеленим

Білий Бик зашурхотить

І усі бажання ваші

Хай миттєво всі здійснить.

***

З Новим роком! З новими змінами!

Бик хай порадує низькими цінами,

Легше нам жити Бик обіцяє,

Хто в це не вірить, того хай кусає!

Щастя принесе вам звір довгохвостий,

Бо цей рік в нас високосний!

Тож будьте здорові й живіть ви багато,

Й пишається вами хай мама і тато.

***

Оскільки рік Бика іде

Всім нам точно повезе.

Буде грошей в нас багато,

І підніметься зарплата.

А здоров'я – через край,

Хоч бери та відбавляй.

На столі в нас буде сало,

Не багато і не мало,

А якраз, щоб ситим бути

Й про потреби всі забути.

Пам’ятай, щоб добре жити

Гостя треба пригостити

І горіхом, і сирком,

Можна навіть і медком.

І тоді в житті у нас,

Буде все ну просто клас!

***

Хай рік 2021-тий

Буде славний і багатий,

І подарує білий Бик –

По Європі довгий тур.

Нехай дарує символ року

Веселощі та вдачу

І безліч різних починань

Й сюрпризів на додачу!

***

Нехай рік Бика несе достаток,

Затишок, удачу і порядок,

Любов взаємну, везіння,

Веселощі, щастя, настрій!

Здоров'я бичаче, силу духу,

Нехай не лякає побутовуха,

Хапайте за роги Бичка,

У кар'єрі бадьорого стрибка,

Нехай все здійсняться бажання,

Пройти гідно випробування,

Творити для діток диво,

Відзначити славно торжество!

***

Шуби, діаманти, дорогі машини,

Хай дохід приносять власні магазини.

Банківські рахунки з багатьма нулями,

І скромненьку віллу на краю Маямі.

Хай дитячим сміхом щастя в дім ввірветься,

Хай в такім достатку до ста літ живеться.

Щоби інвестиції йшли на вас потоком,

Щоб усе це збулося. Друзі, з Новим роком!

***

Нехай Дід Мороз у Новому році

Подарує Вам успіх на кожному кроці,

Баксів, євро 2 вагони,

Червоних троянд 2 мільйони,

Відпустку місяців на три

На Гаваях і Балі,

Лексус або ламборгіні,

І ванну, наповнену мартіні.

***

Ми святковий стіл накрили,

Веселились, їли, пили.

Новий рік вже йде до хати,

Спішимо вас привітати.

Щоб хотілось і моглося,

Щоб омріяне збулося.

Разом крикнемо "Ура!" –

Зустрічаємо рік Бика.

***

В новому році хай щастить,

Голова хай не болить.

Дятли ті, що нас довбають

Хай негайно повтікають.

Грошенят більше вдвоє,

А кохання навіть втроє,

І нехай цей Новий 2021 Рік

Буде кращим як торік!

***

Хай буде Новий Рік

Схожий на диво,

Щоб кожен день жилося

Радісно і щасливо!

Щоб здійснилися задуми й мрії,

І щастям повнились надії!

***

В Новий рік бажаю щастя

Вам, здоров'я і добра.

Здійснення, щоб мрій заповітних

Ніч казкова принесла.

***

Гість стукає у двері ваші, він щасливий і багатий.

Нехай прийде в такому вигляді рік 2021-ий!

***

З Новим роком, українці!

Хай у квартирі й у хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

***

Хай щастить в новому році

Вам на службі та в сім'ї.

Більше радісних емоцій

В повсякденному житті.

***

З Новим роком, з щастям новим,

Хай же буде кольоровим.

І веселим, і яскравим,

І щоб не було замало!

***

Мої вітання з Новим Роком!

Бажаю йти веселим кроком,

Бажаю радісно всміхатись,

Проблемам різним не здаватись!

***

Новий рік до нас вже йде,

Рік Бика – не підведе,

Щастя він до нас приносить,

Все, що тільки серце просить!

***

Сніжинки білим хороводом кружляють в новорічний час,

А я з 2021-им роком сердечно привітаю вас!

***

Зустрічайте Бик – ось він,

Подарунків всім нам приніс –

Добра, успіхів, процвітання,

Поспішає виконати всі бажання!

***

Йде бичок, хитається,

А старий рік кінчається,

Ну, а бичок відважний

Крокує з миром до нас!

Нехай все у вас вийде,

Нехай біди зникнуть!

І, що ще так важливо –

Повірте чудесам!

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