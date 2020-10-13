15-річний підліток може стати святим покровителем інтернету

Найближчим часом в інтернету може з'явитися святий покровитель. Ним, імовірно, буде Карло Акутіс, 15-річний італійський підліток, який помер у 2006 році від лейкемії.

Кілька днів тому його зарахували до лику блаженних Папою Римським Франциском, ставши наймолодшим володарем цього статусу в сучасній історії.

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Першим дивом, вчиненим Акутісом після смерті, вважається зцілення 7-річного хлопчика з Бразилії, який страждав на рідкісну хворобу підшлункової залози та видужав після того, як помолився Карло і доторкнувся до однієї з його футболок.

За правилами католицької церкви для визнання святості необхідно щонайменше два чуда, але у деяких випадках понтифіки обмежувалися одним.

Карло Акутіс привернув увагу церкви у 11 років, створивши сайт для документування та каталогізації чудес. Папа Франциск уже цитував фразу хлопчика, якій той описав поведінку людей у мережі: "Кожен народжується оригіналом, але багато хто вмирає, як фотокопії".

Раніше Франциск заявив, що задоволення від їжі та сексу має божественне походження.

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