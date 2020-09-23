На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Археологічна сенсація: біля Житомира знайшли таємне місто часів Київської Русі
-
- 31
У Житомирській області археологи розкопали стародавнє місто часів Київської Русі. Дуже древнє поселення вціліло завдяки залишкам цегли. Швидше за все, це була церква. Про це написав науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров у Facebook.
"Археологи, які обстежили місце знахідки Городницького скарбу під керівництвом Андрія Петраускаса, знайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі. Воно "загубилося" просто у Городниці. Тільки професійний погляд археологів виділив серед дерев і горбистої місцевості структуру досить великого міста", – написав вчений.
До теми: На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років
Давня Городниця мала дві лінії оборони – вали. Крім того, наші предки створили спеціально підготовлені оборонні круті схили. На місці виявленого поселення археологи також знайшли невеликі фрагменти обпаленої глини, що нагадує про плінфи – цеглини княжих часів.
"Перед нами знайдений град зі складною фортифікацією і, очевидно, з залишками цегляної будівлі (швидше за все, церкви)", – додав Алфьоров.
Читайте також: Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
19:54У покинутій школі виявили колекцію рідкісних авто: фото
-
19:37У Китаї курка знесла незвичайне яйце з візерунком: фотофакт
-
19:27Модний дім Fendi випустив макарони у формі власного логотипу
-
19:11У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини
-
18:53Чи можна схуднути за допомогою жуйки: відповідь експертів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:45The Solitaire Conspiracy: анонсовано пасьянс у стилі шпигунського трилера
-
18:33Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)
-
18:23Представлено Samsung Galaxy S20 FE: характеристики та ціни в Україні
-
18:16Ілон Маск анонсував випуск бюджетних електромобілів Tesla: названа орієнтовна ціна
-
18:00Гороскоп на 24 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51На Netflix вийде новий фільм з легендарною Софі Лорен
-
17:39У Копенгагені відкрився вигнутий розвідний велосипедний міст: футуристичні фото
-
17:26Time назвав 100 найвпливовіших людей світу: у списку глава ВООЗ і співак The Weeknd
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:13Блогер знайшов на Google-картах гігантського робота: відеофакт
-
16:54Думав, що виїде: водій покинув свій Jeep Wrangler на велотрасі в горах (фото)
-
16:40Відома гаряча модель знялася оголеною на балконі: інтимне фото (18+)
-
16:23Інсайдер розкрив усі характеристики нового Google Pixel 5
-
16:12Археологічна сенсація: біля Житомира знайшли таємне місто часів Київської Русі
-
16:00Любов з ароматом кави: дата виходу і графік серій нового серіалу
-
15:56Як віра в теорію змови вплине на пандемію COVID-19: цікаве дослідження
-
15:31Над Києвом пролетіли унікальні десантні конвертоплани США: відео
-
15:10Не лише хюге: 7 скандинавських слів, які описують життя
-
15:00Вірші з Днем вихователя 2020: гарні привітання від дітей у віршах
-
18:33Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)
-
15:10Не лише хюге: 7 скандинавських слів, які описують життя
-
12:42Корисні функції Android, які полегшать життя
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня
- 22 вересня
-
20:15ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)
-
17:33Простий тест на моральний стан: що ви бачите на картинці
-
14:20Приховані можливості профілю в Instagram, які має знати кожен
-
12:20Осіннє рівнодення покращить життя цих знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня
-
07:15День осіннього рівнодення 2020: традиції та прикмети 22 вересня
- 21 вересня
-
20:156 несподіваних ознак інтелекту, які дивують
-
18:33Скільки батьків в Україні підтримують дистанційне навчання
-
16:21Стівену Кінгу – 73: найкращі екранізації за творами короля жахів, які соромно не знати
-
13:50Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
-
11:49Еммі 2020: у США оголосили переможців головної телевізійної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня
-
08:33Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)
-
07:27Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок
- 20 вересня
-
21:557 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
14:28Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня
- 19 вересня
-
21:54Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)