Археологічна сенсація: біля Житомира знайшли таємне місто часів Київської Русі

У Житомирській області археологи розкопали стародавнє місто часів Київської Русі. Дуже древнє поселення вціліло завдяки залишкам цегли. Швидше за все, це була церква. Про це написав науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров у Facebook.

"Археологи, які обстежили місце знахідки Городницького скарбу під керівництвом Андрія Петраускаса, знайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі. Воно "загубилося" просто у Городниці. Тільки професійний погляд археологів виділив серед дерев і горбистої місцевості структуру досить великого міста", – написав вчений.

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Давня Городниця мала дві лінії оборони – вали. Крім того, наші предки створили спеціально підготовлені оборонні круті схили. На місці виявленого поселення археологи також знайшли невеликі фрагменти обпаленої глини, що нагадує про плінфи – цеглини княжих часів.

"Перед нами знайдений град зі складною фортифікацією і, очевидно, з залишками цегляної будівлі (швидше за все, церкви)", – додав Алфьоров.

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