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В Австралії штучний інтелект допомагатиме парам розвестися

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В Австралії штучний інтелект допомагатиме парам розвестися - фото 1

В Австралії розробили додаток Amica на основі штучного інтелекту, який допоможе справедливо розвести пари і розділити їхнє майно. Ідею підтримав уряд країни.

Додаток допоможе людям, які не розуміють, як правильно розподілити спільне майно і обов'язки. Штучний інтелект буде пропонувати їм різні варіанти у залежності від заданих обставин.

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Влада Австралії відзначає, що після карантину суди виявилися перевантажені, так що такий інструмент – відмінне рішення. Крім того, алгоритм допоможе заощадити до 200 тисяч доларів на юристах і адвокатах.

Це не перший австралійський додаток, який надає людям юридичні послуги. У них вже є Penda, який допомагає жертвам домашнього насильства, і Adieu, що консультує за фінансовими угодами.

В Австралії штучний інтелект допомагатиме парам розвестися - фото 429810

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Джерело: thenextweb
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