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14 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 травня – п'ятниця

Сьогодні, 14 травня, віряни шанують день пам'яті преподобного Пафнутія Боровського, преподобного Герасима Болдинського і святкування ікони Божої Матері Несподівана Радість. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 травня православна церква вшановує пам'ять преподобного Пафнутія Боровського, преподобного Герасима Болдинського. У народі 14 травня відзначають Веремія Запашника. Це час активної виснажливої роботи з оранки і засіва полів. Селяни просили допомоги святого і вірили, що сам пророк Веремія допомагає тим, хто молиться йому.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Тамароба – в Грузії шанується пам'ять благовірної цариці Тамари
  • День незалежності – в Ізраїлі.
  • День Конституції – в Республіці Філіппіни
  • День інтеграції – в Ліберії
  • 1572 – Римським Папою стає Григорій XIII
  • 1643 – Після смерті короля Людовика XIII на французький престол вступає Людовик XIV, якому всього лише 4 роки
  • 1692 – Спуск першого військового корабля на Русі
  • 1783 – Під час правління Катерини II видано указ про закріпачення селян в Новоросії (Україна)
  • 1796 – Англійський хірург Едвард Дженнер зробив успішне щеплення від віспи восьмирічному хлопчику
  • 1835 – Вийшла в світ Казка про рибака і рибку написана А.C. Пушкіним
  • 1853 – У США запатентовано згущене молоко
  • 1872 – Канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк проголосив кампанію Культуркампф
  • 1878 – Назва вазелін запатентована як торгова марка
  • 1900 – У Парижі відкрилися II Олімпійські ігри
  • 1924 – англійська палата лордів приступила до обговорення пропозиції ввести в країні іспити на отримання водійських прав
  • 1941 – У Парижі німецькими нацистами заарештовано 3600 євреїв
  • 1960 – У Парижі почалася зустріч "Великої четвірки"
  • 1975 – Київське Динамо вперше завоювало футбольний Кубок Кубків
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Олімпійські ігри

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ТРАВНЯ

  • 1265 – Данте Аліг'єрі, італійський поет епохи Відродження
  • 1316 – Карл IV, німецький король, імператор Священної Римської імперії
  • 1727 – Томас Гейнсборо, англійський живописець і рисувальник
  • 1871 – Василь Стефаник, український письменник
  • 1929 – Зінаїда Шарко, актриса театру і кіно
  • 1944 – Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер, сценарист
  • 1952 – Роберт Земекіс, американський кінорежисер і продюсер
  • 1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноактриса
  • 1973 – Наталі Джейн Епплтон, учасниця англійської вокальної групи All Saints
  • 1975 – Святослав Вакарчук, український політик, музикант, лідер групи Океан Ельзи
  • 1984 – Марк Цукерберг, засновник і генеральний директор соцмережі Facebook
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Вакарчук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ясний день – на збирання врожаю теж буде гарна погода
  • На схід сонця небо чисте – літо буде спекотним
  • Якщо погода зіпсувалася – зима буде суворою
  • Мурахи неспокійні – наступного місяця будуть дощі

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 14 травня не можна лінуватися
  • Не слід сумувати і скаржитися
  • Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти

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