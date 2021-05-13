14 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 травня, віряни шанують день пам'яті преподобного Пафнутія Боровського, преподобного Герасима Болдинського і святкування ікони Божої Матері Несподівана Радість. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 травня православна церква вшановує пам'ять преподобного Пафнутія Боровського, преподобного Герасима Болдинського. У народі 14 травня відзначають Веремія Запашника. Це час активної виснажливої роботи з оранки і засіва полів. Селяни просили допомоги святого і вірили, що сам пророк Веремія допомагає тим, хто молиться йому.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Тамароба – в Грузії шанується пам'ять благовірної цариці Тамари

День незалежності – в Ізраїлі.

День Конституції – в Республіці Філіппіни

День інтеграції – в Ліберії

1572 – Римським Папою стає Григорій XIII

1643 – Після смерті короля Людовика XIII на французький престол вступає Людовик XIV, якому всього лише 4 роки

1692 – Спуск першого військового корабля на Русі

1783 – Під час правління Катерини II видано указ про закріпачення селян в Новоросії (Україна)

1796 – Англійський хірург Едвард Дженнер зробив успішне щеплення від віспи восьмирічному хлопчику

1835 – Вийшла в світ Казка про рибака і рибку написана А.C. Пушкіним

1853 – У США запатентовано згущене молоко

1872 – Канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк проголосив кампанію Культуркампф

1878 – Назва вазелін запатентована як торгова марка

1900 – У Парижі відкрилися II Олімпійські ігри

1924 – англійська палата лордів приступила до обговорення пропозиції ввести в країні іспити на отримання водійських прав

1941 – У Парижі німецькими нацистами заарештовано 3600 євреїв

1960 – У Парижі почалася зустріч "Великої четвірки"

1975 – Київське Динамо вперше завоювало футбольний Кубок Кубків

Олімпійські ігри

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ТРАВНЯ

1265 – Данте Аліг'єрі, італійський поет епохи Відродження

1316 – Карл IV, німецький король, імператор Священної Римської імперії

1727 – Томас Гейнсборо, англійський живописець і рисувальник

1871 – Василь Стефаник, український письменник

1929 – Зінаїда Шарко, актриса театру і кіно

1944 – Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер, сценарист

1952 – Роберт Земекіс, американський кінорежисер і продюсер

1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноактриса

1973 – Наталі Джейн Епплтон, учасниця англійської вокальної групи All Saints

1975 – Святослав Вакарчук, український політик, музикант, лідер групи Океан Ельзи

1984 – Марк Цукерберг, засновник і генеральний директор соцмережі Facebook

Вакарчук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясний день – на збирання врожаю теж буде гарна погода

На схід сонця небо чисте – літо буде спекотним

Якщо погода зіпсувалася – зима буде суворою

Мурахи неспокійні – наступного місяця будуть дощі

​

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

14 травня не можна лінуватися

Не слід сумувати і скаржитися

Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку