Камеру в салоні Tesla навчили слідкувати за водієм: для чого це зроблено

Компанія Tesla вирішила розширити функціонал камери, яка встановлюється у салонах електрокарів. Тепер вона буде постійно стежити за водієм, якщо той увімкне автопілот.

До цього камера знімала водія тільки перед ДТП, щоб допомогти автовиробникові "удосконалювати системи безпеки". Нагадаємо, що камера в салоні Tesla встановлена ​​над дзеркалом заднього виду і спрямована у салон. З установкою нової версії програмного забезпечення вона почне фіксувати та попереджати про відсутність уваги з боку водія при увімкненій системі Autopilot, пише The Drive.

Це цікаво: Tesla знизить вартість своїх автомобілів на 10 тисяч доларів завдяки копійчаній технології

У Tesla особливо відзначили, що власникам електрокарів не варто переживати з приводу конфіденційності. Записи не будуть зберігатися та не покинуть автомобіль при вимкненому параметрі обміну даними.

Раніше салонна камера використовувалася для фіксації положення очей водія за секунди перед аварією. Друга функція камери, за словами Ілона Маска, – це запобігання випадків вандалізму в електрокарах, використовуваних у ролі безпілотного таксі.

Tesla навідріз відмовилася впроваджувати системи моніторингу за водіями ще у 2018 році, проте тепер повністю змінила думку. Можливо, причиною цього послужили фатальні ДТП, не останню роль в яких зіграв автопілот. Як правило, водії при цьому ігнорували вимоги безпеки, повністю довірившись "розумній" системі.

Паралельно у мережі з'являлися ролики з власниками Tesla, які навмисно не стежили за дорогою, пересідали на заднє сидіння та вдавали, що сплять. Автопілот при цьому продовжував роботу.

У травні Tesla запатентувала систему під назвою Improper seatbelt usage detection ("Виявлення неналежного використання ременя безпеки"), яка також може допомогти вирішити проблему. За допомогою датчиків у сидінні та ремені безпеки вона визначає присутність водія на місці та може при необхідності повністю заблокувати рух електрокара.

Читайте також: Tesla Roadster отримає оновлену версію: її можливості вражатимуть