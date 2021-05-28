На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Камеру в салоні Tesla навчили слідкувати за водієм: для чого це зроблено
-
- 12
Компанія Tesla вирішила розширити функціонал камери, яка встановлюється у салонах електрокарів. Тепер вона буде постійно стежити за водієм, якщо той увімкне автопілот.
До цього камера знімала водія тільки перед ДТП, щоб допомогти автовиробникові "удосконалювати системи безпеки". Нагадаємо, що камера в салоні Tesla встановлена над дзеркалом заднього виду і спрямована у салон. З установкою нової версії програмного забезпечення вона почне фіксувати та попереджати про відсутність уваги з боку водія при увімкненій системі Autopilot, пише The Drive.
Це цікаво: Tesla знизить вартість своїх автомобілів на 10 тисяч доларів завдяки копійчаній технології
У Tesla особливо відзначили, що власникам електрокарів не варто переживати з приводу конфіденційності. Записи не будуть зберігатися та не покинуть автомобіль при вимкненому параметрі обміну даними.
Раніше салонна камера використовувалася для фіксації положення очей водія за секунди перед аварією. Друга функція камери, за словами Ілона Маска, – це запобігання випадків вандалізму в електрокарах, використовуваних у ролі безпілотного таксі.
Tesla навідріз відмовилася впроваджувати системи моніторингу за водіями ще у 2018 році, проте тепер повністю змінила думку. Можливо, причиною цього послужили фатальні ДТП, не останню роль в яких зіграв автопілот. Як правило, водії при цьому ігнорували вимоги безпеки, повністю довірившись "розумній" системі.
Паралельно у мережі з'являлися ролики з власниками Tesla, які навмисно не стежили за дорогою, пересідали на заднє сидіння та вдавали, що сплять. Автопілот при цьому продовжував роботу.
У травні Tesla запатентувала систему під назвою Improper seatbelt usage detection ("Виявлення неналежного використання ременя безпеки"), яка також може допомогти вирішити проблему. За допомогою датчиків у сидінні та ремені безпеки вона визначає присутність водія на місці та може при необхідності повністю заблокувати рух електрокара.
Читайте також: Tesla Roadster отримає оновлену версію: її можливості вражатимуть
-
21:49Які сексуальні фантазії найчастіше навідують чоловіків, а які – жінок: дослідження
-
21:2329 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Amazon створила для співробітників будки для медитації
-
20:22Експерти DxOMark протестували можливості камер хіта продажів POCO X3 NFC
-
19:55Hyundai вдвічі зменшить кількість моделей з ДВЗ
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:41Камеру в салоні Tesla навчили слідкувати за водієм: для чого це зроблено
-
19:22Кортні Кардашян похвалилася фігурою у шикарному бікіні
-
19:13Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад
-
18:53Медики розповіли про користь вуглеводної дієти
-
18:34Чи може кава побороти наслідки дефіциту сну: цікаве дослідження
-
18:22Гороскоп на 29 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50З'явився довгоочікуваний трейлер Battlefield 6: дивитися усім
-
17:42Представлено Ninebot KickScooter F: електросамокат для комфортних поїздок містом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Каньє Веста запідозрили у романі з Іриною Шейк: як відреагувала Кім Кардашян
-
17:12Делегація Мальти на Євробаченні 2021 підвищувала шанси учасниці за допомогою ставок
-
16:52Як спортивні тренування допомагають побороти стрес
-
16:49Ідеальна Подорож: вигравайте поповнення рахунку в новій акції від Радіо MAXIMUM і Київстар
-
16:42Rosa Ventorum: Христина Соловій випустила перший свій альбом за 3 роки
-
16:30Правила акції "Ідеальна Подорож"
-
16:21Стали відомі подробиці заповіту принца Філіпа
-
16:09Nike припиняє співпрацю з Неймаром: що стало причиною такого рішення
-
15:49Toyota анонсувала прем'єру загадкового кросовера
-
15:21ТОП за свої гроші: рейтинг найкращих смартфонів квітня за версією AnTuTu
-
21:49Які сексуальні фантазії найчастіше навідують чоловіків, а які – жінок: дослідження
-
19:13Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад
-
16:49Ідеальна Подорож: вигравайте поповнення рахунку в новій акції від Радіо MAXIMUM і Київстар
-
16:42Rosa Ventorum: Христина Соловій випустила перший свій альбом за 3 роки
-
14:20Музичні новинки травня 2021: плейлист 40+ нових українських пісень
-
12:15Місячний посівний календар на червень 2021: коли і що садити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 травня
-
07:19Погода в Україні 28 травня: точний прогноз по містах
- 27 травня
-
21:1028 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Сніданок по-королівськи: що принц Чарльз їсть вранці
-
16:18Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+
-
12:15День ангела у червні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 травня
-
07:17Погода в Україні 27 травня: де пройдуть дощі
- 26 травня
-
20:20Гороскоп на червень 2021: три знаки Зодіаку, яким щаститиме у всьому в перший місяць літа
-
18:48Ленні Кравіцу – 57 років: декілька цікавих фактів про вічномолодого мачо
-
15:25Go_A – ШУМ: хіт українського гурту підкорив світовий чарт Spotify
-
12:15Вихідні і свята у червні 2021: календар робочих і вихідних днів на День Конституції
-
07:20Цей шкільний автобус переобладнали і вигідно пустили з молотка
- 25 травня
-
20:20Злив у мережу: Оля Цибульська прокоментувала історію з викриттям її чоловіка
-
17:50Ця бабуся з Німеччини вражає своїм розкішним виглядом (18+)
-
14:18Чому варто завести двох котів: фото, які переконають кожного
-
12:15Гороскоп на червень 2021: прогноз на цей місяць для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 травня
- 24 травня
-
18:44У Британії назвали єдину умову для примирення принців Гаррі та Вільяма: і вона жорстока