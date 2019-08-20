13-річна дочка Пітта і Джолі не на жарт перелякала шанувальників

Дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта останнім часом дуже лякає не тільки своїх зіркових батьків, а й суспільство.

Так, Шайло нещодавно заявила, що більше не бажає жити з мамою, а днями розбурхала всіх новими фото, які потрапили в мережу.

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На знімках Шайло без супроводу гуляє вулицями Лос-Анджелеса і при цьому у дівчинки дуже змучений, навіть хворобливий вигляд. Що стало причиною такого виду дочки суперзірок, невідомо. Можливо, виною всьому проблеми між батьками, через яких найбільше страждають саме діти. Подейкують, що у Шайло з Анджеліною зараз дуже натягнуті відносини: дочка відмовляється спілкуватися з актрисою.

Тим часом, мама Шайло, актриса і активістка Анджеліна Джолі, яка зіграла злу чарівницю Малефісенту, стала героїнею вересневого випуску британського Elle. Над зйомкою для видання працював фотограф Алексі Любомирські.

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