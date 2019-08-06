Мене б палили на вогнищі: Анджеліна Джолі вразила відвертим есе

Актриса і активістка Анджеліна Джолі, яка зіграла злу чарівницю Малефісенту, стала героїнею вересневого випуску британського Elle. Над зйомкою для видання працював фотограф Алексі Любомирські.

На фотографіях Енджі позує біля вертольота і в ліжку разом з собаками. Спеціально для журналу вона написала есе, в якому розмірковує про те, чому волелюбних жінок, готових відстоювати свої права, суспільство називає відьмами.

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Ось кілька цитат:

"Жінок можна звинуватити у відьомстві за те, що вони ведуть незалежне статеве життя, за те, що вони думають про політику або релігію, або за те, що вони одягаються по-іншому. Якби я жила в більш ранні часи, мене б багато разів спалювали на багатті за те, що я просто була собою".

Не обійшлося й без згадки жінок у політиці.

"Вражає, як часто жінок, які претендують на політичні посади в демократичних країнах, називають відьмами. Зберіть групу сильних жінок, і незабаром хтось назве це "шабашем" – терміном, що позначає збори відьом ночами для спілкування з дияволом. Жінок, котрі відстоюють права людини в багатьох країнах, як і раніше називають "поганими матерями", "важкими" або "розв'язними".

Також Анджеліна вражена тим, що суспільство досі намагається утримувати жінок на задньому плані.

"Озираючись на стан справ у сучасному світі, ми повинні шукати відповіді на запитання: "Чому так багато енергії витрачається на те, щоб утримати жінок на других ролях?"

До слова, відьмами, на думку Джолі, є жінки, котрі стомилися від несправедливості цього світу.

Відьми" – це просто жінки, які втомилися від несправедливості і насильства. Жінки, які відмовляються слідувати правилам і кодексам, яким вони не вірять. Жінки, які не відмовляться від свого голосу і прав, навіть якщо їм загрожує смерть, арешт або неприйняття своїми сім'ями та громадами.



Якщо це зло, тоді світу потрібно більше відьом.

Які настанови Анджеліна Джолі дає своїм донькам:

"Я часто кажу своїм донькам, що найважливіше, що вони можуть зробити, – це розвивати свій розум. Ви завжди можете одягнути красиву сукню, але це не має ніякого значення, якщо ви не відрізняєтеся сильним розумом. Немає нічого більш привабливого, ніж незалежна жінка з власною думкою".

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