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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

13-річна дочка Олі Полякової станцювала на пілоні

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Дівчинка показала фото з тренування - фото 1
Дівчинка показала фото з тренування / instagram

Маша Полякова похвалилася своїм новим хобі.

Старша дочка Олі Полякової 13-річна Маша захопилася зовсім недитячим заняттям: танцями на пілоні.

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У своєму Instagram дівчинка показала фото з тренування. Маша в яскравій футболці і коротких шортах висить вниз головою на пілоні. Під знімком фоловери доньки співачки написали похвальні коментарі: "Маша, ти розумниця", "Вау! Супер! Це неймовірно", "Красуня", "Молодець, продовжуй далі. Удачі у всьому".

А нещодавно у мережі з'явилося відео запеклого реп-батла Насті Каменських і Олі Полякової. Жорсткий музичний бій показали на одному з шоу 95 кварталу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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