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Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри
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Хлопчик тролить ефектні фото свого дядька, який працює моделлю. І тут важко визначити, хто має кращий вигляд, адже малюк справжній конкурент!
Малюк Огі має доволі незвичайне хобі, адже підкорює мережу своїми стильними знімками, на яких тролить свого дядька Арістотеля. Він працює моделлю, тож не важко здогадатись, що у його портфоліо чимало ефектних світлин із голим торсом. Ідея для такого заняття виникла завдяки матусі Огі, яка якось вирішила піджартувати над своїм братом.
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"Коли Оггі подорослішав, то став брати більше участі у тому, які знімки обирати. Я показую йому кілька фото Арістотеля, а він вибирає, яке йому подобається", – розповідає мама маленької зірки мережі. До слова, сам дядько теж не проти такої творчості.
Джерело фото: instagram.com/babyandthebody
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