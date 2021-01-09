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Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри

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Малюк повторює фото моделі - фото 1
Малюк повторює фото моделі / instagram.com/babyandthebody

Хлопчик тролить ефектні фото свого дядька, який працює моделлю. І тут важко визначити, хто має кращий вигляд, адже малюк справжній конкурент!

Малюк Огі має доволі незвичайне хобі, адже підкорює мережу своїми стильними знімками, на яких тролить свого дядька Арістотеля. Він працює моделлю, тож не важко здогадатись, що у його портфоліо чимало ефектних світлин із голим торсом. Ідея для такого заняття виникла завдяки матусі Огі, яка якось вирішила піджартувати над своїм братом.

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"Коли Оггі подорослішав, то став брати більше участі у тому, які знімки обирати. Я показую йому кілька фото Арістотеля, а він вибирає, яке йому подобається", – розповідає мама маленької зірки мережі. До слова, сам дядько теж не проти такої творчості.

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442418

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442419

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442420

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442421

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442422

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442423

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442424

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442425

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442426

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442427

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442428

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442429

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442430

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442431

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442432

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442433

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442434

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442435

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442436

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442437

Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри - фото 442438

Джерело фото: instagram.com/babyandthebody

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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