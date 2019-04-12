13 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 квітня у світі святкують Всесвітній день рок-н-ролу та Тотальний диктант. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 13 квітня християни вшановують Іверську ікону Божої Матері. При імператорі Феофілі (829-842) іконоборці, що знищували святі ікони, прийшли в будинок цієї християнки, і один воїн списом ударив по образу Богородиці. З ураженого місця потекла кров. Вдова, боячись знищення святині, пообіцяла імператорським воїнам гроші й просила їх до ранку не чіпати ікону. Коли вони пішли, жінка разом з сином, для збереження святої ікони опустила її в море. Ікона, стоячи на воді, припливла до Афону. Афонські ченці, кілька днів бачачи в морі вогняний стовп, що підіймався до неба, прийшли до берега і знайшли святий образ, що стоїть на воді.Згідно з історією, після молебню про дарування монастирю явилася святині благочестивий чернець Іверського монастиря святої Гавриїл Грузин, по велінню Божої Матері, що з'явилася йому уві сні, пішов по воді, прийняв святу ікону і поставив в храмі.

Іверська ікона Божої Матері

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Інокентій, Веніамін, Анна, Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день рок-н-ролу (World Rock-n-roll Day) – свято однодумців, для яких рок-н-рол став не тільки музикою, а стилем і способом життя.

– свято однодумців, для яких рок-н-рол став не тільки музикою, а стилем і способом життя. Тотальний диктант – це щорічна освітня акція, покликана привернути увагу широкої громадськості до питань грамотності, підвищення її рівня і розвитку культури грамотного письма.

– це щорічна освітня акція, покликана привернути увагу широкої громадськості до питань грамотності, підвищення її рівня і розвитку культури грамотного письма. Сонгкран – тайський Новий рік. Як і в інших країнах Сходу, в Таїланді святкують і європейський Новий рік 1 січня, і національний Новий рік – Сонгкран.

Всесвітній день рок-н-ролу

ХТО НАРОДИВСЯ 13 квітня

1743 – видатний американський політичний і громадський діяч, автор декларації незалежності США.

1748 – англійський винахідник який винайшов гідравлічний прес.

1989 – українська естрадна співачка і фотомодель.

Мамаріка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Синє небо при безвітряній погоді, а також прозорі хмари – буде дощ

Сонячний день – прикмета до того, що літо буде теплим

У клена і берези сік виділяється – чекай потепління

Чим прозоріші хмари, тим тихіша погода, але дощ можливий

Перелітні птахи злітаються зграями – прикмета того, що буде весна з гарною погодою

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Перед сном в ніч на 13 квітня не дивись довго в дзеркало

Не говори слова "свиня" і "чорт"

Не стій під драбиною

Стережись чорних котів, що біжать через дорогу, і порожніх відер

Не починай нові справи

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