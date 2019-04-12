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13 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 квітня у світі святкують Всесвітній день рок-н-ролу та Тотальний диктант. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 13 квітня християни вшановують Іверську ікону Божої Матері. При імператорі Феофілі (829-842) іконоборці, що знищували святі ікони, прийшли в будинок цієї християнки, і один воїн списом ударив по образу Богородиці. З ураженого місця потекла кров. Вдова, боячись знищення святині, пообіцяла імператорським воїнам гроші й просила їх до ранку не чіпати ікону. Коли вони пішли, жінка разом з сином, для збереження святої ікони опустила її в море. Ікона, стоячи на воді, припливла до Афону. Афонські ченці, кілька днів бачачи в морі вогняний стовп, що підіймався до неба, прийшли до берега і знайшли святий образ, що стоїть на воді.Згідно з історією, після молебню про дарування монастирю явилася святині благочестивий чернець Іверського монастиря святої Гавриїл Грузин, по велінню Божої Матері, що з'явилася йому уві сні, пішов по воді, прийняв святу ікону і поставив в храмі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Інокентій, Веніамін, Анна, Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день рок-н-ролу (World Rock-n-roll Day) – свято однодумців, для яких рок-н-рол став не тільки музикою, а стилем і способом життя.
- Тотальний диктант – це щорічна освітня акція, покликана привернути увагу широкої громадськості до питань грамотності, підвищення її рівня і розвитку культури грамотного письма.
- Сонгкран – тайський Новий рік. Як і в інших країнах Сходу, в Таїланді святкують і європейський Новий рік 1 січня, і національний Новий рік – Сонгкран.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 квітня
- 1743 – видатний американський політичний і громадський діяч, автор декларації незалежності США.
- 1748 – англійський винахідник який винайшов гідравлічний прес.
- 1989 – українська естрадна співачка і фотомодель.
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Мамаріка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Синє небо при безвітряній погоді, а також прозорі хмари – буде дощ
- Сонячний день – прикмета до того, що літо буде теплим
- У клена і берези сік виділяється – чекай потепління
- Чим прозоріші хмари, тим тихіша погода, але дощ можливий
- Перелітні птахи злітаються зграями – прикмета того, що буде весна з гарною погодою
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Перед сном в ніч на 13 квітня не дивись довго в дзеркало
- Не говори слова "свиня" і "чорт"
- Не стій під драбиною
- Стережись чорних котів, що біжать через дорогу, і порожніх відер
- Не починай нові справи
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