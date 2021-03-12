13 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 березня, в Україні відзначають День землевпорядника, а віряни вшановують День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 березня віряни вшановують День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 13 березня, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Марина, Василь, Микола, Кіра, Арсен, Купріян, Мелетій, Нифонт, Домніка. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День землевпорядника України.

Національний день тайського слона.

1917 — до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський.

1917 — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор.

1921 — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю.

1940 — Фінляндія і СРСР підписали мирний договір. Закінчення Зимової війни.

1949 — у Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук.

1961 — у Києві сталася Куренівська трагедія. Внаслідок техногенної катастрофи загинули понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха.

1997 — Україна та NASA підписали договір про політ у космос першого українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк.

2013 — обраний 266-й Папа Римський Франциск I

2014 — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії був убитий місцевий мешканець Дмитро Чернявський.

ХТО НАРОДИВСЯ 11 БЕРЕЗНЯ

1906 — Олександр Лаврик, радянський і український кінооператор.

1907 — Мірча Еліаде, румунський і американський письменник, історик релігій і дослідник міфології.

1907 — Людвіг Бірман, німецький астроном

1923 — Дімітріос Іоаннідіс, член грецької військової хунти "чорних полковників" в 1967—1974, її голова в 1973—1974 рр.

1927 — Рауль Альфонсин, президент Аргентини з 1983 по 1989.

1930 — Гюнтер Юккер, видатний німецький скульптор-мінімаліст, що працює з цвяхами, майстер інсталяцій. З кінця 1950-х років працює на стику кінетичної скульптури і поп-арту.

1932 — Тарас Гунчак, український історик (США).

1941 — Григорій Штонь, український письменник, поет, сценарист, літературознавець, літературний критик, художник

1941 — Данилюк Архип Григорович, український етнограф, географ.

1942 — Махмуд Дервіш, палестинський поет.

1945 — Фоменко Анатолій Тимофійович, російський математик українського походження, академік, автор теорії "нової хронології".

1950 — Володимир Сергійчук, український історик.

1955 — Марек Сівець, польський політик, колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі, депутат Європейського Парламенту

1960 — Андрухович Юрій Ігорович, український письменник, поет та есеїст.

1971 — Аннабет Гіш, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дощ іде, літо буде мокре.

Сонце в колах – до хорошого урожаю.

Довгі бурульки – довгий льон. Ще довгі бурульки обіцяли затяжну весну.

Якщо з дахів звисає багато бурульок, то буде урожай зернових.

Якщо прилетіли жайворонки та граки, то холодів більше не буде.

Місяць рогами вниз – до тепла.

Грач прилетів – сніг зійде рано, а літо буде дощовим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна ділитися своїми планами, обманювати, згадувати старі образи і сваритися.

Не варто також поспішати і планувати всі нові справи в один день – зміни потребуватимуть від вас зусиль.

У цей день заборонено позбавлятися від непотрібних речей.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку