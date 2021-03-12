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13 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 13 березня, в Україні відзначають День землевпорядника, а віряни вшановують День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 березня віряни вшановують День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 13 березня, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Марина, Василь, Микола, Кіра, Арсен, Купріян, Мелетій, Нифонт, Домніка. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

13 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День землевпорядника України.
  • Національний день тайського слона.
  • 1917 — до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський.
  • 1917 — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор.
  • 1921 — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю.
  • 1940 — Фінляндія і СРСР підписали мирний договір. Закінчення Зимової війни.
  • 1949 — у Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук.
  • 1961 — у Києві сталася Куренівська трагедія. Внаслідок техногенної катастрофи загинули понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха.
  • 1997 — Україна та NASA підписали договір про політ у космос першого українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк.
  • 2013 — обраний 266-й Папа Римський Франциск I
  • 2014 — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії був убитий місцевий мешканець Дмитро Чернявський.
13 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451311

ХТО НАРОДИВСЯ 11 БЕРЕЗНЯ

  • 1906 — Олександр Лаврик, радянський і український кінооператор.
  • 1907 — Мірча Еліаде, румунський і американський письменник, історик релігій і дослідник міфології.
  • 1907 — Людвіг Бірман, німецький астроном
  • 1923 — Дімітріос Іоаннідіс, член грецької військової хунти "чорних полковників" в 1967—1974, її голова в 1973—1974 рр.
  • 1927 — Рауль Альфонсин, президент Аргентини з 1983 по 1989.
  • 1930 — Гюнтер Юккер, видатний німецький скульптор-мінімаліст, що працює з цвяхами, майстер інсталяцій. З кінця 1950-х років працює на стику кінетичної скульптури і поп-арту.
  • 1932 — Тарас Гунчак, український історик (США).
  • 1941 — Григорій Штонь, український письменник, поет, сценарист, літературознавець, літературний критик, художник
  • 1941 — Данилюк Архип Григорович, український етнограф, географ.
  • 1942 — Махмуд Дервіш, палестинський поет.
  • 1945 — Фоменко Анатолій Тимофійович, російський математик українського походження, академік, автор теорії "нової хронології".
  • 1950 — Володимир Сергійчук, український історик.
  • 1955 — Марек Сівець, польський політик, колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі, депутат Європейського Парламенту
  • 1960 — Андрухович Юрій Ігорович, український письменник, поет та есеїст.
  • 1971 — Аннабет Гіш, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо дощ іде, літо буде мокре.
  • Сонце в колах – до хорошого урожаю.
  • Довгі бурульки – довгий льон. Ще довгі бурульки обіцяли затяжну весну.
  • Якщо з дахів звисає багато бурульок, то буде урожай зернових.
  • Якщо прилетіли жайворонки та граки, то холодів більше не буде.
  • Місяць рогами вниз – до тепла.
  • Грач прилетів – сніг зійде рано, а літо буде дощовим.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна ділитися своїми планами, обманювати, згадувати старі образи і сваритися.
  • Не варто також поспішати і планувати всі нові справи в один день – зміни потребуватимуть від вас зусиль.
  • У цей день заборонено позбавлятися від непотрібних речей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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