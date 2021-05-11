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12 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 травня – середа - фото 1
12 травня – середа

Сьогодні, 12 травня, у світі відзначають Міжнародний день медсестри, а віряни вшановують пам'ять.Преподобного Мемнона та Святого Василія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 12 травня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Мемнона та Святого Василія, а також Мученика Іоанна Валаха.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 12 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Федот, Артемій та Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

12 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день медичних сестер
  • День одометра або спідометра
  • Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми
  • День фінської ідентичності в Фінляндії
  • Національний день реєстраторів в США
  • Національний день вершкової помадки з горіхами в США
  • 996 — у Києві освячено перша у Київській Русі кам'яну Десятинну церкву
  • 1311 — Французька інквізиція публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрі
  • 1364 — у Кракові почав працювати Ягеллонський університет
  • 1551 — У Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена створено університет Сан-Маркос, який став першим на американському континенті
  • 1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зуміли провести політ на дирижаблі над Північним полюсом
  • 1929 — у Львові виникла організація письменників Західної України під назвою "Гроно"
  • 1937 — компанія BBC провела першу у світовій історії телетрансляцію, під час якої можна було побачити церемонію коронації англійського короля Георга VI
  • 1949 — СРСР офіційно зупинив блокаду Західного Берліну
  • 1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО
  • 1965 — радянська автоматична міжпланетна станція під назвою "Луна-5", яку запустили 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця
  • 1980 — прем'єра першого радянського фільму-катастрофи "Екіпаж"
  • 1993 — Естонію приєдналась до Ради Європи
  • 2004 — в англіканській церкві створили посаду вебсвященника, який опікується приходом виключно в мережі
  • 2007 — Андрій Данилко зайняв друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись представниці Сербії Марії Шерифович
12 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 459000

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ТРАВНЯ

  • 1755 — Джованні Батіста Віотті, італійський скрипаль та композитор
  • 1820 — Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра та засновниця перших у світі курсів сестер милосердя
  • 1828 — Данте Габрієль Росетті, англійський поет та митець італійського походження, один з засновників "Братства Прерафаелітів"
  • 1842 — Жуль Массне, французький композитор
  • 1865 — Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині
  • 1907 — Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, володарка чотирьох "Оскарів"
  • 1910 — Дороті Кроуфут Годжкін, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії
  • 1910 — Джульєтта Сіміонато, італійська оперна співачка
  • 1921 — Йозеф Бойс, знаменитий німецький художник, скульптор, а також теоретик і викладач мистецтва
  • 1936 — Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії
  • 1942 — Мішель Фюген, французький автор-виконавець
  • 1948 — Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith)
  • 1966 — Стівен Болдвін, американський актор (Шість)
  • 1981 — Рамі Малек, популярний американський актор (Містер Робот, Богемна рапсодія)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вранці сонячна та ясна погода, то літо буде спекотним;
  • Якщо у ніч на 12 травня добре видно зорі, то врожай буде багатим;
  • Якщо багато мурах на вулиці, то до дощу;
  • Якщо чимало хрущів, то на опади не варто очікувати найближчим часом;
  • Береза повністю зазеленіла – літо буде сухим.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятися та сваритись;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку;
  • Не можна їсти шкідливу та жирну їжу;
  • Не можна відмовлятись від хороших пропозицій.

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