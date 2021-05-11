На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
12 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 2
Сьогодні, 12 травня, у світі відзначають Міжнародний день медсестри, а віряни вшановують пам'ять.Преподобного Мемнона та Святого Василія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 12 травня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Мемнона та Святого Василія, а також Мученика Іоанна Валаха.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 12 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Федот, Артемій та Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день медичних сестер
- День одометра або спідометра
- Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми
- День фінської ідентичності в Фінляндії
- Національний день реєстраторів в США
- Національний день вершкової помадки з горіхами в США
- 996 — у Києві освячено перша у Київській Русі кам'яну Десятинну церкву
- 1311 — Французька інквізиція публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрі
- 1364 — у Кракові почав працювати Ягеллонський університет
- 1551 — У Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена створено університет Сан-Маркос, який став першим на американському континенті
- 1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зуміли провести політ на дирижаблі над Північним полюсом
- 1929 — у Львові виникла організація письменників Західної України під назвою "Гроно"
- 1937 — компанія BBC провела першу у світовій історії телетрансляцію, під час якої можна було побачити церемонію коронації англійського короля Георга VI
- 1949 — СРСР офіційно зупинив блокаду Західного Берліну
- 1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО
- 1965 — радянська автоматична міжпланетна станція під назвою "Луна-5", яку запустили 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця
- 1980 — прем'єра першого радянського фільму-катастрофи "Екіпаж"
- 1993 — Естонію приєдналась до Ради Європи
- 2004 — в англіканській церкві створили посаду вебсвященника, який опікується приходом виключно в мережі
- 2007 — Андрій Данилко зайняв друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись представниці Сербії Марії Шерифович
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ТРАВНЯ
- 1755 — Джованні Батіста Віотті, італійський скрипаль та композитор
- 1820 — Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра та засновниця перших у світі курсів сестер милосердя
- 1828 — Данте Габрієль Росетті, англійський поет та митець італійського походження, один з засновників "Братства Прерафаелітів"
- 1842 — Жуль Массне, французький композитор
- 1865 — Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині
- 1907 — Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, володарка чотирьох "Оскарів"
- 1910 — Дороті Кроуфут Годжкін, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії
- 1910 — Джульєтта Сіміонато, італійська оперна співачка
- 1921 — Йозеф Бойс, знаменитий німецький художник, скульптор, а також теоретик і викладач мистецтва
- 1936 — Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії
- 1942 — Мішель Фюген, французький автор-виконавець
- 1948 — Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith)
- 1966 — Стівен Болдвін, американський актор (Шість)
- 1981 — Рамі Малек, популярний американський актор (Містер Робот, Богемна рапсодія)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вранці сонячна та ясна погода, то літо буде спекотним;
- Якщо у ніч на 12 травня добре видно зорі, то врожай буде багатим;
- Якщо багато мурах на вулиці, то до дощу;
- Якщо чимало хрущів, то на опади не варто очікувати найближчим часом;
- Береза повністю зазеленіла – літо буде сухим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятися та сваритись;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку;
- Не можна їсти шкідливу та жирну їжу;
- Не можна відмовлятись від хороших пропозицій.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:5012 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:3150-річна Наомі Кемпбелл знялася у пікантній фотосесії у купальнику
-
20:13Чому заморожені фрукти і овочі корисніші за свіжі
-
19:45ТОП-3: Білл Гейтс назвав найбільші винаходи людства
-
19:18Борці зі Львова завоювали 17 медалей на чемпіонатах України: як це було
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
18:17Гороскоп на 12 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Меган Маркл і принц Гаррі зробили синові особливий подарунок на день народження
-
17:16Як правильно поводитися з грошима: поради експертів
-
17:00Потужні цитати Ліни Костенко, які влучать у ваше серце
-
16:48Фільм з Джейсоном Стетхемом очолив прокат цими вихідними
-
16:30Цитати про кохання, які зворушать вас до глибини душі
-
16:18Ліси Амазонії почали виділяти вуглекислий газ: у чому причина
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:42Юлія Саніна вперше показала себе в бікіні: гарячі фото
-
15:17Джефф Безос замовив вітрильну яхту за 500 мільйонів доларів
-
15:005 причин, чому конструктор – найкращий подарунок
-
14:45Що можна зробити з засохлої пасхальної випічки: три геніальні ідеї
-
14:18На продаж виставили дитячий військовий позашляховик Jeep: фото
-
13:49Гороскоп на літо 2021: яким знакам Зодіаку усміхнеться фортуна
-
13:17Роналду поповнив свій парк розкішних авто: ради нової машини футболіст прогуляв тренування
-
12:46Брітні Спірс показала зухвалий танець у леопардовому облягаючому комбінезоні: відео
-
12:19Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра
-
11:53Як приготувати полуничне морозиво: рецепт від Тетяни Литвинової
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
14:45Що можна зробити з засохлої пасхальної випічки: три геніальні ідеї
-
12:19Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня
-
07:19Експерти назвали б/у авто, які найчастіше ламаються
- 10 травня
-
21:4810 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
15:15Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами
-
11:50МОЗ оновило карантинні зони в Україні: де найсуворіші обмеження
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня
-
07:18Погода в Україні 10 травня: прогноз на понеділок
- 09 травня
-
21:48Нове дослідження показало, що ми надто багато часу проводимо у смартфонах
-
19:185 простих хитрощів, які допоможуть вам схуднути без зайвих зусиль
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:19Музичні новинки травня: плейлист нових хітів тижня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня
- 08 травня
-
21:52Go_A – Шум: слухайте крутий ремікс від української DJ NANA
-
18:19Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
-
15:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
12:12Жінки цих знаків Зодіаку стають найкращими матерями
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня
-
08:31У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях
- 07 травня
-
20:23Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
-
17:25Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
-
14:53У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема