12 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 серпня, у народі відзначають день пам'яті мученика Іоанна Воїна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 12 серпня українці вшановують пам'ять Святого мученика Іоанна Воїна, який служив в імператорському війську Юліана Відступника. Поряд з іншими воїнами він був посланий переслідувати і вбивати християн. Залишаючись за зовнішнім виглядом гонителем, святий Іоанн на ділі надавав гнаним християнам велику допомогу: тих, які були схоплені, звільняв, інших попереджав про небезпеку, що загрожує їм, сприяв їх втечі.

День пам'яті мученика Іоанна Воїна

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 12 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анжела, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день молоді

День працівників ветеринарної медицини

1822 – Еквадор отримав незалежність від Іспанії

1844 – телеграфом Морзе відправлено першу телеграму з Вашингтона в Балтимор

1899 – в Бостоні відкрився перший в Америці (може, і в світі) автогараж

1956 – у швейцарському Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи

1969 – Бітлз на п'ять тижнів зайняли перше місце в американському хіт-параді з піснею Get Back

1989 – на екрани США вийшов фільм Індіана Джонс і останній хрестовий похід

1993 – Еритрея отримала незалежність від Ефіопії

1995 – на екрани США вийшов фільм Хоробре серце, поставлений Мелом Гібсоном

2003 – Клінт Іствуд нагороджений медаллю імені Фелліні за внесок у світовий кінематограф

2003 – відкриті станції Київського метрополітену Житомирська та Академмістечко

ХТО НАРОДИВСЯ 12 серпня

1544 – Вільям Гільберт, англійський фізик, придворний лікар королеви Єлизавети I

1686 – Габріель Даніель Фаренгейт, німецький фізик, який першим використав ртуть у термометрі

1819 – Королева Вікторія

1895 – Семюел Ірвінг Ньюхауз, американський мільярдер, власник однієї з найбільших газетних імперій

1940 – Йосип Бродський, російський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1987 року

1941 – Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Аллен Циммерман), американський співак, поет і композитор

1973 – Руслана Лижичко, українська співачка, переможниця Євробачення 2004

Українська співачка Руслана Лижичко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У цей день безсилий набуває сили і богатирем живе

Посієш жито – народиться сильно

Похмура і прохолодна погода – найближчим часом опадів не буде

Зорі мерехтять на світанку – до дощу

Зорі у небі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна розповідати погані сни до заходу

Забороняється відмовляти бездомним і безпорадним

Не рекомендують робити манікюр і педикюр

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