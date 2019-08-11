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12 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 серпня, у народі відзначають день пам'яті мученика Іоанна Воїна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 12 серпня українці вшановують пам'ять Святого мученика Іоанна Воїна, який служив в імператорському війську Юліана Відступника. Поряд з іншими воїнами він був посланий переслідувати і вбивати християн. Залишаючись за зовнішнім виглядом гонителем, святий Іоанн на ділі надавав гнаним християнам велику допомогу: тих, які були схоплені, звільняв, інших попереджав про небезпеку, що загрожує їм, сприяв їх втечі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 12 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анжела, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день молоді
- День працівників ветеринарної медицини
- 1822 – Еквадор отримав незалежність від Іспанії
- 1844 – телеграфом Морзе відправлено першу телеграму з Вашингтона в Балтимор
- 1899 – в Бостоні відкрився перший в Америці (може, і в світі) автогараж
- 1956 – у швейцарському Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи
- 1969 – Бітлз на п'ять тижнів зайняли перше місце в американському хіт-параді з піснею Get Back
- 1989 – на екрани США вийшов фільм Індіана Джонс і останній хрестовий похід
- 1993 – Еритрея отримала незалежність від Ефіопії
- 1995 – на екрани США вийшов фільм Хоробре серце, поставлений Мелом Гібсоном
- 2003 – Клінт Іствуд нагороджений медаллю імені Фелліні за внесок у світовий кінематограф
- 2003 – відкриті станції Київського метрополітену Житомирська та Академмістечко
ХТО НАРОДИВСЯ 12 серпня
- 1544 – Вільям Гільберт, англійський фізик, придворний лікар королеви Єлизавети I
- 1686 – Габріель Даніель Фаренгейт, німецький фізик, який першим використав ртуть у термометрі
- 1819 – Королева Вікторія
- 1895 – Семюел Ірвінг Ньюхауз, американський мільярдер, власник однієї з найбільших газетних імперій
- 1940 – Йосип Бродський, російський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1987 року
- 1941 – Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Аллен Циммерман), американський співак, поет і композитор
- 1973 – Руслана Лижичко, українська співачка, переможниця Євробачення 2004
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день безсилий набуває сили і богатирем живе
- Посієш жито – народиться сильно
- Похмура і прохолодна погода – найближчим часом опадів не буде
- Зорі мерехтять на світанку – до дощу
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна розповідати погані сни до заходу
- Забороняється відмовляти бездомним і безпорадним
- Не рекомендують робити манікюр і педикюр
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