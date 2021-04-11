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12 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 квітня, у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос та Всесвітній день авіації і космонавтики, а в Україні – День працівників ракетно-космічної галузі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 12 квітня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Іоанна Лествичника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день польоту людини в космос.
- Всесвітній день авіації і космонавтики.
- Всесвітній день дій в області військових витрат.
- День працівників ракетно-космічної галузі України
- Всесвітній день рок-н-ролу.
- Всесвітній день хом'яків.
- 1903 — у Великій Британії почала діяти міська служба омнібусів.
- 1908 — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького
- 1911 — француз П'єр Прієр здійснив перший політ з Лондона в Париж.
- 1912 — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація "Пласт".
- 1917 — Перша світова війна: Перемога канадських військ у битві при Вімі.
- 1934 — на верхівці гори Вашингтон, США підтверджений найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину).
- 1934 — розпочався Авто-Лайт страйк в США. Закінчився 5-денними сутичками між Національною гвардією штату Огайо та 6 тисячами демонстрантів.
- 1935 — перший політ британського військового літака Бристоль Бленгем.
- 1934 — у Нью-Йорку опубліковано роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна".
- 1955 — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.
- 1961 — космічний корабель "Восток-1", пілотований Юрієм Гагаріним, здійснив перший політ до космосу. За іншими даними, не підтвердженими СРСР, до Гагаріна мінімум 4 космонавти здійснили невдалі спроби облетіти земну кулю, але загинули. Ця дата — Всесвітній день космонавтики.
- 1963 — радянська ядерна субмарина К-33 зіткнулася з фінським торговельним човном Finnclipper в Данських протоках.
- 1970 — на сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України.
- 1980 — одноногий канадець хворий на рак Террі Фокс розпочав свій Марафон Надії в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд.
- 1981 — з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснено запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання "Колумбія".
- 1998 — відбувся землетрус в Словенії в потужності 5,6 бала за Шкалою Ріхтера коло міста Бовец.
- 1999 — Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон звинувачений в нешанобливому ставленні до суду після "зумисних неправдивих свідчень" під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань.
- 2002 — Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса.
- 2009 — Військово-морські сили США визволили з полону корсарів капітана Річарда Філліпса, вбиваючи трьох та захоплюючи четвертого пірата.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 КВІТНЯ
- 1928 — Юрій Химич, український архітектор, графік, педагог.
- 1928 — Харді Крюґер, німецький актор.
- 1930 — Мануель Нері, американський художник.
- 1930 — Мирослав Попович, український філософ, академік НАН України
- 1932 — Денніс Бенкс, американський активіст і письменник.
- 1932 — Тайні Тим, американський музикант.
- 1933 — Монсеррат Кабальє, одна з найвидатніших співачок другої половини XX століття, власниця сильного, експресивного голосу, найбільша представниця мистецтва бельканто.
- 1939 — Алан Ейкборн, англійський письменник.
- 1940 — Гербі Генкок, американський музикант і композитор.
- 1940 — Джон Хейджі, американський телепроповідник.
- 1941 — Боббі Мур, англійський футболіст.
- 1942 — Джейкоб Зума, колишній президент Південно-Африканської Республіки.
- 1944 — Джон Кей, німецько-канадський музикант.
- 1945 — Лі Джонґ-Вук, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я, кореєць за національністю.
- 1946 — Ед О'Нілл, американський актор.
- 1947 — Том Кленсі, американський письменник.
- 1947 — Вуді Джонсон, американський спортивний магнат.
- 1947 — Ден Лорія, американський актор.
- 1948 — Джеремі Бідл, англійський телеведучий.
- 1948 — Йошка Фішер, міністр закордонних справ Німеччини 1998—2005.
- 1949 — Скотт Туроу, американський письменник.
- 1949 — Юрій Куклачов, клоун, майстер циркових вистав із котами.
- 1950 — Флавіо Бріаторе, італійський бізнесмен і директор команди Формули-1 Рено.
- 1950 — Дейвід Кессіді, американський актор.
- 1956 — Херберт Грьонемейер, німецький співак.
- 1957 — Вінс Джилл, американський музикант.
- 1958 — Вілл Серджант, англійський музикант.
- 1960 — Рон МакЛін, канадський спортжурналіст.
- 1962 — Арт Алексакіс, американський музикант.
- 1965 — Том О'Браян, американський актор та продюсер.
- 1965 — Кім Боднія, данський актор.
- 1966 — Ігор Слісаренко, український тележурналіст.
- 1967 — Сара Крекнелл, англійська співачка.
- 1968 — Адам Ґрейз, канадський хокеїст.
- 1970 — Нік Хексум, американський музикант.
- 1971 — Ніколас Брендон, американський актор.
- 1971 — Шеннен Догерті, американська акторка.
- 1973 — Дж. Скотт Кемпбелл, американський художник коміксів.
- 1973 — Антоніо Осуна, мексиканський бейсболіст.
- 1973 — Клаудія Джордан, американська модель.
- 1974 — Роман Гамрлик, чеський хокеїст.
- 1974 — Марлі Шелтон, американська акторка.
- 1974 — Сілвіньйо, бразильський футболіст.
- 1977 — Ґленн Роджерз, шотландський гравець в крикет.
- 1977 — Сара Джейн Морріс, американська акторка.
- 1977 — Джордана Спайро, американська акторка.
- 1978 — Ґай Беррімен, британський музикант (Coldplay).
- 1978 — Райлі Сміт, американський актор.
- 1979 — Клер Дейнс, американська акторка.
- 1979 — Дженніфер Моррісон, американська акторка та модель.
- 1980 — Браян МакФадден, ірландський співак.
- 1980 — Ерік Монґрен, канадський музикант.
- 1981 — Ніколас Бурдіссо, аргентинський футболіст.
- 1982 — Фуад Бацкович, боснійський співак.
- 1983 — Єлена Докич, австралійська тенісистка.
- 1986 — Блерім Джемаілі, швейцарський футболіст.
- 1987 — Брендон Юрі, американський музикант.
- 1994 — Сірша Ронан, ірландська акторка.
- 1994 — Аїрі Сузукі, японська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Кульбаби цвітуть – літо буде коротким.
- Птахи будують гнізда на південній стороні дерев або будинків – чекай холодного літа.
- Багато дощів в квітні – прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів.
- Бджоли почали вилітати з вуликів – весна настала, і погода в цей час буде теплою.
- Листя на березі з'явилися раніше, ніж на вільсі – влітку майже не буде дощів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не час для з'ясування стосунків.
- Сьогодні усі справи краще відкладають, щоб присвятити час сім'ї.
- Не варто влаштовувати гучних гулянь, грати і дивитися телевізор.
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