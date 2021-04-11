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12 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Сьогодні, 12 квітня, у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос та Всесвітній день авіації і космонавтики, а в Україні – День працівників ракетно-космічної галузі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 12 квітня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Іоанна Лествичника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

12 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день польоту людини в космос.
  • Всесвітній день авіації і космонавтики.
  • Всесвітній день дій в області військових витрат.
  • День працівників ракетно-космічної галузі України
  • Всесвітній день рок-н-ролу.
  • Всесвітній день хом'яків.
  • 1903 — у Великій Британії почала діяти міська служба омнібусів.
  • 1908 — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького
  • 1911 — француз П'єр Прієр здійснив перший політ з Лондона в Париж.
  • 1912 — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація "Пласт".
  • 1917 — Перша світова війна: Перемога канадських військ у битві при Вімі.
  • 1934 — на верхівці гори Вашингтон, США підтверджений найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину).
  • 1934 — розпочався Авто-Лайт страйк в США. Закінчився 5-денними сутичками між Національною гвардією штату Огайо та 6 тисячами демонстрантів.
  • 1935 — перший політ британського військового літака Бристоль Бленгем.
  • 1934 — у Нью-Йорку опубліковано роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна".
  • 1955 — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.
  • 1961 — космічний корабель "Восток-1", пілотований Юрієм Гагаріним, здійснив перший політ до космосу. За іншими даними, не підтвердженими СРСР, до Гагаріна мінімум 4 космонавти здійснили невдалі спроби облетіти земну кулю, але загинули. Ця дата — Всесвітній день космонавтики.
  • 1963 — радянська ядерна субмарина К-33 зіткнулася з фінським торговельним човном Finnclipper в Данських протоках.
  • 1970 — на сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України.
  • 1980 — одноногий канадець хворий на рак Террі Фокс розпочав свій Марафон Надії в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд.
  • 1981 — з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснено запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання "Колумбія".
  • 1998 — відбувся землетрус в Словенії в потужності 5,6 бала за Шкалою Ріхтера коло міста Бовец.
  • 1999 — Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон звинувачений в нешанобливому ставленні до суду після "зумисних неправдивих свідчень" під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань.
  • 2002 — Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса.
  • 2009 — Військово-морські сили США визволили з полону корсарів капітана Річарда Філліпса, вбиваючи трьох та захоплюючи четвертого пірата.
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ХТО НАРОДИВСЯ 12 КВІТНЯ

  • 1928 — Юрій Химич, український архітектор, графік, педагог.
  • 1928 — Харді Крюґер, німецький актор.
  • 1930 — Мануель Нері, американський художник.
  • 1930 — Мирослав Попович, український філософ, академік НАН України
  • 1932 — Денніс Бенкс, американський активіст і письменник.
  • 1932 — Тайні Тим, американський музикант.
  • 1933 — Монсеррат Кабальє, одна з найвидатніших співачок другої половини XX століття, власниця сильного, експресивного голосу, найбільша представниця мистецтва бельканто.
  • 1939 — Алан Ейкборн, англійський письменник.
  • 1940 — Гербі Генкок, американський музикант і композитор.
  • 1940 — Джон Хейджі, американський телепроповідник.
  • 1941 — Боббі Мур, англійський футболіст.
  • 1942 — Джейкоб Зума, колишній президент Південно-Африканської Республіки.
  • 1944 — Джон Кей, німецько-канадський музикант.
  • 1945 — Лі Джонґ-Вук, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я, кореєць за національністю.
  • 1946 — Ед О'Нілл, американський актор.
  • 1947 — Том Кленсі, американський письменник.
  • 1947 — Вуді Джонсон, американський спортивний магнат.
  • 1947 — Ден Лорія, американський актор.
  • 1948 — Джеремі Бідл, англійський телеведучий.
  • 1948 — Йошка Фішер, міністр закордонних справ Німеччини 1998—2005.
  • 1949 — Скотт Туроу, американський письменник.
  • 1949 — Юрій Куклачов, клоун, майстер циркових вистав із котами.
  • 1950 — Флавіо Бріаторе, італійський бізнесмен і директор команди Формули-1 Рено.
  • 1950 — Дейвід Кессіді, американський актор.
  • 1956 — Херберт Грьонемейер, німецький співак.
  • 1957 — Вінс Джилл, американський музикант.
  • 1958 — Вілл Серджант, англійський музикант.
  • 1960 — Рон МакЛін, канадський спортжурналіст.
  • 1962 — Арт Алексакіс, американський музикант.
  • 1965 — Том О'Браян, американський актор та продюсер.
  • 1965 — Кім Боднія, данський актор.
  • 1966 — Ігор Слісаренко, український тележурналіст.
  • 1967 — Сара Крекнелл, англійська співачка.
  • 1968 — Адам Ґрейз, канадський хокеїст.
  • 1970 — Нік Хексум, американський музикант.
  • 1971 — Ніколас Брендон, американський актор.
  • 1971 — Шеннен Догерті, американська акторка.
  • 1973 — Дж. Скотт Кемпбелл, американський художник коміксів.
  • 1973 — Антоніо Осуна, мексиканський бейсболіст.
  • 1973 — Клаудія Джордан, американська модель.
  • 1974 — Роман Гамрлик, чеський хокеїст.
  • 1974 — Марлі Шелтон, американська акторка.
  • 1974 — Сілвіньйо, бразильський футболіст.
  • 1977 — Ґленн Роджерз, шотландський гравець в крикет.
  • 1977 — Сара Джейн Морріс, американська акторка.
  • 1977 — Джордана Спайро, американська акторка.
  • 1978 — Ґай Беррімен, британський музикант (Coldplay).
  • 1978 — Райлі Сміт, американський актор.
  • 1979 — Клер Дейнс, американська акторка.
  • 1979 — Дженніфер Моррісон, американська акторка та модель.
  • 1980 — Браян МакФадден, ірландський співак.
  • 1980 — Ерік Монґрен, канадський музикант.
  • 1981 — Ніколас Бурдіссо, аргентинський футболіст.
  • 1982 — Фуад Бацкович, боснійський співак.
  • 1983 — Єлена Докич, австралійська тенісистка.
  • 1986 — Блерім Джемаілі, швейцарський футболіст.
  • 1987 — Брендон Юрі, американський музикант.
  • 1994 — Сірша Ронан, ірландська акторка.
  • 1994 — Аїрі Сузукі, японська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Кульбаби цвітуть – літо буде коротким.
  • Птахи будують гнізда на південній стороні дерев або будинків – чекай холодного літа.
  • Багато дощів в квітні – прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів.
  • Бджоли почали вилітати з вуликів – весна настала, і погода в цей час буде теплою.
  • Листя на березі з'явилися раніше, ніж на вільсі – влітку майже не буде дощів.12 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 454523

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не час для з'ясування стосунків.
  • Сьогодні усі справи краще відкладають, щоб присвятити час сім'ї.
  • Не варто влаштовувати гучних гулянь, грати і дивитися телевізор.

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