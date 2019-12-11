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12 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 грудня – четвер

Сьогодні, 12 грудня, віряни вшановують пам'ять мученика Парамона, а також в Україні відзначають День сухопутних військ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Парамона. Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа у 250 році при імператорі Декії (249 - 251). Правитель східних областей Аквіа заточив у темницю 370 християн, примушуючи їх відректися від Христа і принести жертву ідолам. Один з місцевих жителів, на ім'я Парамон, бачачи муки християн, відкрито викрив жорстокість правителя і визнав свою віру в Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа. Святого Парамона після жорстоких тортур обезголовили разом з іншими 370-ма мучениками.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 12 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Парамон, Олександр, Акакій, Данило, Денис, Іван, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День сухопутних військ України
  • Міжнародний день нейтралітету
  • День Незалежності Кенії
  • 1674 – у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України – "Синопсис"
  • 1818 — у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок
  • 1925 – у США відкрили придорожний готель "Мотель", що дав назву всім мотелям
  • 1955 — британський інженер Крістофер Кокерелл запатентував перше судно на повітряній подушці
  • 1963 — The Beatles з піснею "I Want to Hold Your Hand" втретє піднялись на найвищу сходинку британського хіт-параду
  • 1991 — Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною​
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День сухопутних військ України

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ГРУДНЯ

  • 1731 – Еразм Дарвін, англійський поет, лікар, натураліст і винахідник, дід Чарльза Дарвіна
  • 1761 – Марія Тюссо, скульптор, засновниця музею воскових фігур мадам Тюссо в Лондоні
  • 1774 – Вільям Генрі, англійський хімік
  • 1805 – Генрі Уеллс, американський бізнесмен, співзасновник Wells Fargo і American Express
  • 1821 – Гюстав Флобер, французький письменник
  • 1863 – норвезький художник, графік Едвард Мунк
  • 1881 – Вінсент Гуго Бендикс, американський винахідник автомобільного стартера, промисловець
  • 1890 – Андрій Мельник, військовий і політичний діяч України, полковник армії УНР, голова Проводу ОУН
  • 1915 – Френк Сінатра, американський співак і актор, лауреат "Оскара"
  • 1928 – Леонід Биков, кінорежисер, сценарист і актор, народний артист Української РСР

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сніг закрив доли на Парамона – заметіль ще тиждень мести буде;
  • Сніг пішов – невдовзі чекайте заметіль;
  • Зоря розфарбована в червоне світло вранці – невдовзі почнуться сильні вітри;
  • Сніг ще не випав – значить, до 19 грудня будуть потужні морози;
  • Червона зоря – буде ясний день.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Наші предки вірили, що у цей день віник не можна ставити поряд з піччю інакше зерно зіпсується;
  • Різними віниками не можна мести в будинку, інакше багатство розійдеться по кутах;
  • Не можна у цей день лихословити та погано думати про інших;
  • Не слід оминати нужденних;
  • Не можна у цей день лінуватися та уникати праці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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