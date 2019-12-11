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12 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 грудня, віряни вшановують пам'ять мученика Парамона, а також в Україні відзначають День сухопутних військ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Парамона. Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа у 250 році при імператорі Декії (249 - 251). Правитель східних областей Аквіа заточив у темницю 370 християн, примушуючи їх відректися від Христа і принести жертву ідолам. Один з місцевих жителів, на ім'я Парамон, бачачи муки християн, відкрито викрив жорстокість правителя і визнав свою віру в Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа. Святого Парамона після жорстоких тортур обезголовили разом з іншими 370-ма мучениками.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 12 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Парамон, Олександр, Акакій, Данило, Денис, Іван, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День сухопутних військ України
- Міжнародний день нейтралітету
- День Незалежності Кенії
- 1674 – у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України – "Синопсис"
- 1818 — у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок
- 1925 – у США відкрили придорожний готель "Мотель", що дав назву всім мотелям
- 1955 — британський інженер Крістофер Кокерелл запатентував перше судно на повітряній подушці
- 1963 — The Beatles з піснею "I Want to Hold Your Hand" втретє піднялись на найвищу сходинку британського хіт-параду
- 1991 — Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ГРУДНЯ
- 1731 – Еразм Дарвін, англійський поет, лікар, натураліст і винахідник, дід Чарльза Дарвіна
- 1761 – Марія Тюссо, скульптор, засновниця музею воскових фігур мадам Тюссо в Лондоні
- 1774 – Вільям Генрі, англійський хімік
- 1805 – Генрі Уеллс, американський бізнесмен, співзасновник Wells Fargo і American Express
- 1821 – Гюстав Флобер, французький письменник
- 1863 – норвезький художник, графік Едвард Мунк
- 1881 – Вінсент Гуго Бендикс, американський винахідник автомобільного стартера, промисловець
- 1890 – Андрій Мельник, військовий і політичний діяч України, полковник армії УНР, голова Проводу ОУН
- 1915 – Френк Сінатра, американський співак і актор, лауреат "Оскара"
- 1928 – Леонід Биков, кінорежисер, сценарист і актор, народний артист Української РСР
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сніг закрив доли на Парамона – заметіль ще тиждень мести буде;
- Сніг пішов – невдовзі чекайте заметіль;
- Зоря розфарбована в червоне світло вранці – невдовзі почнуться сильні вітри;
- Сніг ще не випав – значить, до 19 грудня будуть потужні морози;
- Червона зоря – буде ясний день.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Наші предки вірили, що у цей день віник не можна ставити поряд з піччю інакше зерно зіпсується;
- Різними віниками не можна мести в будинку, інакше багатство розійдеться по кутах;
- Не можна у цей день лихословити та погано думати про інших;
- Не слід оминати нужденних;
- Не можна у цей день лінуватися та уникати праці.
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