12 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 грудня, віряни вшановують пам'ять мученика Парамона, а також в Україні відзначають День сухопутних військ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Парамона. Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа у 250 році при імператорі Декії (249 - 251). Правитель східних областей Аквіа заточив у темницю 370 християн, примушуючи їх відректися від Христа і принести жертву ідолам. Один з місцевих жителів, на ім'я Парамон, бачачи муки християн, відкрито викрив жорстокість правителя і визнав свою віру в Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа. Святого Парамона після жорстоких тортур обезголовили разом з іншими 370-ма мучениками.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 12 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Парамон, Олександр, Акакій, Данило, Денис, Іван, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День сухопутних військ України

Міжнародний день нейтралітету

День Незалежності Кенії

1674 – у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України – "Синопсис"

1818 — у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок

1925 – у США відкрили придорожний готель "Мотель", що дав назву всім мотелям

1955 — британський інженер Крістофер Кокерелл запатентував перше судно на повітряній подушці

1963 — The Beatles з піснею "I Want to Hold Your Hand" втретє піднялись на найвищу сходинку британського хіт-параду

1991 — Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною​

День сухопутних військ України

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ГРУДНЯ

1731 – Еразм Дарвін, англійський поет, лікар, натураліст і винахідник, дід Чарльза Дарвіна

1761 – Марія Тюссо, скульптор, засновниця музею воскових фігур мадам Тюссо в Лондоні

1774 – Вільям Генрі, англійський хімік

1805 – Генрі Уеллс, американський бізнесмен, співзасновник Wells Fargo і American Express

1821 – Гюстав Флобер, французький письменник

1863 – норвезький художник, графік Едвард Мунк

1881 – Вінсент Гуго Бендикс, американський винахідник автомобільного стартера, промисловець

1890 – Андрій Мельник, військовий і політичний діяч України, полковник армії УНР, голова Проводу ОУН

1915 – Френк Сінатра, американський співак і актор, лауреат "Оскара"

1928 – Леонід Биков, кінорежисер, сценарист і актор, народний артист Української РСР

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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сніг закрив доли на Парамона – заметіль ще тиждень мести буде;

Сніг пішов – невдовзі чекайте заметіль;

Зоря розфарбована в червоне світло вранці – невдовзі почнуться сильні вітри;

Сніг ще не випав – значить, до 19 грудня будуть потужні морози;

Червона зоря – буде ясний день.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Наші предки вірили, що у цей день віник не можна ставити поряд з піччю інакше зерно зіпсується;

Різними віниками не можна мести в будинку, інакше багатство розійдеться по кутах;

Не можна у цей день лихословити та погано думати про інших;

Не слід оминати нужденних;

Не можна у цей день лінуватися та уникати праці.

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