12 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 березня, християни відзначають день Прокопа. А у світі відзначають Всесвітній день нирки та Всесвітній день проти кібер-цензури. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

12 березня відзначаємо день Прокопа. Починаючи з 12 березня і доти, поки дороги дещо не підсохнуть, намагалися не вирушати в далекі поїздки без особливої потреби. Що стосується мисливців, то вони на Прокопа не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичина, можна було зловити зайця.

Сьогодні також Всесвітній день нирки (World Kidney Day), який відзначається щорічно. Мета свята – обмін досвідом фахівців у цій галузі медицини, розвиток системи профілактики ниркових захворювань, модернізація і підвищення якості лікування хворих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 12 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан і Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1241 – монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом заволоділи перевалом в Карпатах

1229 – закінчення шостого хрестового походу

1 365 – герцог Рудольф IV заснував Віденський університет

1496 – євреїв вигнали з Сирії

1 633 – польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і Галицьким

1812 – у венесуельському місті Каракас стався землетрус, який знищив місто і забрав життя 20 тисяч осіб

1913 – Канберра стає столицею Австралії

1917 – Лютнева революція в Російській імперії (23 лютого за старим стилем)

1922 – Чечня оголосила незалежність від Росії.

1934 – в Естонії відбувся державний переворот

1940 – закінчилася радянсько-фінська війна

1947 – президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму, згідно з якою Туреччина та Греція отримували термінову допомогу

1999 – Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО

НАТО

ХТО НАРОДИВСЯ 12 березня

1685 – Джордж Берклі, англійський філософ, представник суб'єктивного ідеалізму

1824 – Густав Роберт Кірхгоф, німецький фізик

1863 – Володимир Іванович Вернадський, український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу

1881 – Кемаль Ататюрк, засновник сучасної турецької держави

1922 – Джек Керуак, американський письменник, поет

1928 – Едвард Франклін Олбі, американський драматург

1940 – Григорій Горін, письменник-сатирик, сценарист

1946 – Лайза Мінеллі, американська актриса і співачка.

1949 – Валерій Матюхін, художній керівник ансамблю Київська камерата

1956 – Стів Харріс, ідейний лідер і бас-гітарист групи Iron Maiden​

Вернадський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати хороший урожай

Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – прикмета до того, що буде невдалий день

Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів

Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

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