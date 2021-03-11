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12 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 березня, християни відзначають день Прокопа. А у світі відзначають Всесвітній день нирки та Всесвітній день проти кібер-цензури. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
12 березня відзначаємо день Прокопа. Починаючи з 12 березня і доти, поки дороги дещо не підсохнуть, намагалися не вирушати в далекі поїздки без особливої потреби. Що стосується мисливців, то вони на Прокопа не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичина, можна було зловити зайця.
Сьогодні також Всесвітній день нирки (World Kidney Day), який відзначається щорічно. Мета свята – обмін досвідом фахівців у цій галузі медицини, розвиток системи профілактики ниркових захворювань, модернізація і підвищення якості лікування хворих.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 12 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан і Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1241 – монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом заволоділи перевалом в Карпатах
- 1229 – закінчення шостого хрестового походу
- 1 365 – герцог Рудольф IV заснував Віденський університет
- 1496 – євреїв вигнали з Сирії
- 1 633 – польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і Галицьким
- 1812 – у венесуельському місті Каракас стався землетрус, який знищив місто і забрав життя 20 тисяч осіб
- 1913 – Канберра стає столицею Австралії
- 1917 – Лютнева революція в Російській імперії (23 лютого за старим стилем)
- 1922 – Чечня оголосила незалежність від Росії.
- 1934 – в Естонії відбувся державний переворот
- 1940 – закінчилася радянсько-фінська війна
- 1947 – президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму, згідно з якою Туреччина та Греція отримували термінову допомогу
- 1999 – Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО
ХТО НАРОДИВСЯ 12 березня
- 1685 – Джордж Берклі, англійський філософ, представник суб'єктивного ідеалізму
- 1824 – Густав Роберт Кірхгоф, німецький фізик
- 1863 – Володимир Іванович Вернадський, український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу
- 1881 – Кемаль Ататюрк, засновник сучасної турецької держави
- 1922 – Джек Керуак, американський письменник, поет
- 1928 – Едвард Франклін Олбі, американський драматург
- 1940 – Григорій Горін, письменник-сатирик, сценарист
- 1946 – Лайза Мінеллі, американська актриса і співачка.
- 1949 – Валерій Матюхін, художній керівник ансамблю Київська камерата
- 1956 – Стів Харріс, ідейний лідер і бас-гітарист групи Iron Maiden
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати хороший урожай
- Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – прикмета до того, що буде невдалий день
- Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів
- Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
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