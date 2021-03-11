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12 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 березня – п'ятниця - фото 1
12 березня – п'ятниця

Сьогодні, 12 березня, християни відзначають день Прокопа. А у світі відзначають Всесвітній день нирки та Всесвітній день проти кібер-цензури. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

12 березня відзначаємо день Прокопа. Починаючи з 12 березня і доти, поки дороги дещо не підсохнуть, намагалися не вирушати в далекі поїздки без особливої потреби. Що стосується мисливців, то вони на Прокопа не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичина, можна було зловити зайця.

Сьогодні також Всесвітній день нирки (World Kidney Day), який відзначається щорічно. Мета свята – обмін досвідом фахівців у цій галузі медицини, розвиток системи профілактики ниркових захворювань, модернізація і підвищення якості лікування хворих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 12 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан і Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1241 – монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом заволоділи перевалом в Карпатах
  • 1229 – закінчення шостого хрестового походу
  • 1 365 – герцог Рудольф IV заснував Віденський університет
  • 1496 – євреїв вигнали з Сирії
  • 1 633 – польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і Галицьким
  • 1812 – у венесуельському місті Каракас стався землетрус, який знищив місто і забрав життя 20 тисяч осіб
  • 1913 – Канберра стає столицею Австралії
  • 1917 – Лютнева революція в Російській імперії (23 лютого за старим стилем)
  • 1922 – Чечня оголосила незалежність від Росії.
  • 1934 – в Естонії відбувся державний переворот
  • 1940 – закінчилася радянсько-фінська війна
  • 1947 – президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму, згідно з якою Туреччина та Греція отримували термінову допомогу
  • 1999 – Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО
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НАТО

ХТО НАРОДИВСЯ 12 березня

  • 1685 – Джордж Берклі, англійський філософ, представник суб'єктивного ідеалізму
  • 1824 – Густав Роберт Кірхгоф, німецький фізик
  • 1863 – Володимир Іванович Вернадський, український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу
  • 1881 – Кемаль Ататюрк, засновник сучасної турецької держави
  • 1922 – Джек Керуак, американський письменник, поет
  • 1928 – Едвард Франклін Олбі, американський драматург
  • 1940 – Григорій Горін, письменник-сатирик, сценарист
  • 1946 – Лайза Мінеллі, американська актриса і співачка.
  • 1949 – Валерій Матюхін, художній керівник ансамблю Київська камерата
  • 1956 – Стів Харріс, ідейний лідер і бас-гітарист групи Iron Maiden​
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Вернадський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати хороший урожай
  • Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – прикмета до того, що буде невдалий день
  • Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів
  • Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими
12 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 445678

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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