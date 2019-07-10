11 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 липня, Всесвітній день шоколаду, а у вірян закінчується багатоденний Петрівський піст. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

11 липня віряни закінчують Петрівський піст. Закінчується період утримання від скоромної їжі завжди в один і той же день – свято Петра і Павла, день пам’яті первоверховних апостолів, 12 липня.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день шоколаду

Всесвітній день народонаселення

1804 – відбулася найвідоміша дуель в історії США

1897 – зафіксована перша спроба дослідження Арктики за допомогою аеростату

1925 – у Львові організовано Українське національно-демократичне об'єднання (УНДО)

1933 – у Женеві була прийнята міжнародна конвенція з контролю за наркотиками

1971 – відбулася перша постановка рок-опери "Ісус Христос – суперзірка"

2010 – збірна Іспанії вперше стала переможцем чемпіонату світу з футболу​

ХТО НАРОДИВСЯ 11 липня

1920 – американський актор українського походження, лауреат “Оскара” Юл Бріннер

1934 – Джорджіо Армані, італійський модельєр, засновник компанії "Armani"

1958 – Уго Санчес, мексиканський футболіст, нападник

1959 – Річі Самбора, американський гітарист, учасник рок-гурту "Bon Jovi"

1969 – Олег Гуцуляк, український письменник, філософ

1974 – Макс Левчин, відомий американський підприємець українського походження, співзасновник та головний інженер PayPal, віце-президент з розробки в компанії Google

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зозуля 11 липня замовкла – буде рання зима

11 липня впав перший лист, в серпні впаде два

Якщо в цей день співав соловей, то осінь мала бути теплою

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цього дня не можна було косити сіно, адже вважалося, що так можна накликати біду

Також не слід 11 липня лихословити та сваритися

Крім того, наші предки вірили, що у цей день не можна бути байдужим до проблем інших

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