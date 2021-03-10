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11 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 березня – четвер - фото 1
11 березня – четвер

Сьогодні, 11 березня, у світі відзначають Міжнародний день сантехніка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 11 березня віряни вшановують пам'ять Святителя Порфирія. Він походив зі шляхетної та багатої родини в Солуні (Тессалоніки) у Македонії. У 25 років Порфирій вступив до скитського монастиря, що в Єгипті. Через 5 років богомільного життя вибрався до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, і поселився у печері над Йорданом. Ще через 5 років заразлива пошесть змусила його повернутися до Єрусалима.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 11 березня, іменини відзначають власники таких імен: Севастян, Іван, а також Миколай. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день сантехніка
  • 1702 – вийшла у світ англійська газета "Дейлі курант", перша щоденна газета у світі.
  • 1878 – Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.
  • 1921 – уряд УСРР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям.
  • 1938 – у ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про «аншлюс» обох держав.
  • 1941 – США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам антигітлерівської коаліції.
  • 1985 – на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.
  • 1990 – на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники "Саюдісу", ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.
  • 1997 – Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.
  • 2004 – терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.
  • 2011 – сильний землетрус в Японії (9 балів).
  • 2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.
11 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451096

ХТО НАРОДИВСЯ 11 БЕРЕЗНЯ

  • 1770 – Вільям Гаскіссон, британський політичний діяч і перша людина, що загинула під колісьми поїзда.
  • 1775 – Анастасевич Василь Григорович, український бібліограф, книгознавець, письменник і перекладач.
  • 1780 – Август Крелле, німецький математик й архітектор.
  • 1884 – Батюк Порфирій Кирилович, український композитор.
  • 1887 – Рауль Волш, американський режисер, продюсер, сценарист й актор.
  • 1890 – Венівер Буш, американський інженер, творець атомної бомби.
  • 1895 – Василь Чучупак, військовий і громадський діяч часів Української революції, головний отаман Холодноярської Республіки.
  • 1905 — Василь Лапокниш, український режисер.
  • 1906 – Зіно Давідофф, творець швейцарської всесвітньо відомої фірми.
  • 1907 – Джессі Метьюз, британська танцівниця, співачка й акторка.
  • 1913 – Джон Вайнцвейґ, канадський композитор.
  • 1920 – Ніколас Бломберген, голландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1981 року.
  • 1931 – Кейт Руперт Мердок, видавничий магнат, мільярдер.
  • 1936 – Гаральд цур Гаузен, німецький медик і учений, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2008 року.
  • 1942 – Олександр Басилая, грузинський композитор, художній керівник ансамблю "Іверія".
  • 1950 – Джеррі Цукер, американський кінорежисер ("З пістолетом наголо", "Абсолютно секретно"), сценарист, продюсер й актор.
  • 1952 – Дуглас Ноел Адамс, англійський письменник, автор популярного фантастичного серіалу "Путівник по Галактиці".
  • 1955 – Ніна Гаген, німецька співачка.
  • 1961 – Кость Лавро, український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".
  • 1963 – Плавун Валентина Олександрівна – живописець та художник театру, членкиня Національної спілки художників України та Національної спілки театральних діячів України.
  • 1964 – Раймо Хельмінен, фінський хокеїст.
11 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451097

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • З ранку туман стоїть – чекай негоди. Якщо він опустився ввечері – до погожого ранку.
  • Якщо раптово пішов сніг, значить, влітку буде багато опадів.
  • Розгулялася хуртовина обіцяє дощове і холодне літо.
  • Зійшов сніг – скоро будуть заморозки.
  • Якщо вночі небо безхмарне з яскравими зірками, то влітку буде багато гроз.
  • Голуби воркують – до тепла.
  • Пташині гнізда більше розташовані з сонячної сторони – літо буде холодним, якщо з північної сторони – теплим.
  • Перелітні птахи повернулися – до багатого врожаю хліба.
  • Якщо на Порфирія патьоки були, то і риба повинна ловитися.
  • Народжених в цей день чекає велика любов.
11 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451098

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна цього дня пити багато алкоголю, а також зловживати їжею;
  • Не варто нині сваритися та погано думати про рідних;
  • Не бажано сьогодні виходити з дому після першої зорі;
  • Не слід легковажити здоров'ям цього дня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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