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11 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 березня, у світі відзначають Міжнародний день сантехніка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 11 березня віряни вшановують пам'ять Святителя Порфирія. Він походив зі шляхетної та багатої родини в Солуні (Тессалоніки) у Македонії. У 25 років Порфирій вступив до скитського монастиря, що в Єгипті. Через 5 років богомільного життя вибрався до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, і поселився у печері над Йорданом. Ще через 5 років заразлива пошесть змусила його повернутися до Єрусалима.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 11 березня, іменини відзначають власники таких імен: Севастян, Іван, а також Миколай. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день сантехніка
- 1702 – вийшла у світ англійська газета "Дейлі курант", перша щоденна газета у світі.
- 1878 – Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.
- 1921 – уряд УСРР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям.
- 1938 – у ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про «аншлюс» обох держав.
- 1941 – США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам антигітлерівської коаліції.
- 1985 – на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.
- 1990 – на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники "Саюдісу", ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.
- 1997 – Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.
- 2004 – терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.
- 2011 – сильний землетрус в Японії (9 балів).
- 2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 БЕРЕЗНЯ
- 1770 – Вільям Гаскіссон, британський політичний діяч і перша людина, що загинула під колісьми поїзда.
- 1775 – Анастасевич Василь Григорович, український бібліограф, книгознавець, письменник і перекладач.
- 1780 – Август Крелле, німецький математик й архітектор.
- 1884 – Батюк Порфирій Кирилович, український композитор.
- 1887 – Рауль Волш, американський режисер, продюсер, сценарист й актор.
- 1890 – Венівер Буш, американський інженер, творець атомної бомби.
- 1895 – Василь Чучупак, військовий і громадський діяч часів Української революції, головний отаман Холодноярської Республіки.
- 1905 — Василь Лапокниш, український режисер.
- 1906 – Зіно Давідофф, творець швейцарської всесвітньо відомої фірми.
- 1907 – Джессі Метьюз, британська танцівниця, співачка й акторка.
- 1913 – Джон Вайнцвейґ, канадський композитор.
- 1920 – Ніколас Бломберген, голландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1981 року.
- 1931 – Кейт Руперт Мердок, видавничий магнат, мільярдер.
- 1936 – Гаральд цур Гаузен, німецький медик і учений, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2008 року.
- 1942 – Олександр Басилая, грузинський композитор, художній керівник ансамблю "Іверія".
- 1950 – Джеррі Цукер, американський кінорежисер ("З пістолетом наголо", "Абсолютно секретно"), сценарист, продюсер й актор.
- 1952 – Дуглас Ноел Адамс, англійський письменник, автор популярного фантастичного серіалу "Путівник по Галактиці".
- 1955 – Ніна Гаген, німецька співачка.
- 1961 – Кость Лавро, український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".
- 1963 – Плавун Валентина Олександрівна – живописець та художник театру, членкиня Національної спілки художників України та Національної спілки театральних діячів України.
- 1964 – Раймо Хельмінен, фінський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З ранку туман стоїть – чекай негоди. Якщо він опустився ввечері – до погожого ранку.
- Якщо раптово пішов сніг, значить, влітку буде багато опадів.
- Розгулялася хуртовина обіцяє дощове і холодне літо.
- Зійшов сніг – скоро будуть заморозки.
- Якщо вночі небо безхмарне з яскравими зірками, то влітку буде багато гроз.
- Голуби воркують – до тепла.
- Пташині гнізда більше розташовані з сонячної сторони – літо буде холодним, якщо з північної сторони – теплим.
- Перелітні птахи повернулися – до багатого врожаю хліба.
- Якщо на Порфирія патьоки були, то і риба повинна ловитися.
- Народжених в цей день чекає велика любов.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна цього дня пити багато алкоголю, а також зловживати їжею;
- Не варто нині сваритися та погано думати про рідних;
- Не бажано сьогодні виходити з дому після першої зорі;
- Не слід легковажити здоров'ям цього дня.
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