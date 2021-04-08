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104-річна жінка вдруге поборола COVID-19: її лікарі вітали оплесками – відео
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Цю дивовижну пацієнтку медики одного з колумбійських госпіталів проводжали оплесками. Жінка у віці 104 років уже вдруге поспіль впоралася з COVID-19.
Добре відомо, що коронавірус небезпечний для людей старшого віку. Якщо у пацієнтів до 30 вірогідність смертельного результату вимірюється сотими та навіть тисячними відсотка, то для громадян після 85 вона наближається до 20%, пише The Daily Mail. Тим дивовижніше історія 104-річної жінки, яку днями виписали з колумбійського медичного центру після того, як вдруге менш як за рік вона впоралася з COVID-19.
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Коли Кармен Ернандес везли у ліжку по коридору до виходу, на ньому вишикувалися медичні співробітники, які проводжали її оплесками. Як розповіли місцеві ЗМІ, жінка провела у лікарні 21 день, і при повторній госпіталізації їй давали найпохмуріші прогнози. Уперше COVID-19 в Ернандес виявили у червні минулого року. Вона лікувалася у цій же лікарні, розташованій у її рідному місті. Жінка проживає у місцевому будинку престарілих протягом уже 25 років.
Уперше пенсіонерка перемогла вірус, а в лютому цього року вона пройшла через вакцинацію. Утім, щеплення їй не допомогли, і Ернандес захворіла COVID-19 удруге у березні. Її доставили до лікарні й відразу помістили у відділення інтенсивної терапії. Попри побоювання медиків, Кармен пішла на поправку.
Цілком можливо, що вакцини й стали тією причиною, завдяки якій жінці вдалося впоратися з підступною недугою вдруге. У більшості вакцин захист від смерті через коронавірус після повної імунізації досягає 100%.
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