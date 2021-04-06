Дослідники визначили, які маски краще захищають від COVID-19

Проаналізувавши різні види масок під мікроскопом, учені визначили які з них найкраще захищають від COVID-19.

Як показали дослідження, найефективнішими для захисту від коронавірусу є респіраторні маски N95, пише Science News. Добре вловлюють частинки вірусу також й фланелеві маски, що не скажеш про маски з синтетичних тканин, наприклад, з шифону або віскози.

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За словами фахівця з мікроаналізу зі Смітсонівського інституту охорони природи США Едварда Віченці, хаотична природа бавовняних волокон з їхньою зморшкуватою текстурою і складною формою з вигинами і складками, ймовірно, дозволяє бавовні вловлювати більше нанорозмірних частинок, ніж інші тканини.

Бавовна "любить" воду і розбухає у вологому середовищі. Тому часткам стає важче проникати через маску, – говорить учений.

Крім цього, поліефірні тканини (поліестер) мають добре організовані, прямі і гладкі волокна, що робить їх менш ефективними матеріалами для масок для обличчя.

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